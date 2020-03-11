 Трое украинских воинов погибли, еще 9 были ранены и травмированы на Донбассе. За сутки - 17 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОСС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, отмечена работа снайперской пары.
Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- три раза рядом с населенным пунктом Пески - из противотанкового ракетного комплекса - 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новоселовки Второй - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также из гранатометов различных систем;
- рядом с Авдеевкой - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Павлополь - враг вел снайперский огонь;
- неподалеку от Широкино - из минометов калибра 82 мм - 11 мин.
Также девять обстрелов противник осуществил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- два раза вблизи Орехово - из минометов калибра 120 мм враг выпустил 10 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, также велся обстрел со станкового противотанкового гранатомета;
- недалеко от населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, также зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, также 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;
- рядом с Луганским - из минометов калибра 82 мм - 9 мин, также противник вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Мироновского - из 120-мм миномета - 2 мины;
- рядом Новолуганским и Зализным - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Новгородского - из миномета калибра 82 мм - 4 мины, также огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Отмечается, что на все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.
"Также, вчера 10 марта, противник трижды открывал провокационные обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в районе участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Подразделения Объединенных сил огонь не открывали, соблюдая режим тишины.
Вчера, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.
Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевую травму", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Ганьба таким гівнокомандуючим!
...
Земля пухом загиблим, співчуття родинам, одужання пораненим
Поэтому я избегаю обвинений мародеру Порошенко в "котлах", военных поражениях, минских договорняках.
Просто руководству Украины нужно работать над выходом из Минска(с сохранением политических и экономических санкций к РФ), над укреплением боеспособности, над экономическим развитием.
Через несколько минут спикер Министерства обороны Украины Максим Праута подтвердил применение террористами вчера под Донецком ПТУРа и пехотного вооружения по защитникам Песок. При этом он не упомянул минометы или артиллерию, о работе которой массово сообщали местные жители:
«10:55. Севернее Донецка и в Пролетарском районе шумит. Даже не припомню, когда раньше одновременно гремели».
«10:56. Район аэропорта - уже больше часа прилеты».
«11:06. Макеевка. Запад разрывается от тяжёлого».
«11:10. Гремит с утра сторона ДАПа…».
«Донецк. 11.16. Киевский проспект (Вильнюс). Мощное, направление северное».
«11:21. Авдеевка. Обстрелы продолжаются, падает чаще и ближе к городу. Везите сюда Сивохо, пусть послушает, а лучше в блиндаж его».
«11:22. У нас сегодня на «Вольво-ДАП» уже часа 3 война полным ходом - бахают из всего, что может бахать».
«11:55. Макеевка. Опять отозвалась сторона ДАПа тяжелым».
«11.57. Донецк. Ого, жахнуло с точмаша парочка артиллерий».
«Донецк. 12.25. Октябрь, опупеть, два таких баха».
«Вот это жахнуло! Макеевка, Зелёный».
Затем до 14:40 сообщений о боях вроде бы не было.
Местные жители, в частности известный блогер и украинский патриот «Necro Mancer», сомневаются в том, что ОС адекватно отвечали на вражеский артудар.
Значит сепары притащили шо-то типа Фагота, и ждали. А наши в "перемирие" играли и поехали по чистому полю, вместо того, чтобы пригнувшись на полусогнутых, малыми группами и перебежками исключительно в ночное время... Я бы всех замов по боевой подготовке в бригаде снял бы и отправил в Александровскую инфекционку санитарами работать.
Писец - это армия или гастарбайтеры, готовые за деньги небольшие...
Там же не сплошные окопы то как в ПМВ? Может даже тайник был в хате какой-то, прибежал сепараст и выстрелил, т.е. запустил ракету. Это же не в чистом поле что можно хоть биноклями контроллировать.