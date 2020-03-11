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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11823) НБУ (4569) Яценюк (7803)

 Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк рассказал, была ли вероятность, что он станет премьер-министром вместо Алексея Гончарука, и есть ли вероятность, что он возглавит Нацбанк.

"Я не вел никаких переговоров ни с президентом Зеленским, ни с его окружением, ни с действующей властью, ни с его фракцией о том, чтобы входить в команду президента Зеленского", — заявил он в ответ на вопрос, поступали ли ему предложения возглавить Кабинет министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Экс-премьер и глава политсовета партии Народный фронт отметил, что премьер-министром может быть только лицо, или назначенное командой президента Зеленского, или персонально президентом, или лицо, являющееся членом парламентской коалиции. Поскольку партия Слуга народа имеет монобольшинство в парламенте, то это означает, что премьер-министр Денис Шмыгаль назначен политическим решением президента и парламента, хотя он и не политическая фигура.

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Комментируя возможность возглавить Национальный банк, Яценюк заявил, что эту должность не должен занимать политик.

"Мне это предложение, возглавить Национальный банк, поступало еще три года назад. Я от него отказался и публично, и непублично, потому что считаю, что Национальный банк, как и Генеральную прокуратуру должен возглавлять не политик. … И в этот раз так же — ни с кем переговоров не вел и вести не собираюсь", — заявил он, отметив, что, когда он возглавлял Нацбанк в 2004 году, то еще не был политиком.

Источник: https://censor.net.ua/n3180601
 
 
 Топ комментарии
 
А Сеня в ЗеДятлы не пойдёт. Умён больно. В отличии от этой команды молодых мародёров и ОПГ "Слуга урода".
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Как не крути, при сех факапах Сени, он остается самым результаивный ПМом за всю историю Украины.
Принял страну в убиотм сосотянии с казной в 108к грн, при этом отдал с 90 млрд

Для адепотв нарколыги, ваш Зеля казну дромнул с 130 млрд, до 12, за пол года
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Данунах.

Ни в жисть не поверю, шо Яценюк, не смотря на свои некислые амбиции, станет мараться об ЗЕбанарий.
Если все же станет, то это будет конец его политической карьеры. Уверен, что он это понимает.
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А Сеня в ЗеДятлы не пойдёт. Умён больно. В отличии от этой команды молодых мародёров и ОПГ "Слуга урода".
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Как не крути, при сех факапах Сени, он остается самым результаивный ПМом за всю историю Украины.
Принял страну в убиотм сосотянии с казной в 108к грн, при этом отдал с 90 млрд

Для адепотв нарколыги, ваш Зеля казну дромнул с 130 млрд, до 12, за пол года
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Сеня принял страну с 12 млрд$ в ЗВР. Про пустую казну он распустил слухи вместе с Гонтаревой. А вот при нем ЗВР стала таять так, что никто не мог понять куда уходят деньги.
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ну у вас и методички на цапии - старье - не сейчас 2020 , а не 2014 - так шо мимо))
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Все знают что у порохоботов памяти как у аквариумной рыбки. Но в свободном доступе есть отчеты Кубива, как главы Нацбанка при Порошенке,, где указано сколько ЗВР осталось от Януковича, и сколько приняла Гонтарева. Так что правду уже не скроешь.
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давай инфу - врунишка цапский - а за рыбку, ответишь отдельно))))
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Если кого-то и ставить в кризис премьером то это Тимошенко.Только она сможет вытащить страну из ямы. Но Зеля обос-ется, но на поклон к ней не пойдет. Будет до последнего барахтаться в го-не, людей доведет до голода, а потом его эти же люди выгонят с должности метлами и вениками с позором и проклятиями.
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ага. когда принимал кричал шо казна пуста и при этом радостно улыбался Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк - Цензор.НЕТ 8962
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Хватит писать этот дебильный бред про казначейский счет в 108к гривет. Через три дня там было 3миллиарда. 90 миллиардов там никогда не было. Казначейский счет все время меняется от 0 до N миллиардов...

Задолбали писать бредоту, а дебилы еще и плюсуют. Почитайте мат часть и не городите бред.
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Яценюк подал в отставку 10 апреля 2016 года.
Вот тебе Единый казначейский счет в 2016 г. Где там 90 000 млн. грн., трыздун? Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк - Цензор.НЕТ 7332
Дата Остатки (млн. грн.)
на 1.01.2016 9 017,3
на 1.02.2016 16 717,6
на 1.03.2016 16 825,7
на 1.04.2016 21 048,9
на 1.05.2016 16 245,0
на 1.06.2016 18 413,2
на 1.07.2016 17 996,0
на 1.08.2016 10 996,7
на 1.09.2016 23 762,7
на 1.10.2016 13 472,4
на 1.11.2016 15 865,3
на 1.12.2016 27 563,7
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Оно перестало существовать для многих, когда "болезненно" прореагировал на средний палец кожи Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк - Цензор.НЕТ 6173
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Данунах.

Ни в жисть не поверю, шо Яценюк, не смотря на свои некислые амбиции, станет мараться об ЗЕбанарий.
Если все же станет, то это будет конец его политической карьеры. Уверен, что он это понимает.
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Это у кого как. У идиотов они реально никогда не пахнут.

Те, кто поумнее, понимают, что разовая ежеминутная выгода не стоит потери репутации навсегда.
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Сеня не льсти себе , кроме того ты и так чудом убежал от забора ,но забег еще не закончен ,оно тебе надо ?
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Какой Яценюк, вы что? Дубинский с дуба рухнет если услышит такое...
Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк - Цензор.НЕТ 6851
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Портнова на лашпорты порвет. Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк - Цензор.НЕТ 5094 А уж на кульбиты зебилоидов тогда смотреть можно будет до бесконечности.
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Ну... Всяко бывает.
Вдруг у Яценюка отнимется мозг и он решит попробовать счастья с ЗЕбанарием, как в последний раз. Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк - Цензор.НЕТ 2991
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Раз солгал - солжешь и впредь©(Будда)

Яцек высрал у Шустера, обращаясь к Азирову: газ должен быть по 40-50долл. для населения(тряс бумагами).
А став премьерчиком, мгновенно забыл об этом высере. А больше вопросов я к нему не имею - крепок, вынослив, очень патриотичен(правда к какой стране?)
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Говорят кацпаов резал в Чечне двумя руками...
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Ти ж подивись йому в очи (!) це очи вбивці та маньяка !
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Так даже его задержали в Европе по запросу РФ шо за день завалил 30 руснявых боевиков Я не вів жодних перемовин, - Яценюк про можливість очолити Кабмін або Нацбанк - Цензор.НЕТ 434
я.з. кто там у них в Следкоме, но дурь там знатная.
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Дітки набідокурили і шукають дорослого дядька, хто б виправив ситуацію? От тільки немає дурних вимазувати себе в зелене лайно. Зробили себе разом Я не вел никаких переговоров, - Яценюк о возможности возглавить Кабмин или Нацбанк - Цензор.НЕТ 7449
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Заборостроитель поиздержался ? Хочет опять сидеть на потоках .
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Естественно, ведь сейчас пришло время расплачиваться за "реформы" и долги папередныков, в том числе самого Яценюка. А Яценюк любит в долг брать и расписки подписывать - но не отдавать.
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Питання з твіттера:

"Пане @Yatsenyuk_AP.
Питаннячко.
Не так давно, екс чиновник часів Януковича Портнов анонсував низку переслідувань за Революцію Гідності.
З політиків він згадав Порошенка, Парубія, Турчинова.

А тепер вопрос.

Чому він не згадав Вас і Арсена Борисовича Авакова?
Буду вдячний за відповідь.'
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Какой-то скучный он стал, а ведь были времена, романтика
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Нацбанк? Да на фоне Зе, Сеня президент мечты и отец нации.
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Ааа, извините, не подумал, не хотел затронуть этнические чувства персонажей из анекдота про чертей, евреев, украинцев и котел, для кого Ющ или щирый ФСБшник Тягныбок, помогший в захвате Крыма лучше украинского еврея Сени, удержавшего страну от дефолта в самый трудный период.
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ПС: нация не = этнос, Яценюк и, скажем, Джамала украинцы, а этнически Джамала принадлежит к Крымо-татарам, принадлежит ли Яценюк к еврейскому этносу - мне не интересно, от слова вообще, но если вам интересно, то нужно смотреть по воспитанию, если не ходил в синагогу с детства и не воспитывался в еврейских традициях в очень традиционном комьюнити, то считаю что нет, судить по крови а не по содержанию - удел маргиналов. Хорошее сравнение с Зе, по сравнению с этим малоросом Яценюк - чуть ли не Степан Бандера.
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Сеня, о тебе забыли, но бл....... , кто то тебя реанемирует. Вам надо сидеть и знаете с кем. ЗЕ наш лучший президент. Сади их Су....... а, САД......
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Если Аваков приделе то и Яценюку как главе его партии найдётся место,всё как то скользко в нашем государстве .всё та же старая московско ордынская система управления государством да ещё с разобщённым украинским народом,куда такой КОМ закатится?
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Сєня не такий дурень щоб бути хлопчиком для биття в команді оманського Брехуна. Як і Юлька, до речі.
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Сеня...с зеленым стадом нельзя даже срать сесть вместе на одном гектаре...
Для чего этот спитч от тебя?
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Сеня на строительстве забор нормально заработал. Зачем ему эти унижения
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кролик второй ,по ненависти, на цапии - бо успешный - оно и понятно )
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https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Истерика околосепарских и проросийских СМИ по поводу возможного появления Арсения Яценюка в составе правительства Шмыгаля безусловно показательна, но не отражает реальных причин этой истерики. Безусловно нет для России более ненавистного украинского политика чем Арсений Яценюк. Единственный премьер-министр Украины который ударил Россию не по голове, не в спину, и даже не ниже. Он ударил ее в самое больное место - по карману, просто лишил Россию 5,6 млрд. баксов прибыли, он вырвал у нее один из рычагов давления на Украину. Но нынешняя истерика не о этом. На фоне продолжающегося "недостоя" СП-2 Россией, Яценюк успешно провел и завершил мало кому известную и тихо идущую операцию по созданию коридора для американского газа из Польши в Украину и далее. Пропускная способность газопровода, по которому газ поставляется из Польши на Украину, составляет 1,5 млрд куб. м в год.. Проект строительства нового газопровода между Германовичами и украинским ПХГ Bliche Volytsia предполагает ее увеличение до 6 млрд куб. м в год к концу 2021 г.
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Кулявлоб, видимо, поиздержался, в США, поэтому начал мелькать на разных шоу неспроста. Наш народ заслужил первое пришествие этого... пророка. Видимо, после зеленого краха, заслужил и второе.
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