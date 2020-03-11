 Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области, в ходе досудебного расследования установлено, что около 12:50 9 марта в районе с. Гнутово Донецкой области наемники РФ с беспилотного летательного аппарата сбросили две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс", который имел знаки различия (изображение красного креста на крыше). Вследствие вражеской атаки автомобиль получил повреждения.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Справка: указанные действия - грубое нарушение положений Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949 и Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I).

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Напомним, 9 марта российско-оккупационные войска, используя беспилотник, сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль воинов Объединенных сил в районе Гнутово. Никто не пострадал.