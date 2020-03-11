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 Политика Украины
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Все про:ВР (24531) земельная реформа (210) Корниенко (157) рынок земли (130)

 На рассмотрение оставшихся правок к законопроекту о рынке земли нужно еще 3-4 дня, - "слуга народа" Корниенко

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допускает, что рассмотрение последних 700 поправок к законопроекту о рынке земли может растянуться на 3-4 сессионных дня.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последние поправки были от ОПЗЖ, и они действительно интенсифицировались, но из оставшихся 700 от ОПЗЖ - только 200. То есть правок 500 не выйдет турбо. Это может на дней три растянуться точно или на четыре", - пояснил Корниенко в ответ на вопрос, может ли парламент 17-20 марта завершить рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли и принять его в целом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада рассмотрела 3,2 из 4 тыс. правок к законопроекту о рынке земли

Он не исключает, что при завершении рассмотрения поправок возможны блокирования трибуны ВР.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 февраля начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Источник: https://censor.net.ua/n3180596
 
 
 Топ комментарии
 
ублюдки отцепитесь вы от нашей земли!!!!
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Хто вам дав право розпоряджатись землею, потвори зелені?
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Пишу вже не вперше! Цей комент прочитав рік тому і НАЙГОЛОВНІШИЙ ПУНКТ зараз - ЧЕТВЕРТИЙ!!! "СОВЕТЫ ИЗРАИЛЬТЯНИНА УКРАИНЦАМ. Чтобы победить и выжить Украина может равняться исключительно на Израиль, но никак не на ЕС. В Иерусалиме знают секрет победы.
1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Надежда на ООН - это как незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку. Трёп с большой трибуны не вернёт матерям их сыновей.
2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ. Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская армия - это просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.
3. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.
4.ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ. На сегодняшний день Россия только на территории двух государств не рискует проводить спецоперации ГРУ или ФСБ по ликвидации неудобных для Кремля фигур и бывших сотрудников российских спецслужб. Речь идет о США и Израиле, и это - две страны, где РФ не решается осуществлять подобные «СКРИПАЛЬ" операции. Ибо точно известно что обратка прилетит неминуемо
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ублюдки отцепитесь вы от нашей земли!!!!
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Что такое кацапа горит?
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закопать, всю эту зеленую плесень нужно просто закопать - вот это будет реальная польза для земли
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Хто вам дав право розпоряджатись землею, потвори зелені?
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Ти з 73%
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Соромишся своєї роботи? Ой вей. Не можу я туди піти там 73% з тобою все зайняли, а я не бажаю вас звідти виганяти.
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Нульовка, зникни звідси, поки я не взявся за тебе.
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Бідненька 73% істотка, у тебе дупка горить? Чи тепер на форумі можна розмовляти лише 73%?
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Ти таки домігся свого, тепер всюди сидітимеш в спамі.
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Буду вважати за честь заспамленим за те, що не біжу в натовпі і не мекаю по команді хазяїна.
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Пишу вже не вперше! Цей комент прочитав рік тому і НАЙГОЛОВНІШИЙ ПУНКТ зараз - ЧЕТВЕРТИЙ!!! "СОВЕТЫ ИЗРАИЛЬТЯНИНА УКРАИНЦАМ. Чтобы победить и выжить Украина может равняться исключительно на Израиль, но никак не на ЕС. В Иерусалиме знают секрет победы.
1. ИГНОРИРУЙТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Надежда на ООН - это как незаряженное ружьё в момент, когда надо подниматься в атаку. Трёп с большой трибуны не вернёт матерям их сыновей.
2. ЛИКВИДИРУЙТЕ ЛИДЕРОВ И КОМАНДИРОВ ВАШИХ ВРАГОВ. Обезглавленная армия - это стадо из быдла. Обезглавленная вражеская армия - это просто толпа, которая рассосется сама, по мере открытия пивных и винно-водочных магазинов.
3. ДРУЖИТЕ ТОЛЬКО С АМЕРИКОЙ.
4.ЛИКВИДИРУЙТЕ ПРЕДАТЕЛЕЙ В СВОИХ РЯДАХ. На сегодняшний день Россия только на территории двух государств не рискует проводить спецоперации ГРУ или ФСБ по ликвидации неудобных для Кремля фигур и бывших сотрудников российских спецслужб. Речь идет о США и Израиле, и это - две страны, где РФ не решается осуществлять подобные «СКРИПАЛЬ" операции. Ибо точно известно что обратка прилетит неминуемо
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Согласен с каждым словом. Но украинский избиратель(50%) туп, наивен, продажен и труслив... Они и выбрали сегодняшнюю пропутинскую власть....В Израиле такого электорального дерьма нет.
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К сожалению в Украине "Козацького роду" никого не осталось. Есть только в Турции, нащадки Роксоланы.
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о рынке земли /"СОВЕТЫ ИЗРАИЛЬТЯНИНА УКРАИНЦАМ/ Почему то нет 5-го пункта.
5. В Израиле нет рынка земли.
Нет и 6-го пункта.
6.Израиль-военный союзник Путина.
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Ну як раз і карантин в допомогу , заборона масових зібрань і таке інше, та під шумок прийняття закону....
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Рожайте уже! Хоть какую-то из реформ успеете осуществить
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Ніззя продавати землю, її можна тільки вкрасти)))
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Закон о продаже земли они примут с отсрочкой продажи иностранцам на 4 года. Надеюсь что через 4 года эту власть уже скинем и продажу земли иностранцам отменим.
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Так лучше уже иностранцам отдать, чем иудеям Коломойского. Хмельницкий , видимо предчувствовал эти времена и шкуру с них снимал знатно.
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Може спочатку закон про референдум приняти і спитати людей про відношення до ринку землі?
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Уверен, зелёная чума(слуги путина) уже поняли , что , приняв закон о распродаже земель, они могут поплатиться своим здоровьем, а может и жизнями. На такой риск они не пойдут. Самоубийц среди них очень мало...
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Врёт. Как и вся зе плесень. Такими темпами - за недельку управятся. По частям продадут Украину семействам олигархов и всяких фагенбоймов, в купе с местными вороватыми князьками.
В этой ситуации - без рабочих судов, при карманных мусо**рах, повальной коррупции при решении более менее важных вопросов на местах - продажа земли это возврат к крепостной системе априори. "Новое крепостничество", бояре и чернь.
Тем более, на фоне дешевеющей гривны и неизбежного кризиса. Поэтому, земля для питорвы - ещё и способ спасти активы. Пересидеть, так сказать. Спешат твари, типа по селянина пекутся.
Если пропихнут реформу - потом поздно будет майданы собирать - корона доберется и сюда. Новые крипаки и чернь будут бздеть дома перед теликами и драться за туалетную бумагу.
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Быстрее бы короновирус пришел в Раду, что бы не допустить захвата земли иудеями Коломойского. Совпадение что , Израиль в лидерах по короновирусу, как и главный европейский адвокат России - Италия. Бог шельму метит.
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Що за сміхолюдники з жадобським гендлюванням правками.Давайте справжній ринок землі з десятками га в одні руки, включаючи іноземців.Вводьте викуп землі державою у народу для запуску ринку продажi права оренди (93%) та перепродажі (7%), як в Ізраїлі, або викуп землі державою у народу для передачі права розпорядження земельним ринком (право оренди, право продажу) - провінціям, як в Канаді (не більше 8 га.В одні руки).
Тоді,можливо,не зариють вас у ту землю та не наллють води в легені після зняття мораторію.
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і тоді уся земля стане беніна і мойшина...Дохазяйнувались Українці
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