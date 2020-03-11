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Все про:Путин (25470) Россия (75141) США (16202)

 США хотят держать Украину под своим контролем, но на деньги России, - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что Соединенные штаты Америки хотят держать Украину под внешним управлением за счет России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "ТАСС".

"Они (США. - Ред.) Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать", - отметил он.

По словам Путина, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины.

Также он подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении транзита.

Напомним, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода "Северный поток-2".

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Источник: https://censor.net.ua/n3180597
 
 
 Топ комментарии
 
дедушка не в курсе что деньги, которые РФ платит за транзит, - это не деньги россии... Это плата за услугу... Дедушка стал совсем плохой, - синельная деменция прогрессирует..
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Как эти мокши уже з...бали. Так не держите. Просто от...ебитесь. И все. Все довольны.
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Дедуган совсем уже йобнулился.
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Совет форумчанПравила форума
 
***** -- ПНХ !!! Здохни тварь -- отвали от Украины
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Ну и сатанит же Путин. Оно на свои деньги разграбило Украину и убивает тут народ. Типичный сатанист - врет и не моргает, перекручивает все факты.Типичное кацапское поведение. Какое отношение эта рогатая тварь Путин имеет к чужой стране Украине, что свои деньги еще приплел к украинцам. Вали, старая падаль поносная из Крыма и Донбасса и не воняй. Тьфу! Когда уже он издохнет, мразота.
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США хотят держать Украину под своим контролем, но на деньги России
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США хотят держать Украину под своим контролем, но на деньги России ..только опзжх (за життя ху?ла)!
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Не будет же Америка оплачивать за Россию транзит газа и содержание пророссийских партий.
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И это очень хорошо! Я о том что этот идиот будет править у них , пока не склеит ласты! США хотят держать Украину под своим контролем, но на деньги России, - Путин - Цензор.НЕТ 5197
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Конституционный император всея *********** упражняется в исторжении имперских перлов.
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Как эти мокши уже з...бали. Так не держите. Просто от...*******. И все. Все довольны.
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Як сказав Лесь Подерв'янський - національна ідея Украіни - Від..биться від нас !
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Не могут. Украина - это стержень на котором держиться вся расея.
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Совсем кукушка из плешивой башки кремлёвской крысы улетела.
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І це зауважили всі. Вас не дивує "дивна" синхронність" проголошення пуцина пожиттєяим правителем і удар по нафтових цінах? А це взаємопов'язані речі.
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Манія величі ботоксом ще не вичавилась з тієї макітри? Ох, правий був Нємцов, який же правий!
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дедушка не в курсе что деньги, которые РФ платит за транзит, - это не деньги россии... Это плата за услугу... Дедушка стал совсем плохой, - синельная деменция прогрессирует..
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"синельная деменция прогрессирует". Точно. І це не просто яскрава фраза, а здається істина. А ще ж є "історичні" перли.
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шо оно несёт?каки таки деньги *********????
займись проблемами кацапии вечный през
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Saudi Aramco получила директиву от министерства энергетики увеличить добычу 11 Марта 2020, 09:23 СМИ сообщили, что компания Saudi Aramco получила директиву от министерства энергетики увеличить максимальную удерживаемую мощность добычи на 13 млн баррелей в день.
ТРІШКИ "ЖИРОК" КАСЯПЕНФЕДЕРАЦІЯ НАРОСТИЛА.. АЛЕ НА ВСІ ВІЙНИ ВИСТАЧАТИ ВЖЕ НЕ БУДЕ..
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Ну да, денег США не дают, а вот оружием, аммуницией, медикаментами помогают и ещё как.
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"великодержавньiй бредЪ" - смешались в кучу кони,люди, газ,транзит... х#йло само хоть поняло что сказало?
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В нынешнем состоянии Украина годится только в дурдом, в отделение умалишённых. Так что это благотворительность.
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Та якби так було - пад управленем США , то мрія!!!Та по любе на тисяча відсотків краще ніж падуправлением лаптеногих дикунів з Козлостану!
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головне подалі від кацапстана і щоб не мати з ними ніяких справ
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украинцы вы ужаснетесь если увидите карту страны и на ней скупленные рашкой предприятиями за последние лет 10 ( вчера в обозревателе была статья) Оно говорит это не просто так
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Тебе, пацачка, из голландии виднее США хочуть тримати Україну під своїм контролем, але на гроші Росії, - Путін - Цензор.НЕТ 3365
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в украине запрещено двойное гражданство))
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Пацаки под любым флажком остаются только пацаками США хочуть тримати Україну під своїм контролем, але на гроші Росії, - Путін - Цензор.НЕТ 1362
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Знаем. Многие из них специально уничтожены,чтоб не составлять конкуренцию расейским.
Но для зебилов,лоботомированным квартальным тв - это как смартфон для макаки.
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У Роиси давно нет своих денег. Она живет взаймы.
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Хутин так жалуется на то, что СП-2 США остановили. Приходиться ему Украину кормить. США хочуть тримати Україну під своїм контролем, але на гроші Росії, - Путін - Цензор.НЕТ 2307
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Кормитель буев,бЯги скупай крупы и соль со спичками скоро доллар- 100 фублей
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Правильно сказал Немцов - Путин он ё@нутый.
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Объясните этому маразматичному пид.расу, что если ты нанимаешь фуру, чтобы она перевезла твой на товар сотни-тысячи км. до конечного потребителя, то эта услуга называется грузоперевозка, а если ты ботоксный долбо.б считаешь, что содержишь фуру и водителя, то носи свой товар сам ведрами или мешками, какие проблемы? Тем более "покерная" позиция Рашки показала, что они ой как нуждаются в нашей "фуре"
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Москали себя содержать не могут, а им всё бредится что они кого-то держат.
На Донбассе тоже орали что они кормят всю Украину. Кормильцы , блин...
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Все страны, которые послали Мокшанскую Деградацию найух, находятся под внешним управление США... Это понятно...
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а что, США должны платить России за транзит газа через Украину?
Он совсем поехал, крыша - тю-тю?
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немає такої країни "росія", є *********, *********, унітазія, лаптєстан, вінторогія, свинособакія, ********))
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1."По словам Путина, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3180597" А Пу хотел бесплатно через Украину газ качать?
2. Если Россия покупает в США автомобили то он считает, что США существуют на деньги России?
3. Но тогда получается, Россия существует на деньги Западной Европы, они нефть и газ у Раши покупают.
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Путин просто прступник!!!! Во всяком случае я в этом убежден!!!
И я не готов вникать, что оно мелет!!!

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Так и РФ живет на деньги Запада , которьій покупает нефть и газ.
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A sto za tranzit nenado platit?Kakije tut mozet byt pretenziji pust radujetsia sto ecio diosevo propuskajet gaz .mogli i dva raza bolse potrebuvat
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Как его колбасит, что приходится платить за транзит Украине!!!
Он согласен ещё потратить 100 млрд. на обходные трубопроводы, только бы не платить хохлам!
Адин нарот, ***!!!
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А зачем тогдда они, туппицы, содержат Европу? Америку? Отрезали бы все трубы,взорвали дороги,не пускали /выпусккали корабли. Короче,не кормили весь мир!
А они кормят на свои деньги! Ну туппппыыыыее!!!!
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Отчасти Путин прав.Америка Украине очень слабо помогает .Внешнее управление есть,а долги Украины растут.
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Накануне своего пятого (де-факто шестого) президентского срока этому дряхлеющему паразиту снова понадобится какой-нибудь крымнаш. Году эдак в 23-ем всем соседям нужно быть на чеку.
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На чьей стороне играют зеленьіе?

"Новый министр обороны Андрей Таран уволил бывшего заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко, которого его предшественник Андрей Загороднюк назначил своим помощником."
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"Рыженко известен как один из самых образованных и грамотных офицеров Военно-морских сил.
Кроме прочего, он один из наиболее активных сторонников концепции «москитного флота» в украинских Военно-морских силах.

Во многом благодаря ему наша страна сумела получить от США патрульные катера типа Island.
С партнерами по Альянсу сейчас обсуждается еще несколько проектов по перевооружению Военно-морских сил.
Увольнение каперанга может поставить крест на некоторых из них."
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Если это так ,то Штаты вдвойне молодцы! А Путя ЛОХОМ был, ЛОХОМ и остался. Ура!
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И этому мокшане поют "Умру за пупина!"?
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Неужели на ***** кто-то еще обращает внимание?
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Путин запросто может сдохнуть от корона-вируса.
Подхватит у подростка, которого будет шпилить.
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