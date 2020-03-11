 "Такого резкого падения не было с 2008 года": Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, такое мнение выразил министр финансов Эстонии Мартин Хельме.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал Хельме во вторник вечером в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, комментируя последствия эпидемии коронавируса и ценовой войны на нефтяном рынке для экономики.

По словам министра финансов, экономический кризис уже наступил, и вопрос теперь в том, как свести к минимуму его последствия и найти возможности извлечь из него какую-то пользу. Однако планирование наперед практически невозможно из-за непредсказуемо меняющейся ситуации.

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - сказал Хельме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония выделит 400 тыс. евро на проекты, связанные с Украиной

По его словам, западные страны сейчас в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года. "Как у мировой, так и европейской экономики долговая нагрузка выше, чем десять лет назад. Безработица больше. Конкурентоспособность хуже, чем до кризиса 2008 года. Говорили, что будет плавное падение. Теперь вместо этого пузырь оглушительно лопнул", - пояснил министр финансов Эстонии.

Хельме отметил, что в каждом кризисе есть и что-то положительное. Например, бюджетные правила еврозоны, которые мешают Эстонии брать кредиты, допускают исключения в чрезвычайных ситуациях.

"В европейских бюджетных правилах есть совершенно четкое исключение: в случае непредвиденного события эти правила не действуют. Если будет падение, то будет и право тратить больше, увести бюджет в минус", - пояснил министр.

По словам Хельме, правительство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов.

"Теперь мы очевидно в фазе экономического спада, и самое плохое, что можно сделать в такой фазе - это сокращение государственных расходов, которое усиливает спад. Все-таки очень большая часть экономики связана с государственными инвестициями и зарплатами публичного сектора. Если мы начнем их урезать, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя", - сказал министр финансов.

Хельме подтвердил, что правительство не думает о сокращениях бюджета, и т.н. "комиссия крокодилов" в ближайшее время собираться не будет. "Этот образ мыслей, который был 10 лет назад, что самое важное - это равновесие бюджета, чтобы он не ушел в минус, совершенно чужд нынешнему правительству. Никакого сумасшедшего урезания точно не будет", - пообещал министр финансов.

Хельме отметил, что государственные инвестиции в любом случае дают положительный эффект в долгосрочной перспективе, и в настоящее время было бы неразумно отказываться от кредитов. "Кроме того, это обойдется дешево: предложение денег центральными банками было массовым, а Эстония - "золотой" клиент. Бюджетные правила позволяют гибкость", - добавил Хельме, по словам которого точные размеры возможных кредитов сейчас назвать очень сложно.

Министерство финансов пока не видит аномалий и негативных индикаторов в налоговых поступлениях, но к этому теперь нужно быть готовым. По словам Хельме, один из вариантов помощи предприятиям, причем самый быстрый - снижение налогов, хотя бы на короткое время или же для конкретного сектора.

"Это мы можем сделать сразу, это как стимулирующий укол в вену. В каком бы размере мы это не сделали - 100, 200, 500 миллионов - это сразу попадет в экономику", - сказал он.