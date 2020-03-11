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Все про:выборы (23132) расизм (150) Россия (75141) США (16202)

 Спецслужбы РФ разжигают расовую ненависть в США на фоне предвыборной кампании, - New York Times

Российские спецслужбы занимаются разжиганием расовой ненависти в американском обществе, подстрекают к насилию сторонников превосходства белой расы и провоцируют недовольство среди афроамериканцев.

К таким выводам пришли представители спецслужб США, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, используются как старые (дезинформационная кампания перед выборами президента США в 2016 году), так и новые методы (воздействие на крайне правые, неонацистские группировки в США). Например, ультраправых и их оппонентов в закрытых группах и чатах в соцсетях подстрекают к насилию.

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Представители американских спецслужб, уверены, что россияне не столько хотят помочь кому-то из кандидатов в президенты, сколько "создать чувство хаоса" в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3180567
 
   
 Топ комментарии
 
разве кацапские свиньи способни на что то еще кроме как гадить, везде и повсеместно?
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В НАТО должен быть создан центр противодействия и активной идеологической борьбы с кацапо-имперской заразой. Все, что они применяют по всему Миру нужно возвращать им с лихвой. Например - сеять раздор между Кавказом, Сибирью и москвой.
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Шизофреник путлер одержим идеей отомстить Западу за развал совковой империи. А на Западе закончилась эпоха Рейгана, Тэтчер и Маккейна.
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разве кацапские свиньи способни на что то еще кроме как гадить, везде и повсеместно?
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В НАТО должен быть создан центр противодействия и активной идеологической борьбы с кацапо-имперской заразой. Все, что они применяют по всему Миру нужно возвращать им с лихвой. Например - сеять раздор между Кавказом, Сибирью и москвой.
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Тупые амеры только сейчас доперли )) Это даже школьники уже давно видят ) Вопрос, нах им те спецслужбы все? Тоже самое происходит в Евпропе и ужи торчат также из ********.
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Ещё спецслужбы рф разгоняли фейки про то что Порох разворовывает армию итд чтобы поставить своего человека
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Гибридные войны - вызов современному миропорядку. В самом же мордоре саурон себе пожизненный трон обеспечил потому что зачистил все независимые СМИ и уничтожил всю оппозицию.
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А ещё они заставили Конституционный суд отменить закон о незаконном обогащении чиновников, чтоб свои люди могли незаконно обогащаться.
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Шизофреник путлер одержим идеей отомстить Западу за развал совковой империи. А на Западе закончилась эпоха Рейгана, Тэтчер и Маккейна.
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Ну и чего Пентагон ждёт? Можно же зеркально ответить)
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Да ладно Спецслужбы РФ разжигают расовую ненависть в США на фоне предвыборной кампании, - New York Times - Цензор.НЕТ 7366
Подумаешь!
Вот здесь на ЦН давно сидят представители ФСБ...
Вот их главные тезисы:
...73% народа Украины зебилы
...президент Украины дебил
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Это серьезное обвинение. Можешь как-то обосновать?
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обоснования - не твоё. Ума не видно - один совковый казарменный обзывалкин, прижившийся с пенсильванских прериях.

imho.
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все правильно он пишет - ЦВК подтвердил и по народу и по дебилу
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