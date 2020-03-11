 Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка, - Разумков

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.
"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", - сказал Разумков.
Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. 10 декабря 2019 г. народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что внес в парламент законопроект о признании закона о функционировании украинского языка как государственного утратившим силу.
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@ganimed31
Только что. В маршрутке всегда говорю укр. Из принципа. Говорю водителю: на зупинці будь-ласка. Тот молча причаливает, у мужик рядом спрашиват: а вам тяжело на рус говорить или что? Говорю: нет, могу на рус, в **** хочешь? Чувак завис, я - вышел. Пока все.
пишет по причине того, что влвсь в Украине в руках воров/мусоров
Ну і типу ви сам читаєш суто на нашій все в Інтернеті?
давай так - переходимо на латиницю? Ну, була ініціатива? І що з ініціатором зроб*ять навіть наші(україномовні)? Правильно.
Ну так отож. Гарний українець - в Канаді, наприклад. А тут у нас - какая разніца
Були колись в селі на святі(празнику, як говорять), мій дядько до родичів з Одеси перейшов на русняву мову. Було дивно, але є таке поняття як "хохол".
Ще одне - закордоном напр. 10 наших і 1 поляк, так наші навіть між собою на пшецькому мувлять. Як вам таке? Га?
В Украине государственный язык один - украинский, и точка.
а державна мова повинна бути одна єдина - українська
Закон поменять! Квартал придурков у власти!
Почему они не имеют ни капли благодарности к нариду который позволил им управлять Украиной...?
Почему...?
"Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что внес в парламент законопроект о признании закона о функционировании украинского языка как государственного утратившим силу.Источник: https://censor.net.ua/n3180588
Коли Союз розпався, він за віком ще піонером був.
Але комуніст, сталініст, рашист.
Пересікався в ФБ з цим виродком.
Думає, як на стероїдах біцепси накачав, так став безсмертним ))
Ну-ну..
то украина как независимое государство не состоялось ,
просто колония рашки.
Таке порівняння некоректне. То все одно, що порівняти довжину крокодила з його кольором.
Один раз приняли, постановили, украинский язык является государственным, ВСЁ!