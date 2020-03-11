 Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков: враг понес значительные потери, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Обстрел украинских защитников российскими оккупантами с применением ПТРК в районе населенного пункта Пески не мог остаться без ответа со стороны наших военных.

Благодаря применению современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение украинских подразделений, украинские защитники заметили отход боевого расчета ПТРК противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Уход этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций", - сказано в сообщении.

По данным штаба, подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся дежурные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск и уничтожения расчета ПТРК, который подбил автомобиль с украинскими воинами: "По позициям противника, из которых велся огонь, был нанесен ряд ударов, в результате которых, вся огневая активность противника была прекращена. Расчет ПТРК, как боевая единица, перестал существовать - один оператор был убит, другой тяжело ранен".

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"После окончания боя, с пораженных позиций противник начал вывозить убитых и раненых. Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов. Потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых разной степени тяжести", - сообщили в пресс-центре ОС.

Напомним, 10 марта боевики вели обстрелы по украинскому военному автомобилю, скрывшись за домами гражданского населения Донбасса. Противник попал в автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса.