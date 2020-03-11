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 Общество, За рубежом
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 Жертвами коронавируса в мире стали 4 294 человек, количество инфицированных достигло 118,2 тыс.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро среды, 11 марта, достигло 118 тыс. 23 человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

При этом на материковый Китай приходится 80,778 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных превысило 37 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 5,5 тыс. случаев.

Всего в мире начитывается 4,294 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая - 3,157 тыс.

За исключением материковой части китайской территории в мире за стуки скончалось 307 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине было зафиксировано 40 подозрений на коронавирус, 35 не подтвердились, 1 случай лабораторно подтвержден, - Минздрав

В Италии зафиксировано 10,149 подтвержденных случаев заболевания (скончался 631 человек), Иране - 8,042 тыс., (291), Южной Корее - 7,775 тыс.(60), Испании - 1,662 тыс. (36), Франции - 1,606 тыс. (30), Германии - 1,296 тыс. (два), Франции - 1,126 (19), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера - 1,264 тыс. (19), США - 1004 (31), Швейцарии - 476 (тои), Нидерландах - 382 (четыре), Великобритании - 373 (шесть), Норвегии - 277, Бельгии - 267, Швеции - 248, Австрии - 182, Сингапуре - 166, Малайзии - 129, Гонконге - 120 (три), Дании - 113, Австралии - 112 (три), Бахрейне - 109.

Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 91 стране и районе мира. Случаи кончины из-за коронавируса зафиксированы в Ираке (шесть), Сан-Марино, (два), по одному - в Канаде, Египте, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Ливане, Аргентине, Марокко, Панаме.

Всего в мире излечились более 65,9 тыс. человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3180578
 
 
 Топ комментарии
 
Ну если 73% похер. так почему среднестатистичесеому немцу или американцу должно быть не похер? Помогают только тем кто хочет помощи!
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А єврей-ютубер Комаровскій заявляє що нічого страшного нема.
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Пусть идёт нах. Плевать на него. Никогда его не смотрел, не читал. И не буду!
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А жертвами войны в Украине +- 13000 чел и миллионы переселенцев.
И всему миру по*уй...
Вирус рашизма похуже короновируса...
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Ну если 73% похер. так почему среднестатистичесеому немцу или американцу должно быть не похер? Помогают только тем кто хочет помощи!
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_Не свисти! Это не вина украинцев, сирийцев и грузинов в подлых пиршествах Европы с людоедами при равнодушии к его жертвам, это - имманентное свойство самой Европки.
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Мало нам сопли у власти и сивохо с министерством примирения..
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Невзоров сказал что если была бы 99%, то это было бы прекрасно - вирус просто бы не успел распространиться, а так.... как вы и сказал - плохо. Хорошо что у нас его почти нету(верит "статистике")
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Це неофіційно..
Офіційно смертність в Ломбардії і Хубеї -5 відсотків..

Що поки що смертність в середньому дає 3,4 відсотки..

Хоча спеціалісти стверджують,що в кінцевому результаті смертність може бути 1(найімовірніше) і навіть 0.5(максимально оптимістичний прогноз ,котрий все одно дає смертність у 5 разів більше від грипу)..
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б*же Аполлоне, помоги, спаси(бросается к ыконке св. ГиппоСократа, бормочет рэп, лижет мощи сушенной рыбы)
Я вот не боюсь например - на все воля Осириса Жертвами коронавірусу у світі стали 4294 особи, кількість інфікованих сягнула 118,2 тис. - Цензор.НЕТ 2284
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официальный показатель смертности в 3,5% -:-6%% всё ещё
в разрез со здравым смыслом навязывается обывателю фэйками и ботами .

но о чём свидетельствуют сухие трагические цифры ?

( по данным на утро )
20.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1149
22.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 1371
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210 <= внимание сюда !
25.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2489
26.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2930
27.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 3667
28.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 4562
29.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 5930
01.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 7155
02.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 9046
03.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 10785
04.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 12866
05.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 15006
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 17818
06.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 20083 на 18час
07.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 21527
08.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 38323 ???
08.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 28323 <= исправлено, было 38323 ;
09.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 29306
10.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 32851
11.03.2020 инфицировано за пределами Китая : 37791

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по данным на утро каждого дня)
летальный исход (deaths) 10.03 deaths =876 ; 11.03 deaths =1122 ( +246 )
выздоровели (recovered) : 10.03 ( 3778 / 32851 ) ; 11.03 ( 4206 / 37791 ) +428 вызд / +4940 инфц

смертность 20.02 : ~4 -:-5%% (10 / 175) от числа выздоровевших
смертность 22.02 : ~7 -:-8%% (15 / 198) от числа выздоровевших
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших <= внимание сюда !
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших
смертность 27.02 : ~17 -:-18%% (57 / 335) от числа выздоровевших
смертность 28.02 : ~17 -:-18%% (70 / 384) от числа выздоровевших
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (341 / 1684) от числа выздоровевших
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (369 / 1865) от числа выздоровевших на 18час !!!
смертность 07.03 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) от числа выздоровевших
смертность 08.03 : ~17 -:-21%% (497 / 2869) от числа выздоровевших
смертность 09.03 : ~17 -:-21%% (706 / 3389) от числа выздоровевших
смертность 10.03 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) от числа выздоровевших
смертность 11.03 : ~22 -:-26%% (1122 / 4206) от числа выздоровевших

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В любом случае инфекцию можно взять под контроль. Китай это доказал.
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смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (369 / 1865) от числа выздоровевших на 18час !!!
смертность 07.03 : ~20 -:-23%% (421 / 1984) от числа выздоровевших
смертность 08.03 : ~17 -:-21%% (497 / 2869) от числа выздоровевших
смертность 09.03 : ~17 -:-21%% (706 / 3389) от числа выздоровевших
смертность 10.03 : ~20 -:-23%% (876 / 3778) от числа выздоровевших
смертность 11.03 : ~22 -:-26%% (1122 / 4206) от числа выздоровевших
= = = = = =
сопоставляем данные
24.02.2020 инфицировано за пределами Китая : 2210 <= внимание сюда !
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших <= внимание сюда !
смертность 06.03 : ~20 -:-23%% (369 / 1865) от числа выздоровевших на 18час !!!

06.03.2020 : 369 умерших +1865 выздоровевших =2234 ,
что совпадает с количеством 2210 инфицированных по состоянию на утро 24.02.2020 .

если использовать (типа ОФИЦИАЛЬНЫЙ) ФЭЙКОВЫЙ показатель
3,5% составит всего 2234 *0,035 =77-80 (умерших)
6%% составит всего 2234 *0,06 =132-135 (умерших)

реально умерших оказалось 369 что даёт показатель 369 /2234 =0,165

или ~17%%

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А єврей-ютубер Комаровскій заявляє що нічого страшного нема.
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Пусть идёт нах. Плевать на него. Никогда его не смотрел, не читал. И не буду!
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це два полюси... оцінки ситуації...

Дєло-дєло ,секта Судного Дня
і
Смаглюк-Василевська,Моз України і дохтур Комаровський
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а скільки під колесами гинуть та у воді??
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Ті що гинуть під колесами чи у воді, не передають свою "хворобу" статево-крапельним шляхом...

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там гибнут по своей или чужой воле а тут лотерея-в лифте можешь у себя подцепить
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в отчете "Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019"
(Отчет Совместной миссии ВОЗ-Китай по коронавирусной болезни 2019)
за период 16-24 February 2020 г
отмечено что в Китае летально завершались 13,4%% .

в тоже время при сопоставлении данных на сайте
наблюдается следующая динамика летальности :
20.02.20 13,0% - 74,5k инфицированных
21.02.20 12,2%
22.02.20 11,3%
23.02.20 10,6%
24.02.20 10,4%
25.02.20 9,7%
26.02.20 9,1%
27.02.20 8,4%
28.02.20 7,7%
29.02.20 7,2%
01.03.20 6,8%
02.03.20 6,5%
03.03.20 6,2%
04.03.20 5,9%
05.03.20 5,7%
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных

то есть всего за 18 дней Китай-и-ВОЗ летальность "УРОНИЛИ " в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;

а тебе гниденко (11.03.2020 08:16)

могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ ,

флаг в руки ...
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04.03.20 5,9%
05.03.20 5,7%
06.03.20 5,6%
07.03.20 5,5%
08.03.20 5,4% - 80,7k инфицированных

то есть всего за 18 дней Китай-и-ВОЗ летальность "УРОНИЛИ " в 2,4 раза !!!
и это при том,
что ВОЗ заявляет о новых мутациях вируса повышающих летальность ;
что у человека НЕ-ВЫ-РА-БА-ТЫ-ВА-ЕТСЯ иммунитет к этому вирусу ;
что отсутствуют сыворотки для прививок ;
что отсутствуют лекарства для лечения как взагали так тяжёлых случаев ;

а тебе гниденко (11.03.2020 08:16)
могу сказать только одно :
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ИДИОТОМ - БУДЬ ИДИОТОМ ,
флаг в руки ...
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_Читал что итал. врач написал про происходящее у них? Кошмарно довольно. Хотя после видео событий в кетае удивляться не приходится.
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