 Трое черновчан госпитализировали за день с подозрением на коронавирус, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня госпитализированы три человека. Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на COVID-19 в больнице сейчас находятся 5 человек", - говорится в сообщении.
Также в областной государственной администрации сообщили, что состояние единственного больного с подтвержденным коронавирусом стабильное.
"Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования черновчанина вирусом COVID-19. Состояние мужчины стабильное, лечение продолжается", - добавили в областной администрации.
Напомним, в Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом. Также известно о 5 случаях заражения украинцев в мире: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии.