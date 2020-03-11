 США хотят держать Украину под своим контролем, но на деньги России, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "ТАСС".
"Они (США. - Ред.) Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать", - отметил он.
По словам Путина, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины.
Также он подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении транзита.
Напомним, ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода "Северный поток-2".
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ТРІШКИ "ЖИРОК" КАСЯПЕНФЕДЕРАЦІЯ НАРОСТИЛА.. АЛЕ НА ВСІ ВІЙНИ ВИСТАЧАТИ ВЖЕ НЕ БУДЕ..
Но для зебилов,лоботомированным квартальным тв - это как смартфон для макаки.
На Донбассе тоже орали что они кормят всю Украину. Кормильцы , блин...
Он совсем поехал, крыша - тю-тю?
2. Если Россия покупает в США автомобили то он считает, что США существуют на деньги России?
3. Но тогда получается, Россия существует на деньги Западной Европы, они нефть и газ у Раши покупают.
И я не готов вникать, что оно мелет!!!
Он согласен ещё потратить 100 млрд. на обходные трубопроводы, только бы не платить хохлам!
Адин нарот, ***!!!
А они кормят на свои деньги! Ну туппппыыыыее!!!!
"Новый министр обороны Андрей Таран уволил бывшего заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко, которого его предшественник Андрей Загороднюк назначил своим помощником."
Кроме прочего, он один из наиболее активных сторонников концепции «москитного флота» в украинских Военно-морских силах.
Во многом благодаря ему наша страна сумела получить от США патрульные катера типа Island.
С партнерами по Альянсу сейчас обсуждается еще несколько проектов по перевооружению Военно-морских сил.
Увольнение каперанга может поставить крест на некоторых из них."
...
Подхватит у подростка, которого будет шпилить.