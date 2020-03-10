EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Здоровье
  1156  24
Материалы по теме:
Все про:вирус (441) Ляшко Виктор (42) COVID-19 (619)

 В Украине было зафиксировано 40 подозрений на коронавирус, 35 не подтвердились, 1 случай лабораторно подтвержден, - Минздрав

Заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в последние дни было исследовано 20 образцов, которые были взяты у людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все образцы - отрицательные, у этих людей нет коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Сейчас в вирусологической лаборатории находится еще 4 образца, которые исследуются. Их результаты будут известны в ближайшее время.

С начала вспышки в мире COVID-19 в Центр общественного здоровья Украины поступило 40 сообщений о подозрении на это заболевание. 36 образцов уже исследованы, из них 35 негативные и 1 лабораторно подтвержденный случай.

"В соответствии с рекомендациями ВОЗ, подтвержденный образец Украина направила в лабораторию в Лондоне на верификацию. Сегодня утром получили результаты, которые полностью подтверждают результаты нашей лаборатории. Это демонстрирует высокую квалификацию украинских специалистов. Поэтому с уверенностью можем сказать, что все, что было сделано в нашей лаборатории, соответствует европейским стандартам", - подчеркнул Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставку экспресс-тестов на коронавирус ожидаем 16-17 марта. Они будут продаваться в аптеке по 300 грн за штуку, - главный санврач Ляшко

Замминистра отметил, что центральная референс-лаборатория Центра общественного здоровья сейчас справляется с тем количеством образцов, которые требуют исследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3180560
 
 
 Топ комментарии
 
Не понимаю. Власти говорят о введении карантина, а в стране один случай инфекции.Это что такое? Или брешут или сошли с ума.
 показать весь комментарий
 
десятки умерших от пневмонии тебя не озадачивают? а труп уже нет смысл обследовать на новый вирус
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не понимаю. Власти говорят о введении карантина, а в стране один случай инфекции.Это что такое? Или брешут или сошли с ума.
 показать весь комментарий
 
 
десятки умерших от пневмонии тебя не озадачивают? а труп уже нет смысл обследовать на новый вирус
 показать весь комментарий
 
 
Там же в статье написано - результаты ещё неизвестны
 показать весь комментарий
 
 


Бритва Оккама@RazortongueN1 11 ч

Билл Гейтс пожертвовал 125 млн долларов на поиск лекарства от коронавируса.
 показать весь комментарий
 
фармацевты срубят миллиарды пусть хоть с лям нас умрет
 показать весь комментарий
 
Немає чим перевіряти, випадків вже більше 500, проте нічим їх підтвердити.
 показать весь комментарий
 
а чего это всего 500 ? это даже не по одному на район. Жечь , так жечь - 5000 - вот так уже будет лучше.
И как великий вирусолог - езжай в Китай или сразу в ВОЗ. Твой невиданный талант, видеть зараженных , просто глядя в компьютер - оценят и бабала дадут.
 показать весь комментарий
 
_Керня собачачья! Лапша от паталогических лжецов на оттопыренные уши лопоухих избирателей янелоха.
 показать весь комментарий
 
 


do not resuscitate@Nat_anest 12 ч

Вчера прочитал наверное одно из лучших сравнений:
nCoV это DDoS-атака на систему здравоохранения.
Как точно сказано!
 показать весь комментарий
 
От же ш яке воно блудословне отой Мінздрав!
"В Украине было зафиксировано 40 подозрений на коронавирус, 35 не подтвердились, 1 случай лабораторно подтвержден, - Минздрав"
40 підозрювали; 35 не боліють; 1 заболів; ... Так де ще чотири? Упорхнули у небо, чи втікли?
 показать весь комментарий
 
Тот один, что заболел, у него, вроде все пока в порядке. Наш чел - кремень.
 показать весь комментарий
 
 
...ну дай Бог, что бы у него было всё в порядке...
не так, как у тех четырёх без вести пропавших (или павших?)
 показать весь комментарий
 
Брешуть, бо не можуть провести аналізи, немає тест-систем, взагалі медицини немає.
 показать весь комментарий
 
 


do not resuscitate@Nat_anest





В Италии отозвали с пенсии 5000 врачей и 15000 медсестер.
Количество коек ОАИТ увеличивают с 5000 до 7500 в 462 отделениях по всей стране.
Пенсионеры кстати самая уязвимая группа для поражения, но видимо сам совсем туго стало с персоналом. Это не Китай конечно.
 показать весь комментарий
 
 
Начиная с завтрашнего дня, количество официальное будет расти. Если же нет, значит врут.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх