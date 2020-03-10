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 Президент Грузии Зурабишвили из-за коронавируса отменила рабочие поездки в Украину, Болгарию и Бельгию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свои зарубежные визиты, в том числе с Украины, из-за опасности, связанную с распространением эпидемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  "Грузия online".

Как отмечается, Зурабишвили отменила рабочие визиты в Болгарию, Украину и Бельгию.

"Президент Грузии, в координации с другими ветвями власти, отменила запланированные в Болгарию, Украину и Бельгию визиты. К публикации об этом решении было сообщено наших партнеров", - говорится в сообщении.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Грузии возросло до 23 человек.

Читайте также: Депортированные из Швеции грузины устроили дебош в аэропорту "Борисполь", им запретили въезд в Украину, - Госпогранслужба

Более подробную информацию о ситуации с коронавирусом в мире читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3180561
 
 
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Динамика заболеваемости / обнаружения новых случаев по странам после обнаружения 50 первых заболевших.

Президент Грузии Зурабишвили из-за коронавируса отменила рабочие поездки в Украину, Болгарию и Бельгию - Цензор.НЕТ 4736
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Тітонька знає, що зустрічі з однією людиною з України нічим гарним не закінчуються.
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Кличко молодец. А власть будет людям по 300 гр. загонять. Ну и кто теперь барыжит?

Президент Грузии Зурабишвили из-за коронавируса отменила рабочие поездки в Украину, Болгарию и Бельгию - Цензор.НЕТ 5186
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