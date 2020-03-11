 Спецслужбы РФ разжигают расовую ненависть в США на фоне предвыборной кампании, - New York Times

К таким выводам пришли представители спецслужб США, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, используются как старые (дезинформационная кампания перед выборами президента США в 2016 году), так и новые методы (воздействие на крайне правые, неонацистские группировки в США). Например, ультраправых и их оппонентов в закрытых группах и чатах в соцсетях подстрекают к насилию.

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Представители американских спецслужб, уверены, что россияне не столько хотят помочь кому-то из кандидатов в президенты, сколько "создать чувство хаоса" в США.