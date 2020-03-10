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 Политика Украины
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Все про:Разумков Дмитрий (416) Формула Штайнмайера (182)

 Формула Штайнмайера - это лишь абзац, в такой формулировке она вряд ли появится в законе, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил возможность появления "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Формула Штайнмайера" - это лишь абзац. Нельзя имплементировать или не имплементировать абзац. Он должен быть проработан, и те позиции, которые не будут противоречить интересам государства могут быть включены в те или иные законопроекты. Однако "формула Штайнмайера", как формула, появиться в такой формулировке в каком-нибудь законе вряд ли сможет", - отметил Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада найдет, как закрепить "формулу Штайнмайера" в законодательстве до встречи в "нормандском формате", - Разумков

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и РФ подписали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым интегрировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство. Речь идет о версии формулы, которую согласовали "нормандская четверка" и Трехсторонняя контактная группа.

Источник: https://censor.net.ua/n3180564
 
 
 Топ комментарии
 
Путлер продлил себе бессмертие, потому слуги соседнего народа, малоросы, совкодрочеры и прочие манкурты воспряли духом и принялись усиленно смотреть в шоколадный глаз своего кремлевского хозяина.
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И с этим полным абзацем согласился безоговорочно предатель Бубочка.
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Еще одно недоразумение пыжится сделать умное лицо.
А внутри - только ворье и *************!!!!!!
Они все уже надоели!!!
Когда менять будем??????????????
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Весною 2024.
Кого Ви намітили новим Президентом? Марув?
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Есть и другие кандидаты. Например - Монатик, Егор Лупан, Виталька.
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Не, Марув круче по любому. Такая властная, строгая женщина- президент в коже и нейлоне. Мечта всех дрочеров от 18 до 45. Победит водинтур, полюбому, нехер гадать даже Формула Штайнмаєра - це лише абзац, в такому формулюванні вона навряд чи з'явиться в законі, - Разумков - Цензор.НЕТ 5081
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Единственно правильный кандидат в президенты на выборах 2024 года - это "напалмовая" блогерша Янина Соколова.
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Ну да, ей бы голову почаще мыть и вообще красота Формула Штайнмаєра - це лише абзац, в такому формулюванні вона навряд чи з'явиться в законі, - Разумков - Цензор.НЕТ 1952
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Потеплішає і люди вже на Майдан вийдуть, маю надію що Зе влада піде добровільно, може навіть зеленського в тюрму не посадять, все залежить як вони себе поводити будуть.
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Путлер продлил себе бессмертие, потому слуги соседнего народа, малоросы, совкодрочеры и прочие манкурты воспряли духом и принялись усиленно смотреть в шоколадный глаз своего кремлевского хозяина.
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если так заговорили то явно что-то пропихнуть пытаются.....
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зели превратят абзац в полноценную зраду
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Однако "формула Штайнмайера", как формула, появиться в такой формулировке в каком-нибудь законе вряд ли сможет", - отметил Разумков. Источник: https://censor.net.ua/n3180564

Та вам клоунам вірити - це себе обманювати Формула Штайнмайера - это лишь абзац, в такой формулировке она вряд ли появится в законе, - Разумков - Цензор.НЕТ 8532
Нема довіри владі Зе, та ії і не було ніколи ))
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Ложь. От формулы Штайнмаера Порошенко отказался, довольно быстро осознав, что это путь к сдаче национальных интересов. Если бы не отказался, Зеленскому не о чем было бы договариваться.
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"Абзац Штанмайера" - так бы сразу и говорили.
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Формула Штайнмаєра - це лише абзац, в такому формулюванні вона навряд чи з'явиться в законі, - Разумков - Цензор.НЕТ 5614 ЗеБєня

@ze_benya

·49 с

Таке враження шо над нами проводять психологічні дослідження.
Разумков: "Рада, читай "Слуги урода", хочуть змінити Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" офіційно вступив в силу в Україні 16 липня та вже зміни пройшли погодження комітету".
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Це дійсно есперимент - скільки українці зможуть терпіти обсирання зверху.
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Тема про те,як колонізатори ділять українські пироги і за крихітки сиру чубаються поросенки під столом.
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