 "Где-то на троечку", - Путин оценил отношения РФ и США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ", об этом он заявил в интервью ТАСС.

Путин уточнил, что это "между двойкой и тройкой", но "ближе к тройке все-таки".

Он напомнил, что в 2019 году США передали России информацию о террористической ячейке в Санкт-Петербурге.

"Смотрите, мы же все-таки сотрудничаем в области борьбы с терроризмом. Я реально, ведь я ж позвонил, это я позвонил Трампу (президенту США Дональду Трампу. - Ред.) со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию",— сказал Путин.

На вопрос о том, означает ли это, что американцы работают на территории России лучше, президент РФ ответил: "Они работают…Я не буду сейчас говорить, потому что это закрытая информация. <…> Они работают глобально, так же, как и мы. Но они это поймали. В данной ситуации наши не поймали. Наши много ловят".

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На вопрос о том, с кем из американских президентов было комфортнее всего общаться, Путин затруднился дать ответ. По его словам, у него со всеми были "достаточно конструктивные отношения" и отметил "добрые отношения" с Джорджем Бушем. На уточнение о трудностях в общении с Бараком Обамой, президент РФ напомнил о его словах о том, что "американцы - особая нация, у них особые права". С этим российский президент не согласен: "Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами. И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно".

Путин в ходе интервью также рассказал, что он и нынешний президент США Дональд Трамп обращаются друг к другу по имени. "Он меня Владимиром называет, я его - Дональдом", - сказал президент РФ.

Напомним, ранее издание New York Times писало, что по данным спецслужб США, российские спецслужбы занимаются разжиганием расовой ненависти в американском обществе, подстрекают к насилию сторонников превосходства белой расы и провоцируют недовольство среди афроамериканцев.