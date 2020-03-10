 Президент Швейцарии Зоммаруга впервые посетит Украину

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это будет первый визит президента Швейцарии в Украину за всю историю независимого государства Украина. Швейцария помогает много на востоке нашей страны. Это единственная страна, которая помогает нашим гражданам, проживающим на линии столкновения, и помогает даже находящимся на временно оккупированных территориях", - отметил глава парламента
Отметим, что в Швейцарии должность президента и вице-президента поочередно занимают члены Федерального совета, состоящего из семи министров. При этом ключевые проблемы решаются коллегиально. Президент председательствует на заседаниях правительства, и при равенстве голосов его мнение становится решающим, он также принимает глав иностранных государств, посещающих с визитами Швейцарию.
Министр окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Швейцарии Симонетта Зоммаруга избрана президентом страны на 2020 год. Вице-президентом страны на 2020 год избран министр экономики, образования и исследований Ги Пармелен.
Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 9-10 марта находился в Швейцарии с официальным визитом.
Визит президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги запланирован на март 2020 года.
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