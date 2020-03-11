 В предыдущие годы запланированный бюджет тоже не выполнялся, но в январе 2020-го - особенно, - глава Госказначейства Слюз

Глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз в интервью UBR.ua подтвердила, что это ощутимое падение, пишет Цензор.НЕТ.
"Я хочу сказать, на самом деле в предыдущих годах тоже было невыполнение, но в этом году особенно", - сказала Слюз, при этом добавив, что это довольно ощутимое падение по части недополучения доходов.
Напомним, Минфин в феврале сообщил, что доходы общего фонда государственного бюджета за январь составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн (24%) меньше росписи. "Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года", - отметили тогда в ведомстве.
Ну, скільки то було в гривні, хто цікавиться, - сам перерахує... А я тим часом нагадаю, що дохідна частина українського держбюджету, відповідно до Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-IX, скдадає трильон сто млрд грн. План на один місяць тепер також кожен порахує., І, якщо недобрали 24% за січень, то скільки надійшло бабла без Нафтогазового - також кожен може оцінити...
Короче: діло швах. В держбюджет надходять нулі...
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