 Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков: враг понес значительные потери, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"Обстрел украинских защитников российскими оккупантами с применением ПТРК в районе населенного пункта Пески не мог остаться без ответа со стороны наших военных.
Благодаря применению современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение украинских подразделений, украинские защитники заметили отход боевого расчета ПТРК противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Уход этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций", - сказано в сообщении.
По данным штаба, подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся дежурные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск и уничтожения расчета ПТРК, который подбил автомобиль с украинскими воинами: "По позициям противника, из которых велся огонь, был нанесен ряд ударов, в результате которых, вся огневая активность противника была прекращена. Расчет ПТРК, как боевая единица, перестал существовать - один оператор был убит, другой тяжело ранен".
"После окончания боя, с пораженных позиций противник начал вывозить убитых и раненых. Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов. Потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых разной степени тяжести", - сообщили в пресс-центре ОС.
Напомним, 10 марта боевики вели обстрелы по украинскому военному автомобилю, скрывшись за домами гражданского населения Донбасса. Противник попал в автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
- А чего ты в сводке пишешь: "убито 5 турок"? - та пеши, шо "500"! - ЧЕГО ИХ, БУСУРМАНОВ, ЖАЛЕТЬ?!
Примерно так и зележопое "командование"...
І його руки так само в крові по лікоть.
І зе-лохторату та поплічників.
доЖЫДалися ответки...
Дмитро Корчинський
42 хв ·
Колись мені довелося служити в радянській армії. Життя роти трималося на приниженні одних військовослужбовців (слов'ян) іншими (кавказцями і середньо азіатами).
Я з цікавістю спостерігав за одним українським хлопчиком, який страшенно боявся. Проте, він не намагався знайти задоволення чи раціональний сенс у власному приниженні.
Якось вночі він наважився і табуреткою спробував вбити того, хто знущався над ним найбільше. З цього моменту він став людиною. Браття й сестри, поки ми не наважились, давайте принаймні мріяти про ніч.
Стан внутрішньої окупації переживають всі європейські країни. У Франції не забороняють французьку мову, але забороняють бути французами. В Норвегії вчинок Брейвіка був жахливим, але логічним (він схопився за табуретку).
Україна - це хлопчик, кий майже наважився, але потім згадав улюблене українське АЛЕ...
Ось вона табуретка, поруч. І ми таки дочекаємося, коли ординці на сході задрімають, а хазари на Печерську відвернуться й підставлять потилицю.
Ті самі, які вернулися в Україну і тепер то дозволяють юдам ?
slaves, если одним словом....
а то бред твой не лезет ни в какие ворота....
Що ви знищили ? Яким вогнем у відповідь ? Коли зе-штаб вам дозволив відкрити вогонь через годину 15 хв.
Куди ви стріляли і по кому ?
ваше "фсе" А,С, Пушкин "Полтава"
визробилицеразом 73дебіли, радійте....ви проср@ли країну
Расчет ПТРК сепаров час ждал, когда его заметят через "современные оптико-электронные средства" и только потом начал отходить.
Штаб ООС лепит горбатого.
Це як страус голову у пісок , .опу на торчок - може хто використає..
Я до того, що разом з підступністю ворога є ймовірна недбалість командира підрозділу
ооо уже пабеды пашли,
Мендель сегодня с утра заказала в генштабе в пресцентре пабеды-
сделали успели до 8 утра
но те, кто в окопах молчат
нравится им
те, кто послал ездить машину по передовой со 100 чел днем тоже молчат
ну так понятно
действуют по договору с медведчуком - вчера медведчук в маскве переговаривался в думе, рассказывал про бальшие жертвы,если
украина не запишет в каституцыю амнистею бамбаса
ахахаха