 За пять лет Украина выплатила более 1 млрд грн по проигранным в ЕСПЧ делам, - Малюська. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на ответ министра юстиции Дениса Малюськи на запрос нардепа Сергея Власенко, информирует Цензор.НЕТ.

Наибольшие суммы пришлись на 2015-2016 годы - 560,30 млн грн и 369 120 000 грн, соответственно.

Кроме этого, Украина передала 38 млн грн пени за несвоевременное выполнение решений Европейского суда.

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По данным Минюста, в 2019 году на рассмотрении Европейского суда по правам человека находилось 8833 заявления против Украины. Из них 6800 заявлений касались событий на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Речь идет обо всех заявлениях, которые находятся в производстве Европейского суда, даже те, в которых Европейский суд принял решение, но оно не получило статус окончательного. По состоянию на 20 февраля 2020 года Украина находится на третьем месте среди государств-участников Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней по количеству дел, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде", - говорится в ответе министра юстиции.





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