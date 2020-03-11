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 Политика Украины
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 Восемь уголовных дел открыли в оккупированном Крыму за месяц из-за отказа служить в армии РФ, - правозащитники

Крымская правозащитная группа в феврале зафиксировала 8 новых уголовных дел в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ.

Как уточняется в Facebook организации, шесть дел - в "Ленинском районном суде Севастополя", и по одному в "Советском районном суде" и "Феодосийском городском суде", информирует Цензор.НЕТ. По трем из них в "Ленинском районном суде Севастополя" были вынесены приговоры.

11 и 18 февраля приговор вынес "судья" Андрей Грачев, 12 февраля "судья" Анатолий Василенко. Всего на конец февраля КПГ зафиксировала 91 уголовное дело за уклонение от службы в ВС РФ, которые переданы на рассмотрение в "суды" Крыма. По 85 из них уже вынесен приговор, еще 6 находятся на стадии рассмотрения.

Крымская правозащитная группа просит жителей Крыма присылать материалы, подтверждающие военный призыв в Крыму (повестки, фото и видео).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Численность российских военных в Крыму увеличилась до 32,5 тыс., - ГУР Минобороны

Напоминаем, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды армии оккупирующей державы, а также непрекращающаяся на территории Крыма пропаганда службы в ВС РФ нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции).

Восемь уголовных дел открыли в оккупированном Крыму за месяц из-за отказа служить в армии РФ, - правозащитники 01

Также читайте: Оккупанты провели в Крыму учения ВВС по перехвату военных самолетов

Источник: https://censor.net.ua/n3180572
 
 
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А потім на Далекій Схід, дідовщина і каліцтво...
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Вчера смотрел продажу хат на их курортах. 60% объявлений "или меняю на Киев" )))
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А шо таке ? Ти подиви, не хочуть служити в =радной гавані= !
Хотіли в расєю - то сидіть в тюрмі, зрадники.
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