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Все про:беспилотник (730) граната (739) прокуратура (3883) Донецкая область (4422) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (57)

 Прокуратура начала расследование по факту обстрела санитарного автомобиля ВСУ на Донбассе

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование по факту обстрела санитарного автомобиля Вооруженных сил Украины представителями террористической организации "ДНР", действующими под контролем Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области, в ходе досудебного расследования установлено, что около 12:50 9 марта в районе с. Гнутово Донецкой области наемники РФ с беспилотного летательного аппарата сбросили две гранаты на санитарный автомобиль 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс", который имел знаки различия (изображение красного креста на крыше). Вследствие вражеской атаки автомобиль получил повреждения.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Справка: указанные действия - грубое нарушение положений Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12.08.1949 и Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I).

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Напомним, 9 марта российско-оккупационные войска, используя беспилотник, сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль воинов Объединенных сил в районе Гнутово. Никто не пострадал.

Источник: https://censor.net.ua/n3180574
 
 
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Ну что, зе-тыпильчики?
Уже почти год, как "прекратили стрелять", как война - закончилась?

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