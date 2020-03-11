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 Политика Украины
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 Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка, - Разумков

Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что по этому вопросу есть соответствующие законопроекты.

"Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет. И они попадут в зал. А дальше решение будет принимать Верховная Рада", - сказал Разумков.

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Как сообщалось, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. 10 декабря 2019 г. народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что внес в парламент законопроект о признании закона о функционировании украинского языка как государственного утратившим силу.

Источник: https://censor.net.ua/n3180588
 
 
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Гамількар Барка 25%

@ganimed31

Только что. В маршрутке всегда говорю укр. Из принципа. Говорю водителю: на зупинці будь-ласка. Тот молча причаливает, у мужик рядом спрашиват: а вам тяжело на рус говорить или что? Говорю: нет, могу на рус, в ебло хочешь? Чувак завис, я - вышел. Пока все.
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Ну некуем раде сейчас заниматься! Ну всё уже сделали, все порешали, кругом порядок и достаток, вот только украинский язык всё время как то жмёт под ребрами!
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Антиколорадос:









Гамількар Барка 25%

@ganimed31

Только что. В маршрутке всегда говорю укр. Из принципа. Говорю водителю: на зупинці будь-ласка. Тот молча причаливает, у мужик рядом спрашиват: а вам тяжело на рус говорить или что? Говорю: нет, могу на рус, в **** хочешь? Чувак завис, я - вышел. Пока все.
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а чому тут ви не українською з принципу пишете?
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по сути рузгий это наречие Української,
пишет по причине того, что влвсь в Украине в руках воров/мусоров
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Я вже говорив - незручно то шо апостроф.
Ну і типу ви сам читаєш суто на нашій все в Інтернеті?
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я завжди спілкуюсь українською, - дивно, правда?
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я теж, але писати зручніш на язику з лопати)
давай так - переходимо на латиницю? Ну, була ініціатива? І що з ініціатором зроб*ять навіть наші(україномовні)? Правильно.
Ну так отож. Гарний українець - в Канаді, наприклад. А тут у нас - какая разніца Рада розгляне зміни до закону про функціонування української мови, - Разумков - Цензор.НЕТ 2180

Були колись в селі на святі(празнику, як говорять), мій дядько до родичів з Одеси перейшов на русняву мову. Було дивно, але є таке поняття як "хохол".
Ще одне - закордоном напр. 10 наших і 1 поляк, так наші навіть між собою на пшецькому мувлять. Як вам таке? Га?
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Не, ну нет же вроде в мире больше такого где за гос. язык тя в магазине обматерить могут то? а, Белороссияния есть еще, братья чо
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Можете квакать жабы зеленые на каком хотите языке..
В Украине государственный язык один - украинский, и точка.
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справа не в мові або языке, а в тому, ЩО й ЯК говорит чи розмовляє людина!
а державна мова повинна бути одна єдина - українська
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ага, воду в Крим теж не подають і точка
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пропагандисту абы лайки : за эфэсбэшные картинки-от русского мира, за украинские картинки-от украинцев.
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малороси, дивиться, щоб в вас люди не внесли якихось додатків, які не були передбачені вашими батьками
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Ну некуем раде сейчас заниматься! Ну всё уже сделали, все порешали, кругом порядок и достаток, вот только украинский язык всё время как то жмёт под ребрами!
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Коли су...(Бужанським ) не має що робити ....! Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка, - Разумков - Цензор.НЕТ 7962
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Соєвого баригу на нари.
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Им муляє постоянно! Вся продукция этой зеленой квартальной шушеры для РФ. Делать два варианта освучки? Дублировать расейских артистов? Что делать?!
Закон поменять! Квартал придурков у власти!
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Интересно, почему именно жиды так против украинства и всего украинского...?
Почему они не имеют ни капли благодарности к нариду который позволил им управлять Украиной...?
Почему...?

"Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что внес в парламент законопроект о признании закона о функционировании украинского языка как государственного утратившим силу.Источник: https://censor.net.ua/n3180588

Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка, - Разумков - Цензор.НЕТ 7238
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Тільки одне цікавить - як цей відвертий дніпровський сєпар Бужанський став депутатом?
Коли Союз розпався, він за віком ще піонером був.
Але комуніст, сталініст, рашист.
Пересікався в ФБ з цим виродком.
Думає, як на стероїдах біцепси накачав, так став безсмертним ))
Ну-ну..
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если рада поддержит проект этого ватника и внедрят опять руцки
то украина как независимое государство не состоялось ,
просто колония рашки.
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А Україна була колонією Росії 29 років тому назад.
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Саме так, як і Канада була французькою колонією. Підручник історії вам на допомогу. До того ж історія США, як держави - меньш ніж 300 років, а що там з корінним населенням зробили - підручник з історії та гугл допоможуть.
Таке порівняння некоректне. То все одно, що порівняти довжину крокодила з його кольором.
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А це тут до чого? Вам щось привиділось? Співчуваю! Може недосип? То поспіть трохи, бо здоров'я віжніше, ніж гроші.
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Для чого постійно шукати те, що збурює українське суспільство? То їм медична реформа потрібна, а потім продаж землі... Тепер присікалися до української мови. Шукають як почати Майдан для виправдання широкомасштабної агресії росії?
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это как при мошенничестве(фокусе) - надо отвлечь внимание ....))
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Да этих коллаборантов к смертной казни приговорить надо!!!!!!!!!
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"Слуги" убогие, займитесь наконец обороной, сколько можно заглядывать в глазки вяликаму вове? Не покидает ощущение, что у вас всех московская регистрация. Одумайтесь, пока трамваи ходят, еще не поздно сдрыснуть на вяликую "родину".
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більшість захисників української мови якогось чорта пишуть тут парусскі )))
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и шо ? я вот индеец и по руски с ошибками пишу - но я же не на государство работаю - а вообще - хватить тут пытаться - сделать нервы - сейчас не 2014 ))))
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Зеленые твари любят говорить, что надо заниматься экономикой, а не мовой. А сами именно мовой и занялись, а не экономикой. Если языковой вопрос "не актуален", как они говорили во время выборов, оставьте все как есть. Но нет. Надо все-таки добить украинский язык.
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За кожним словом - відстояна чи втрачена територія України. Монобільшість зараз допустить йєзик в сесійну залу законом, хоча він вже зараз там незаконно править бал. Та потім крисаки захоплять усі шпаринки. І як тут, на цензорі, українська версія сайту це урізаний машинний переклад урускойєзичного, так і в усіх сферах мова залишатиметься ше де-який час таким обтяжливим довіском. А з часом скажуть - а нашо ото воно теліпаєця між ногами? Ми ж всє друх друха панімаєм - зачєм ета сєльская мова??? І проголосуют
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А, що там де не розмовляють на українській мові, то вже не Україна? Я так зрозумів твій висір сепаратист клятий.
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ага, у нас відібрали рівно ті території, де люди оніміли - на дамбасі і Крим. Мають йєзика, та не знають мови
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ага, я для тебе сепаратист, бо за незалежну та самостійну, бо не хочу шоб Україну приєднали до саюза савєцкіх
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Как только у молодых и старых региАналов начинаются проблеммы из за их ограбления народа,они сразу хватаются за украинский язык. Оставьте украинский язык в покое и прекратите мутить воду и лить её на парашную мельницу Московии.
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Шо опять, сколько можно дергать эту тему?
Один раз приняли, постановили, украинский язык является государственным, ВСЁ!
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что было бы с татарским бужански в рабсейской госдуре, если бы он внес предложение сделать вторым государственным языком киргизкий,или в Крыму татарский.как этого хотят венгры...?просто напросто его на пинках бы вынесли с госдура в лучшем случае...
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Кодлан Коломойского уничтожает Украину по всем направлениям: военному, экономическому, мовному.
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что он хочет , этот разумков, можно поподробнее ?
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ну щоб захищати брати прийшли "носителей"
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Ківалов та колісніченко,де ви?За вами плачуть,поверніться.Замкнуте коло дебілізму українців.
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