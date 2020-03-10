 Пограничники обеспечены медицинскими масками и резиновыми перчатками на 7 суток, - ГПСУ

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Во время мероприятий по температурному скринингу и оформлении граждан пограничники используют бесконтактные пирометры, медицинские маски и одноразовые перчатки. Кроме того, в наличии респираторы, изоляционные защитные костюмы, очки и антисептик для рук. Они есть в каждом пограничном подразделении.
В настоящее время в ГПСУ в наличии более 460 пирометров. При необходимых потребностях в ежедневном использовании медицинских масок и резиновых перчаток пограничное ведомство обеспечено ими ориентировочно до 7 суток. И пополнения запасов происходит постоянно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению премьер-министра Украины Государственная пограничная служба оперативно уведомила о потребности ведомства в средствах индивидуальной защиты в расчете на три месяца.
Сьогодні вдень італійці вихопилися з своїх будинків на півночі країни після того, як землетрус сколихнув Тоскану на тлі зростаючої спалаху коронавірусу в країні .
Землетрус магнітудою 2,6, який вдарив близько милі на північ від Камайоре, був зафіксований Італійським інститутом геофізики та вулканології о 2.17 за місцевим часом.
Він мав епіцентр у провінції Лукка в Тоскані та глибиною близько п'яти миль, повідомляє ANSA .
Спочатку не було повідомлено про пошкодження, хоча люди в Камайоре та поблизу Віареджо відзначали відчуття «вібрації від землі».
В Японии скупка и перепродажа медицинских защитных масок с целью получения спекулятивной прибыли будут караться тюремным заключением. Об этом сообщают японские СМИ.
В Министерстве экономики, торговли и промышленности страны сообщили, что за перепродажу масок предусмотрено лишение свободы на срок до года, штраф на сумму до миллиона иен (9,8 тысячи долларов) или сочетание обоих наказаний.