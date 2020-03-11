 Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк

"Я не вел никаких переговоров ни с президентом Зеленским, ни с его окружением, ни с действующей властью, ни с его фракцией о том, чтобы входить в команду президента Зеленского", — заявил он в ответ на вопрос, поступали ли ему предложения возглавить Кабинет министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Экс-премьер и глава политсовета партии Народный фронт отметил, что премьер-министром может быть только лицо, или назначенное командой президента Зеленского, или персонально президентом, или лицо, являющееся членом парламентской коалиции. Поскольку партия Слуга народа имеет монобольшинство в парламенте, то это означает, что премьер-министр Денис Шмыгаль назначен политическим решением президента и парламента, хотя он и не политическая фигура.
Комментируя возможность возглавить Национальный банк, Яценюк заявил, что эту должность не должен занимать политик.
"Мне это предложение, возглавить Национальный банк, поступало еще три года назад. Я от него отказался и публично, и непублично, потому что считаю, что Национальный банк, как и Генеральную прокуратуру должен возглавлять не политик. … И в этот раз так же — ни с кем переговоров не вел и вести не собираюсь", — заявил он, отметив, что, когда он возглавлял Нацбанк в 2004 году, то еще не был политиком.
Принял страну в убиотм сосотянии с казной в 108к грн, при этом отдал с 90 млрд
Для адепотв нарколыги, ваш Зеля казну дромнул с 130 млрд, до 12, за пол года
Задолбали писать бредоту, а дебилы еще и плюсуют. Почитайте мат часть и не городите бред.
Вот тебе Единый казначейский счет в 2016 г. Где там 90 000 млн. грн., трыздун?
Дата Остатки (млн. грн.)
на 1.01.2016 9 017,3
на 1.02.2016 16 717,6
на 1.03.2016 16 825,7
на 1.04.2016 21 048,9
на 1.05.2016 16 245,0
на 1.06.2016 18 413,2
на 1.07.2016 17 996,0
на 1.08.2016 10 996,7
на 1.09.2016 23 762,7
на 1.10.2016 13 472,4
на 1.11.2016 15 865,3
на 1.12.2016 27 563,7
Ни в жисть не поверю, шо Яценюк, не смотря на свои некислые амбиции, станет мараться об ЗЕбанарий.
Если все же станет, то это будет конец его политической карьеры. Уверен, что он это понимает.
Те, кто поумнее, понимают, что разовая ежеминутная выгода не стоит потери репутации навсегда.
Вдруг у Яценюка отнимется мозг и он решит попробовать счастья с ЗЕбанарием, как в последний раз.
Яцек высрал у Шустера, обращаясь к Азирову: газ должен быть по 40-50долл. для населения(тряс бумагами).
А став премьерчиком, мгновенно забыл об этом высере. А больше вопросов я к нему не имею - крепок, вынослив, очень патриотичен(правда к какой стране?)
я.з. кто там у них в Следкоме, но дурь там знатная.
"Пане @Yatsenyuk_AP.
Питаннячко.
Не так давно, екс чиновник часів Януковича Портнов анонсував низку переслідувань за Революцію Гідності.
З політиків він згадав Порошенка, Парубія, Турчинова.
А тепер вопрос.
Чому він не згадав Вас і Арсена Борисовича Авакова?
Буду вдячний за відповідь.'
Для чего этот спитч от тебя?
Истерика околосепарских и проросийских СМИ по поводу возможного появления Арсения Яценюка в составе правительства Шмыгаля безусловно показательна, но не отражает реальных причин этой истерики. Безусловно нет для России более ненавистного украинского политика чем Арсений Яценюк. Единственный премьер-министр Украины который ударил Россию не по голове, не в спину, и даже не ниже. Он ударил ее в самое больное место - по карману, просто лишил Россию 5,6 млрд. баксов прибыли, он вырвал у нее один из рычагов давления на Украину. Но нынешняя истерика не о этом. На фоне продолжающегося "недостоя" СП-2 Россией, Яценюк успешно провел и завершил мало кому известную и тихо идущую операцию по созданию коридора для американского газа из Польши в Украину и далее. Пропускная способность газопровода, по которому газ поставляется из Польши на Украину, составляет 1,5 млрд куб. м в год.. Проект строительства нового газопровода между Германовичами и украинским ПХГ Bliche Volytsia предполагает ее увеличение до 6 млрд куб. м в год к концу 2021 г.
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk