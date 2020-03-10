 Формула Штайнмайера - это лишь абзац, в такой формулировке она вряд ли появится в законе, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Формула Штайнмайера" - это лишь абзац. Нельзя имплементировать или не имплементировать абзац. Он должен быть проработан, и те позиции, которые не будут противоречить интересам государства могут быть включены в те или иные законопроекты. Однако "формула Штайнмайера", как формула, появиться в такой формулировке в каком-нибудь законе вряд ли сможет", - отметил Разумков.
Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и РФ подписали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым интегрировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство. Речь идет о версии формулы, которую согласовали "нормандская четверка" и Трехсторонняя контактная группа.
Це - не абзац, а повний абзац.
А внутри - только ворье и *************!!!!!!
Они все уже надоели!!!
Когда менять будем??????????????
Кого Ви намітили новим Президентом? Марув?
Та вам клоунам вірити - це себе обманювати
Нема довіри владі Зе, та ії і не було ніколи ))
ЗеБєня
@ze_benya
·49 с
Таке враження шо над нами проводять психологічні дослідження.
Разумков: "Рада, читай "Слуги урода", хочуть змінити Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" офіційно вступив в силу в Україні 16 липня та вже зміни пройшли погодження комітету".