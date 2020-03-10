 Пограничники обеспечены медицинскими масками и резиновыми перчатками на 7 суток, - ГПСУ

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Во время мероприятий по температурному скринингу и оформлении граждан пограничники используют бесконтактные пирометры, медицинские маски и одноразовые перчатки. Кроме того, в наличии респираторы, изоляционные защитные костюмы, очки и антисептик для рук. Они есть в каждом пограничном подразделении.

В настоящее время в ГПСУ в наличии более 460 пирометров. При необходимых потребностях в ежедневном использовании медицинских масок и резиновых перчаток пограничное ведомство обеспечено ими ориентировочно до 7 суток. И пополнения запасов происходит постоянно", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по поручению премьер-министра Украины Государственная пограничная служба оперативно уведомила о потребности ведомства в средствах индивидуальной защиты в расчете на три месяца.