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Все про:ликвидация (458) обстрел (8785) Донбасс (20878) наемники РФ (1085) операция Объединенных сил (2182)

 Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков: враг понес значительные потери, - штаб

Украинские военные не оставили без ответа обстрел наемников РФ возле Песков. В результате ответного огня Объединенных сил трое боевиков были ликвидированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Обстрел украинских защитников российскими оккупантами с применением ПТРК в районе населенного пункта Пески не мог остаться без ответа со стороны наших военных.

Благодаря применению современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение украинских подразделений, украинские защитники заметили отход боевого расчета ПТРК противника из жилого сектора оккупированного населенного пункта. Уход этого расчета российские оккупанты прикрывали огнем со своих позиций", - сказано в сообщении.

По данным штаба, подразделения Объединенных сил применили все имеющиеся дежурные средства поражения для полного подавления огневой активности российско-оккупационных войск и уничтожения расчета ПТРК, который подбил автомобиль с украинскими воинами: "По позициям противника, из которых велся огонь, был нанесен ряд ударов, в результате которых, вся огневая активность противника была прекращена. Расчет ПТРК, как боевая единица, перестал существовать - один оператор был убит, другой тяжело ранен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попадание наемников РФ ракетой в автомобиль украинских воинов: двое - погибших, 11 - пострадавших

"После окончания боя, с пораженных позиций противник начал вывозить убитых и раненых. Всего было задействовано до четырех медицинских эвакуаторов. Потери противника на этом участке составили до трех убитых и до пяти раненых разной степени тяжести", - сообщили в пресс-центре ОС.

Напомним, 10 марта боевики вели обстрелы по украинскому военному автомобилю, скрывшись за домами гражданского населения Донбасса. Противник попал в автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса.

Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков: враг понес значительные потери, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180576
 
   
 Топ комментарии
 
В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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Гавнокомандующий который ни разу не посетил в госпитале раненых бойцов....,вдумайтесь,вообще ни разу, за год своего никчемного правления
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во як штабні усе приукрасили... а те шо відповідь ця була через годину і слова, мовчать крисюки штабні.... Шкода, що воїни України загинули та є в нас багато пораненних... ((( а на расіянських окупантів пох, нехай там Усі повиздихають!!!!
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В войне не удастся остаться чистеньким, господин президент, кровь теперь на вас, это ваша ответственность, личная, а вы пассивно молчите и не предпринимаете действий.
Сегодня снова обстрел. Верховный Главнокомандующий успокаивает себя байками про «провокации», боясь признаться себе и всем - его стратегия «примирения» с Путиным за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась.
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Всё правильно сказано, но одна неточность- не называйте слугу Ху*ла "вы". Оно даже на "ты" называться не может.
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На ВЫ называют культурные люди, которых в Украине большинство в отличие от Кацапстан, где принято на ТЫ ко всем обращаться.
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Слово "люди" к таким как Зеля не относится. И оно даже не "ты", читать надо учиться. Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб - Цензор.НЕТ 713
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{оно} это ты, а Зеленский президент Украины и те кто оскорбляет этот пост будут наказаны, если конечно они живут в Украине.
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Гляньте как зебил возбудился с утра. Ничего, недолго вам тут вонять осталось. Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб - Цензор.НЕТ 9575
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За ЗЕ не голосовал, только за Тимошенко и Батькивщина, а вот выбор большинства надо если вы человек, а не ....
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какократов стыдно уважать, стыдно даже терпеть, идиот
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Молодец, что подписался, а то я не понял сначала кто ты.
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Мудак кацапський з козляндії співає "Умру за путлера!!!",а доказати-слабо-ховається за спідницю шмерклі і вищить "Зеля всьо!!!".Копай могилу і вниз головою,придурку!Путлер Капут!
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гнида ты кому угрожаешь...ты шо из за поребрика?
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Якщо на кожен обсріл кацапами будем ******* по ним вдесятеро більше і не обовязково в тому місці де стріляють, тоді і перехочуть кацапи стріляти.
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ЗВИЗДЕЖ !!!!! БУТУСОВ НАПИСАЛ,ЧТО ОТВЕЧАТЬ НАЧАЛИ ЧЕРЕЗ ЧАС !!!!!! ОМАНСКАЯ МРАЗЬ СЦЫТ ОТВЕТИТЬ УДАРОМ НА УДАР !!!!!!
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та ради бога . вы в этом бессмысленном наборе фраз от пресцентра смогли . что то понять ? благодаря мудрому начальству снабдившему сверхсовременными средствами оптической разведки увидели как враг спокойно упиз..ил с позиций вместе с птуром. после чего по этим позициям применили всю неотвратимую мощь . Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб - Цензор.НЕТ 9834 ну и само собой про поверженного врага необходимо приплести . пиз..ец какой то напоминающий совковые доклады . один написал пару строк . вышестоящие прочитали добавили свои пару строк . потом ещё добавили . в итоге бред плакатный вышел .
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еще Суворов учил своего адьютанта:
- А чего ты в сводке пишешь: "убито 5 турок"? - та пеши, шо "500"! - ЧЕГО ИХ, БУСУРМАНОВ, ЖАЛЕТЬ?!

Примерно так и зележопое "командование"...
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а ПТРК с первой линии убрали..а арту отвели у черту на кулички.....
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Так ЮБ теж чистеньким не лишиться.
І його руки так само в крові по лікоть.
І зе-лохторату та поплічників.
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Хоть так, правда если хочешь победить то нужно наступать, а если сидеть в обороне, то прийдется постоянно отбиваться.
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Заводь свій бойовий диван і вперед у наступ! Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб - Цензор.НЕТ 7062
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будь спок, все будет!!!!!!...массовое умопомрачение скоро пройдет...уже рассветает!, а там придет время начинать страну от пятой колонны чистить, таких гнид гундосых из погребов вытаскивать на свет божий, чтобы тыл был надежный, когда вперед пойдем свое возвращать...
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Армия готова, говнокомандующий сдулся, и тебя не хватает в обосранных портках.
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Надо еще больше развестись. А то постреливают, понимаешь!
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Ну, я думаю зелена влада не стане ж нам брехати?
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це ж "найправдивіші люди на Землі" (с, радіогра "Перевір себе")
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ну после пуска расчет обычно вшивается сразу.
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Ну так не успели,может и пытались...Хлопцы,крошите татаромордву падлючую оккупантскую на упреждение,а не в ответку!
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во як штабні усе приукрасили... а те шо відповідь ця була через годину і слова, мовчать крисюки штабні.... Шкода, що воїни України загинули та є в нас багато пораненних... ((( а на расіянських окупантів пох, нехай там Усі повиздихають!!!!
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Ця інформація шита білими нитками. Хіба цілу годину відходили вороги з позиції? Брехня, щоб заспокоїти народ. ****** тягне країну в западню.
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Там постоянно стреляют симметрично. Всё как всегда.
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а петіки стверджують шо " стрєлять запрєщено"
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Вогонь у відповідь було відкрито після дозволу Києва, більш ніж через годину. ;Вовік;.
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Гавнокомандующий который ни разу не посетил в госпитале раненых бойцов....,вдумайтесь,вообще ни разу, за год своего никчемного правления
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у него в голове война уже закончилась! дайте ему отдохнуть!
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щось херштаб мутить виправдовується за свої прорахунки
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Так воно ж поставило в армії "своїх" командирів. Ці командири заведуть в западню, як Сусанін в болото.
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Информация рассчитана на тупоголового обывателя Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб - Цензор.НЕТ 4853 или просто сидели и ...
доЖЫДалися ответки...
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Интересно, на какой день расстреляли бы Жукова если бы он артподготовку противника сто двадцатым калибром доложил как "пастреливают, но я смотрел в глаза Гитлеру и видел там мир"
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У них там что - конкурс фантастов в штабе? Хоть бы до Звезды смерти не допи*делись. А то - перед Америкой неудобно будет : у нас, типа она есть, а у них нет
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уже и не верится что украинцы схватят табуретку.....

Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб - Цензор.НЕТ 5037 Дмитро Корчинський
42 хв ·

Колись мені довелося служити в радянській армії. Життя роти трималося на приниженні одних військовослужбовців (слов'ян) іншими (кавказцями і середньо азіатами).

Я з цікавістю спостерігав за одним українським хлопчиком, який страшенно боявся. Проте, він не намагався знайти задоволення чи раціональний сенс у власному приниженні.

Якось вночі він наважився і табуреткою спробував вбити того, хто знущався над ним найбільше. З цього моменту він став людиною. Браття й сестри, поки ми не наважились, давайте принаймні мріяти про ніч.

Стан внутрішньої окупації переживають всі європейські країни. У Франції не забороняють французьку мову, але забороняють бути французами. В Норвегії вчинок Брейвіка був жахливим, але логічним (він схопився за табуретку).

Україна - це хлопчик, кий майже наважився, але потім згадав улюблене українське АЛЕ...
Ось вона табуретка, поруч. І ми таки дочекаємося, коли ординці на сході задрімають, а хазари на Печерську відвернуться й підставлять потилицю.
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Що це за хворі слов*яни, які дозволяли кавказцям знущатися з себе ?
Ті самі, які вернулися в Україну і тепер то дозволяють юдам ?
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Vedana - ага..., те самые....

slaves, если одним словом....
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Слов"яни руською мовою, слааавяне то на кацапськом діалєктє болгарськоЇ.
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Означае словесний, іноземець то німий, німота, німець...
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стрілять по дітях(брейвік) які не могли дать здачі і були слабшими - це не схопить табуретку....
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Дмитро Корчинський -- мудак і радянський провокатор. Під виглядом українського патріота він гуртував українських хлопців біля себе, а потім з усмішкою здавав їх міліції. Його не чіпали. Читала його книжку про війну в Молдові, де він паплюжив наших добровольців. Гнида.
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Olga Svitla - закусывай.....
а то бред твой не лезет ни в какие ворота....
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Перестаньте брехати ! Як вам не соромно. Ви ж типу =офіцери= ?
Що ви знищили ? Яким вогнем у відповідь ? Коли зе-штаб вам дозволив відкрити вогонь через годину 15 хв.
Куди ви стріляли і по кому ?
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Ага, только через 75 минут разрешили ответный огонь.
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Ну, да конечно, ответили ... через час, а все это время противник с нетерпением сидел на месте и ожидал ********* со стороны ВСУ.
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Украина глухо волновалась. Давно в ней искра разгоралась. Друзья кровавой старины Народной чаяли войны, Роптали, требуя кичливо, Чтоб гетман узы их расторг, И Карла ждал нетерпеливо Их легкомысленный восторг. Вокруг Мазепы раздавался Мятежный крик: пора, пора! Но старый гетман оставался Послушным подданным Петра. Храня суровость обычайну, Спокойно ведал он Украину, Молве, казалось, не внимал И равнодушно пировал. "Что ж гетман? юноши твердили, - Он изнемог; он слишком стар; Труды и годы угасили В нем прежний, деятельный жар. Зачем дрожащею рукою Еще он носит булаву? Теперь бы грянуть нам войною На ненавистную Москву! Когда бы старый Дорошенко Иль Самойлович молодой Иль наш Палей, иль Гордеенко Владели силой войсковой, Тогда б в снегах чужбины дальней Не погибали казаки И Малороссии печальной Освобождались уж полки"

ваше "фсе" А,С, Пушкин "Полтава"
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"зеленому" штабу вірити - себе обманути. у гівно-командувача в голові війни немає, так потсрілюють інагда.
визробилицеразом 73дебіли, радійте....ви проср@ли країну
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Ага. Через час.
Расчет ПТРК сепаров час ждал, когда его заметят через "современные оптико-электронные средства" и только потом начал отходить.
Штаб ООС лепит горбатого.
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Ни как не могу понять,почему не применяются турецкие бпла "байрактары" для патрулирования и выявления таких диверсионных групп,а затем их точечной ликвидации?Турки же наглядно показали эффективность данного комплекса.Так какого ражна эти комплексы пылью покрываются?Время автономного полета 24 часа с головой хватит для круглосуточного патрулирования.
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Пора запускать турецкие беспилотники.
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Винна та ГНИДА що забороняє стріляти у відповідь!! Бо для неї війна вже скінчилась!! Українські воїни ударом у відповідь знищили розрахунок найманців РФ, який підбив автомобіль сил ОС біля Пісків: ворог зазнав значних втрат, - штаб - Цензор.НЕТ 2676
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Бутусову пора поднять этот вопрос в средствах массовой информации(хотя он уже его поднимал).К его аргументам прислушиваются,хоть и редко.
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"У ніво в голове войньі нет"
Це як страус голову у пісок , .опу на торчок - може хто використає..
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Може б йому мамалі пояснила і він ії б послухав, що мир існує там де є паритет , адекватна відповідь, а ще ліпше відповідь на упередження., зайшов підрозділ ворога у сіру зону - значить повинен бути знищеним.
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хто відповість, навіщо автівка з віськовослужбовцями зупинилася на об'їзній дорозі Донецька?. Там багато місць, що наскрізь прострілюються, ближче до Бутовки є позиції сєпаратні навіть на відстані 300 м від цієї дороги, і там вже була спалена не одна вантажівка.
Я до того, що разом з підступністю ворога є ймовірна недбалість командира підрозділу
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Украинские воины ответным ударом уничтожили расчет наемников РФ, подбивший автомобиль сил ОС возле Песков: враг понес значительные потери, - штаб



ооо уже пабеды пашли,
Мендель сегодня с утра заказала в генштабе в пресцентре пабеды-
сделали успели до 8 утра

но те, кто в окопах молчат
нравится им
те, кто послал ездить машину по передовой со 100 чел днем тоже молчат

ну так понятно
действуют по договору с медведчуком - вчера медведчук в маскве переговаривался в думе, рассказывал про бальшие жертвы,если
украина не запишет в каституцыю амнистею бамбаса

ахахаха



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