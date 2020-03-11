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 COVID-19: в штате Нью-Йорк создадут первую в США карантинную зону с радиусом в одну милю

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в связи с растущим числом заразившихся коронавирусом объявил о создании первой в США карантинной зоны с радиусом в одну милю вокруг небольшого населенного пункта Нью-Рошель в районе Уэстчестер к северу от города Нью-Йорк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам губернатора, школы и другие учреждения, где собирается большое количество людей, закроются на две недели с 12 по 25 марта в так называемой "зоне сдерживания" радиусом одна миля.

Куомо отметил, что округ Уэстчестер работает над тем, чтобы остановить распространение вируса.

"Мы продезинфицируем школы и оценим ситуацию. Нью-Рошель - это особая проблема, цифры продолжают расти", - сказал он в ходе пресс-конференции.

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Губернатор уточнил, что в карантинной зоне будет развернута Национальная Гвардия, которая поможет доставлять жителям еду домой и продезинфицировать общественные места.

По данным Куомо, на данный момент 173 человека в штате Нью-Йорке болеют коронавирусом, из них 108 в районе Уэстчестер.

Источник: https://censor.net.ua/n3180582
 
 
 Топ комментарии
 
любимец совко-дрочеров и ваты дохтур Комаровский утверждает что это все придуманная херьня...
Так что вате расслабится и не парится....
Можете собираться в кабаках толпами...



COVID-19: у штаті Нью-Йорк створять першу в США карантинну зону з радіусом в одну милю - Цензор.НЕТ 2339 Дмитрий

@dmitriypaut

·3 мин

Сегодня УЗеленскага - Как сказал доктор Комаровский, - короновирус это не страшна, и это маркетинговый ход продавцов масок.
Поэтому мы вводим карантин в Украине...
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Понеслась езда по кочкам...
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Так это ж обычный грипп . Срочно на консультацию главному вирусологу Трампу.
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Так это ж обычный грипп . Срочно на консультацию главному вирусологу Трампу.
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Это не грипп, хватит всякий бред писать.
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Есть ...в Санжарах...там полный комплект всего...включая гандоны...
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комплект гандонов есть и в Киеве при чём разных размеров)
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Призрак ходит по Европе, призрак ... короновируса ...
или если COVID-19 нет, то его надо выдумать COVID-19: в штате Нью-Йорк создадут первую в США карантинную зону с радиусом в одну милю - Цензор.НЕТ 4252
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конечно вируса нет, и космоса нет и вообще мы в матрице.
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Зону создадут...можно будет и нашего бубочку приглашать...а то он тут сидит плачет ...страдает без приглашения...
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любимец совко-дрочеров и ваты дохтур Комаровский утверждает что это все придуманная херьня...
Так что вате расслабится и не парится....
Можете собираться в кабаках толпами...



COVID-19: у штаті Нью-Йорк створять першу в США карантинну зону з радіусом в одну милю - Цензор.НЕТ 2339 Дмитрий

@dmitriypaut

·3 мин

Сегодня УЗеленскага - Как сказал доктор Комаровский, - короновирус это не страшна, и это маркетинговый ход продавцов масок.
Поэтому мы вводим карантин в Украине...
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Лучше бы это в играх и фильмах с книгами и оставалось.
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пусть наших санжарцев на охрану берут!!!)))
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