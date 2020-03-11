Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Последние поправки были от ОПЗЖ, и они действительно интенсифицировались, но из оставшихся 700 от ОПЗЖ - только 200. То есть правок 500 не выйдет турбо. Это может на дней три растянуться точно или на четыре", - пояснил Корниенко в ответ на вопрос, может ли парламент 17-20 марта завершить рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли и принять его в целом.
Он не исключает, что при завершении рассмотрения поправок возможны блокирования трибуны ВР.
Как сообщалось, Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Надежда на ООН - это как незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку. Трёп с большой трибуны не вернёт матерям их сыновей.
2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ. Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская армия - это просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.
3. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.
4.ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ. На сегодняшний день Россия только на территории двух государств не рискует проводить спецоперации ГРУ или ФСБ по ликвидации неудобных для Кремля фигур и бывших сотрудников российских спецслужб. Речь идет о США и Израиле, и это - две страны, где РФ не решается осуществлять подобные «СКРИПАЛЬ" операции. Ибо точно известно что обратка прилетит неминуемо
5. В Израиле нет рынка земли.
Нет и 6-го пункта.
6.Израиль-военный союзник Путина.
В этой ситуации - без рабочих судов, при карманных мусо**рах, повальной коррупции при решении более менее важных вопросов на местах - продажа земли это возврат к крепостной системе априори. "Новое крепостничество", бояре и чернь.
Тем более, на фоне дешевеющей гривны и неизбежного кризиса. Поэтому, земля для питорвы - ещё и способ спасти активы. Пересидеть, так сказать. Спешат твари, типа по селянина пекутся.
Если пропихнут реформу - потом поздно будет майданы собирать - корона доберется и сюда. Новые крипаки и чернь будут бздеть дома перед теликами и драться за туалетную бумагу.
Тоді,можливо,не зариють вас у ту землю та не наллють води в легені після зняття мораторію.