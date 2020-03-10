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 Политика Украины
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Все про:запрос (31) Европейский суд по правам человека (649) Малюська Денис (52)

 За пять лет Украина выплатила более 1 млрд грн по проигранным в ЕСПЧ делам, - Малюська. ДОКУМЕНТ

Начиная с 2015 года, Украина выплатила 1 млрд 52 млн гривен по результатам рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на ответ министра юстиции Дениса Малюськи на запрос нардепа Сергея Власенко, информирует Цензор.НЕТ.

Наибольшие суммы пришлись на 2015-2016 годы - 560,30 млн грн и 369 120 000 грн, соответственно.

Кроме этого, Украина передала 38 млн грн пени за несвоевременное выполнение решений Европейского суда.

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По данным Минюста, в 2019 году на рассмотрении Европейского суда по правам человека находилось 8833 заявления против Украины. Из них 6800 заявлений касались событий на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Речь идет обо всех заявлениях, которые находятся в производстве Европейского суда, даже те, в которых Европейский суд принял решение, но оно не получило статус окончательного. По состоянию на 20 февраля 2020 года Украина находится на третьем месте среди государств-участников Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней по количеству дел, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде", - говорится в ответе министра юстиции.

За пять лет Украина выплатила более 1 млрд грн по проигранным в ЕСПЧ делам, - Малюська 01
За пять лет Украина выплатила более 1 млрд грн по проигранным в ЕСПЧ делам, - Малюська 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3180565
 
 
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99% - выплаты по заведомо слитым делам в карман чиновников от минюста.
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и 50% выплаты в 2015 г., т.е. по репрессивным делам Яныка
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Начиная с 2015 года, Украина выплатила 1 млрд 52 млн гривен по результатам рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека.

И я знаю этого человека... (с)
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Судовий беспрєдєл , за 5 років правління Соєвого , лише зміцнився - позови до ЄСПЧ , це зайве тому підтвердження !
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а вот трындеть не надо

ЕСПЧ дела рассматривает по несколько лет
и 50% выплаты в 2015 г., т.е. по репрессивным делам Яныка
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"по несколько лет" - тобто "по репрессивным делам Соєвого" рішення і ще будуть виноситись !
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По данным Минюста, в 2019 году на рассмотрении Европейского суда по правам человека находилось 8833 заявления против Украины. Из них 6800 заявлений касались событий на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Источник: https://censor.net.ua/n3180565
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И все віплаті пошли с нашего кармана мі платим налоги чиновники их успешно просерают и не несут никакой ответственности
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Кстати, хочу сразу просветить всех:
В ЕСПЧ любые дела рассматриваются 3-10 лет.
Это самые обычные сроки для этого суда.
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Нормалек, судьи с прокурорами 10 лярдов поимели
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