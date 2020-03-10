Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Сейчас в вирусологической лаборатории находится еще 4 образца, которые исследуются. Их результаты будут известны в ближайшее время.
С начала вспышки в мире COVID-19 в Центр общественного здоровья Украины поступило 40 сообщений о подозрении на это заболевание. 36 образцов уже исследованы, из них 35 негативные и 1 лабораторно подтвержденный случай.
"В соответствии с рекомендациями ВОЗ, подтвержденный образец Украина направила в лабораторию в Лондоне на верификацию. Сегодня утром получили результаты, которые полностью подтверждают результаты нашей лаборатории. Это демонстрирует высокую квалификацию украинских специалистов. Поэтому с уверенностью можем сказать, что все, что было сделано в нашей лаборатории, соответствует европейским стандартам", - подчеркнул Ляшко.
Замминистра отметил, что центральная референс-лаборатория Центра общественного здоровья сейчас справляется с тем количеством образцов, которые требуют исследований.
Бритва Оккама@RazortongueN1 11 ч
Билл Гейтс пожертвовал 125 млн долларов на поиск лекарства от коронавируса.
И как великий вирусолог - езжай в Китай или сразу в ВОЗ. Твой невиданный талант, видеть зараженных , просто глядя в компьютер - оценят и бабала дадут.
do not resuscitate@Nat_anest 12 ч
Вчера прочитал наверное одно из лучших сравнений:
nCoV это DDoS-атака на систему здравоохранения.
Как точно сказано!
"В Украине было зафиксировано 40 подозрений на коронавирус, 35 не подтвердились, 1 случай лабораторно подтвержден, - Минздрав"
40 підозрювали; 35 не боліють; 1 заболів; ... Так де ще чотири? Упорхнули у небо, чи втікли?
не так, как у тех четырёх без вести пропавших (или павших?)
do not resuscitate@Nat_anest
В Италии отозвали с пенсии 5000 врачей и 15000 медсестер.
Количество коек ОАИТ увеличивают с 5000 до 7500 в 462 отделениях по всей стране.
Пенсионеры кстати самая уязвимая группа для поражения, но видимо сам совсем туго стало с персоналом. Это не Китай конечно.