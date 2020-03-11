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 Вспышка коронавируса: МАУ, Wizz Air и Ryanair массово отменяют рейсы в ряд стран, SkyUp анонсировал изменения в полетную программу

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила об отмене рейсов в 16 стран, а также сокращении частоты полетов на внутренних маршрутах в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничением интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины", – сказано в сообщении.

В компании также пообещали дополнительно сообщить о дальнейших решениях авиакомпании в контексте введения карантина в Италии.

"Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте", – отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жертвами коронавируса в мире стали 4 294 человек, количество инфицированных достигло 118,2 тыс.

В свою очередь вторая крупнейшая украинская авиакомпания SkyUp также анонсировала изменения в полетной программе.

"Сейчас внешние обстоятельства вносят свои поправки в масштабные планы SkyUp Airlines. Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы", – отмечается в сообщении авиаперевозчика.

Кроме того, об отмене рейсов сообщили и в компании Wizz Air. По данным журналистов агентства Reuters, авиакомпания с 10 марта по 3 апреля отменяет рейсы в несколько итальянских аэропортов, а в израильские города Тель-Авив и Эйлат Wizz Air не будет летать с 12 по 23 марта.

О прекращении полетов также заявили в Ryanair. 

"Ryanair только что объявил, что все внутренние и международные рейсы из / в Италию будут приостановлены!
Италия будет закрытой для туризма! С 24:00 11 марта до 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы. С 24:00 13 марта до 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы", - говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале компании. 

Вместе с тем в компании сообщили, что все пострадавшие пассажиры в ближайшее время получат оповещения на электронную почту об отмене рейсов.

"У пассажиров есть несколько вариантов:

• полный возврат средств;
• бесплатный перелет более раннего рейса до 13 марта;
• кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев", - сообщили в компании.

Как сообщалось, накануне власти Италии расширили на всю страну ограничения на передвижение, вызванные распространением коронавируса. В свою очередь Израиль ввел 14-дневный карантин для всех приезжающих из-за границы.

Вспышка коронавируса: МАУ, Wizz Air и Ryanair массово отменяют рейсы в ряд стран, SkyUp анонсировал изменения в полетную программу 01
Вспышка коронавируса: МАУ, Wizz Air и Ryanair массово отменяют рейсы в ряд стран, SkyUp анонсировал изменения в полетную программу 02

Вспышка коронавируса: МАУ, Wizz Air и Ryanair массово отменяют рейсы в ряд стран, SkyUp анонсировал изменения в полетную программу 03

Источник: https://censor.net.ua/n3180593
 
 
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_Где все те легкомысленные болваны, шутившие в сети свои идиотские шуточки про корону месяц и далее назад? До некоторых вообще ничего не доходит, пока жареный петух в задницу не клюнет...
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А чё делать-то нужно было? Петухов жареных в доме что ли не держать, али как? Просветите нас необразованних... Вспышка коронавируса: МАУ, Wizz Air и Ryanair массово отменяют рейсы в ряд стран, SkyUp анонсировал изменения в полетную программу - Цензор.НЕТ 2697
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Повезло Израилю: им не такие как ты идиоты рулят.
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Мільйони українців збираються вернутися додому на пасху і це було б паскудство якби кордони закрили
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Поки зелені міністри, РНБО жують зелене, Кличко та мерія Києва ВЖЕ закупили 1200 швидких тестів на діагностування короновірусу.
До кінця тижня їх має бути 5000.
Тести розподілять по базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на короновірус.
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МАУ остается верной себе: "частично отменены когда-то какие-то рейсы, если хотите узнать какие, заходите на сайт МАУ". И думайте сами, сгорели ваши билеты или нет.
Нет, чтобы, как RyanAir точно написать, что можно полностью (!) вернуть стоимость, или перенести рейсы, МАУ ( бабы Бени школа!) возвращает только неиспользованный аэропортовский сбор, в итоге, от 5700 вам вернут от силы 1300 грн. Вот так рулит компания, загребавшая сотни миллионов долларов во времена монополии.
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