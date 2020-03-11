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Все про:Зеленский (4839) Киевская область (1878) ОГА (1606) указ (409)

 Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА и назначил врио его зама Володина, - указы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышова с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначил Василия Володина временно исполняющим обязанности главы ОГА.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующим указом №75/2020 Зеленский уволил Чернышова с должности главы Киевской ОГА.

"Уволить Чернышова Алексея Михайловича от должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа.

Другим указом №76/2020 Зеленский назначил Василия Володина временно исполнящим обязанности главы Киевской ОГА. До этого Володина занимал должность замглавы Киевской областной государственной администрации.

Чернышов был уволен в связи с его назначением министром развития громад и территорий.

Напомним, Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА 28 октября 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180605
 
 
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ой вей, бубочка знову вирішив трохи покерувати країною..
А чому немає від нього ніяких заяв з приводу учорашніх втрат та загострення на фронті?
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Змінює зєля путьониш губернаторів через 3-4 місяці. Щоб не встигли ввійти в курс зєліного діла?
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Даже жалко Чернышова, реально попал между молотом и наковальней, 2 Олигарха его пресовали в борьбе между собой.
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Осел тусует свое стадо зеленых баранов...
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Чувак только сделал ремонт, расставил по периметру нехилую охрану, а тут БАЦ и нафиг вали!

Жалко пацана...
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Третий пошёл.
Первый уволился с формулировкой "Мне стало стыдно работать в этой команде"
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Що, сиплеться вертикаль? Накаркав Зєлєнскій про діряву лодку і про те як він діри закриває. Накаркав.
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ніяк не вдається президенту владимиру виконати оголошене - поставити на чолі областей сильних особистостей...був один шмигаль, та й того до центру викликали
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Зарплаты, надбавки, премии, оздоровительные у депутатов, министров, прокуроров не хилые и главное вовремя. Но для тружеников денег не хватило. Почему не проиндексированы пенсии. Кто конкретно в этом виноват
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- Чей глава Киевской ОГА?
- Володин...
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Схаменіться. Які такі українці? Там "маладиЄ прафєсіонали"...
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А кловун трясёт погремухой и создаёт видимость бурной деятельности...
Того слугу народу уволю, сего поставлю, этому парик поменяю, а вот тому поролоновый нос новой краской покрашу.
Зебилы, оставшиеся в строю, вам самим-то не смешно от конвульсий вашего избранника?
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