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 Экономика
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Все про:бюджет (4440) Госказначейство (115) Слюз (27)

 В предыдущие годы запланированный бюджет тоже не выполнялся, но в январе 2020-го - особенно, - глава Госказначейства Слюз

Недовыполнение доходной части бюджета бывало и раньше, однако в январе этого года цифра составила 24%.

Глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз в интервью UBR.ua подтвердила, что это ощутимое падение, пишет Цензор.НЕТ.

"Я хочу сказать, на самом деле в предыдущих годах тоже было невыполнение, но в этом году особенно", - сказала Слюз, при этом добавив, что это довольно ощутимое падение по части недополучения доходов.

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Напомним, Минфин в феврале сообщил, что доходы общего фонда государственного бюджета за январь составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн (24%) меньше росписи. "Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года", - отметили тогда в ведомстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3180575
 
 
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Це з врахуванням того, шо в січні ц.р. Коболєв і Вітренко перерахували в держбюджет $2,5млрд в гривні ($0,5млрд перерахували ще 30.12.19р., більше на міжбанку за той день не встигли продати...) тих касапських коштів, які газпук їм заборгував за рішенням Стокгольмського арбітражу...

Ну, скільки то було в гривні, хто цікавиться, - сам перерахує... А я тим часом нагадаю, що дохідна частина українського держбюджету, відповідно до Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-IX, скдадає трильон сто млрд грн. План на один місяць тепер також кожен порахує., І, якщо недобрали 24% за січень, то скільки надійшло бабла без Нафтогазового - також кожен може оцінити...

Короче: діло швах. В держбюджет надходять нулі...
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ситуация вообще-то естественная. Какой-то дурачок или ишачок, или оба сразу решили, что если укрепить гривну - то экономика вырастет и все станут богаче.
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Даже Китай неск. лет назад время споткнулся о ревальвацию юаня. А тут бедная Украина. Даже тут на форуме об этом говорилось. Это называется отсроченные последствия.
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А поки планують звільнення значної кількості медиків.
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Это всё от наплыва инвесторов )) Вот что няни животворящие инвестиционные делают
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если бы не запасы пороха, няни бы сдохли...
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