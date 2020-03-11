EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  5177  12
Все про:ВР (24531) назначение (1562) Рябошапка Руслан (351) Разумков Дмитрий (416) Офис генерального прокурора (155)

 Разумков о назначении нового генпрокурора: ВР может собраться на внеочередное заседание

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает возможности созыва внеочередного заседания парламента для голосования за кандидатуру нового генерального прокурора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос относительно даты назначения генпрокурора.

"Верховная Рада сможет это сделать, как только президент предложит эту кандидатуру. Даже если мы будем еще находиться в вопросе рассмотрения земли (речь идет о рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли. - Ред.), есть возможность созвать внеочередное заседание, так же как это было сделано на прошлой неделе" - сказал Разумков.

При этом он отказался называть возможные кандидатуры на эту должность, напомнив, что это прерогатива президента Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть такое понятие, как перегруппировка во время боя", - замглавы фракции "Слуга народа" Кравчук об отставке Рябошапки

Напомним, 5 марта на своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за проект постановления №3154 о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку.

Источник: https://censor.net.ua/n3180586
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все робиться "кавалерійськими наскоками", гарячково, аврально. Відповідні "результати" ми спостерігаємо. Далі буде ще гірше - вони не знають що і як робити. А Путін з 5 колоною чітко знає.
 показать весь комментарий
 
 
Главноє штоби очєрєдной сєзон сватов доснялі, штоби мудрому та уставшому наріду било чєм развлєчься долгими карантіннимі нєдєлямі.
 показать весь комментарий
 
 
Не можна! Уряд ж сьогодні збирається ввести карантин і заборонити всі масові заходи!
 показать весь комментарий
 
 
Тут в простых словах описано, что и так все дано знают.
http://www.litsa.com.ua/show/a/14018
 показать весь комментарий
 
 
может.-любимое слово барыги кодлана Коломойского.
 показать весь комментарий
 
 
Загроза повномасштабної агресії, економічна стагнація...їх не цікавить. Потрібен лише новий прокурор замість старого, якого самі СН обирали.😲
 показать весь комментарий
 
Невже "нового" Луценка призначать?)))) або (шоб він здох)Портнова?
 показать весь комментарий
 
Разумков про призначення нового генпрокурора: ВР може зібратися на позачергове засідання - Цензор.НЕТ 9707-Повелитель ! Осмелюсь и рискну узнать а какие же будут ваши условия - предложения по назначению генерального прокувора - сепаратиста для Украины? Буду очень - очень рад вам услужить! Ваш преданный и верный ...резидент ЗЕбил -капитулянт......
 показать весь комментарий
 
Зеломбард тебе з твоїм прокурором чекають в Ломбардії.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх