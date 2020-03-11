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 У замминистра здравоохранения Великобритании Доррис обнаружили коронавирус

Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис сообщила, что у нее выявлен коронавирус Covid-19.

Она информировала в распространенном заявлении, что находится дома на карантине и прекратила все контакты, постепенно поправляется, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Весте с тем, как сообщают британские СМИ, на минувшей неделе Доррис имела многочисленные встречи и контакты в парламенте, а накануне встречалась и обменивалась рукопожатием с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

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"Минздрав Англии начал детальный поиск контактов (людей, с кем она контактировала. – Ред.) и департамент, и мой парламентский офис внимательно придерживаются его советов", – цитирует Доррис УНИАН.

В то же время член правительства волнуется за свою 84-летнюю мать, которая с ней проживает, пишет ВВС.

По последним данным, в Великобритании от COVID-19 умерли 6 человек. Также там насчитали 382 случая заражения коронавирусом.

Национальная служба здравоохранения Великобритании уже заявила, что расширяет свои возможности по тестированию на коронавирус. Планируется, что в день можно будет проводить 10 тысяч тестов. Сейчас же в день могут проверять только 1,5 тысячи человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3180590
 
 
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Пандемию объявят когда заразятся все правительства или вымрет пару миллионов?
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_Холопы подвымрут, ну и пусть их! Главное сейчас выиграть время, чтобы спасти капиталы финансовых воротил...
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вот же - тебя же канонизировали на цапии - а ты все как ленин хочешь быть - аль нет - изиди))))))))
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Вдумайтесь - в день 10 000 тестов!
И 1400 экспресс тестов в Киеве! Для высших служащих и их любовниц. Это после того, как Шуфрич на ТВ пожаловался, что в Украине нет тестов даже для депутата парламента после истории Волошиным.
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Дойдёт до Кремля, и пандемия прекратится. Дай то Бог.
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ДА Зевс не бог Московии, у них там вроде сталин бог.
(кстати - "бог" - это профессия, а не титул)
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Зевс это греческий Бог, скрепный Бог москов и Пярдун или Перун, забыл
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демократия она такая - не заменимых и царей нет - так шо ,как то так)
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Ну чому таке трапляється не в Україні? В Польщі - міністр оборони, в Великобританії - заступник міністра... А до нашої зеленої зарази ніц не чіпляється... От якби навпаки було!
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Особенно смешно с попов, их "верка в Боба" мгновенно улетучивается и стадо "пастырей" бежит в аптеку за таблетками, придуманными еретиками-учеными. Мое почтение, попы опять как всегда обосрались, но теперь это видно не только лишь всем, мало какой верун не может это видеть У заступниці міністра охорони здоров'я Великої Британії Дорріс виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 2045
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