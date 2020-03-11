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 Происшествия, Общество
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Все про:исчезновение (243) спорт (1828) Япония (1015) Борисенко (1)

 Украинский спортсмен Алексей Борисенко пропал в Японии

Украинский бегун, тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко исчез в Японии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

На связь мужчина не выходит с 28 февраля. Туда он поехал, чтобы принять участие в марафоне, но соревнования отменили из-за коронавируса. На обратный рейс 6 марта спортсмен не сел.

Сейчас Посольство Украины в Японии тесно сотрудничает с местной полицией. Уже есть несколько версий. Одна из них – якобы мужчина отправился покорять гору Фудзи. Поисковые работы продолжаются.

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"Состоялся осмотр вещей нашего соотечественника, который дал основания полагать, что он мог пойти на восхождение на гору Фудзи. Сразу же были начаты поисково-спасательные работы, задействована техника, вертолеты, 8-9 марта проводили поисковую операцию", – заявил Максим Коваленко, начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД.

Он добавил: "Пока положительного результата поиски не дали, но операция будет продолжена".

Источник: https://censor.net.ua/n3180579
 
 
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Оперативненько так новости на цензоре размещаются...
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Та да.Вийшов на сходження і пропав 28.02,пошуки почались 8.03,в укр.новинах-9.03.
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ему бы в ССО служить.....
как то пох на наших ватных спортсменов...
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Для них війни не існує. Мир-дружба-жвачка.
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похоже парень с приветом. Зачем такой шухер и за чей счет?
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если найдут, пусть оплатит штук 200 за свои поиски.
хотя если он православный, то Боб простит
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Та хай бегает, шо вы до него прицепились, у каждого своё предназначение в этом мире.
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