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 Обстрел автомобиля ВСУ 10 марта был совершен террористами из-за спин мирного населения, - штаб ООС

Во время сегодняшнего обострения на линии соприкосновения, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к привычной манеры ведения обстрелов из-за спин мирного гражданского населения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

В сообщении отмечается: "В штабе операции Объединенных сил с помощью геоинформационной системы была проведена реконструкция сегодняшнего обстрела противником автомобиля подразделения Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попадание наемников РФ ракетой в автомобиль украинских воинов: двое - погибших, 11 - пострадавших

Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право - вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей.

Такие действия российских оккупантов значительно усложняли задачу подразделений ООС по нанесению прицельных ударов по вражеским огневым точкам оккупантов. Ведь противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3180559
 
 
 Топ комментарии
 
Зелькины повстанцы развлекаются. И вообще, когда этот клоун перестанет наживаться на войне?
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Барани ! Треба іпашити зразу ж у відповідь ! Яки нах мирні там ?? Ті що курва у 2014 році блокували наші війскові колонни ? Ті що бігали з кацапськми триколорами та мукали Расея Путен ?
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Вчиться курва у Турціі а краще у Ізраіля
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Зе прав. За зраду треба вішати. І тут зрозуміло, хто перший на чергу.
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думаешь ОНО само удавится ?
марні сподівання
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Зелькины повстанцы развлекаются. И вообще, когда этот клоун перестанет наживаться на войне?
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таки просто тупая отмазка почему ответка была через час по пустым позициям
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"постреливают"
повторяется апрель-май 14-го с "мирным населением" ?

при Порохе такого не было
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Обстрел автомобиля ВСУ 10 марта был совершен террористами из-за спин мирного населения пособников террористов.
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Все как куйло учил.пусть зеЛеный чмырь ме6ьш5 в шлаза смотрит.а больше команды на огонь на опережение дает.
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Как ***** учило - "встанем за спинами женщин и детей, не впереди, а сзади"
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И что єто оправдание єто расписались в своей некомпетентности и безволии руководства в ответе терам , каждій день одно и тоже ребята у Вас там совесть не мучает от смертей и ранениях солдат безответной
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Барани ! Треба іпашити зразу ж у відповідь ! Яки нах мирні там ?? Ті що курва у 2014 році блокували наші війскові колонни ? Ті що бігали з кацапськми триколорами та мукали Расея Путен ?
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Вчиться курва у Турціі а краще у Ізраіля
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Немає "мирних жителів" на окупованих територіях , є або посібники окупанта і заручники окупанта .
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По ходу в ответ запрещено стрелять, вот и выдумывают сказки про позиции вблизи домов.
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Одни маты. Зеля, ты еще глаза в глаза не нагляделся ?
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Штаб ООС зробив відкриття. Усім по грамоті!
Взагалі-то по Пісках можна стріляти ТІЛЬКИ з території Донецька, Ясинуватої або північної Макіївки. Це все території з будинками мирних мешканців (я це знаю й без геоінформаційної системи). Паганелі чортові. І взагалі-то так само відбувається вже з 14-го року. Прівєт!
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73 % -- это последствия вашего голосования. Вы сделали наших воинов разом. Ну хоть посмеетесь.
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Раздупляж зеленый. Пожалуйтесь в обсе, там посочувствуют.
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А ударные беспилотники вы для красоты закупали? Турки с помощью таких "птичек" устроили кацапам ад на земле. А вам они зачем?
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Заява от преЗедента будет или как??!.......
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путин введи… да-да, помним мирное население…
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И как там Сивохо с его платформой примирення Опять затянул туже песню о презентации этого бреда уже в эту пятницу. Но комментарии на ФБ тварюка закрыл
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Боевые потери в войсках во время Зе перемирия, выше,чем во время активных боевых действий во времена Порошенко
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не можете отвечать огнем из за мирняка?...
тогда умирайте молча...
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По этому во ВСЕХ нормальных странах, ВСЕ нормальные правительства, ПЕРВОЕ, что делают - ВЫГОНЯЮТ НАХ все гражданское население из зоны конфликта!!!
А кто не уходит - объявляют пособниками террористов.
А мы тут с ними возимся, продукты-воду-электричество бесплатно поставляем, пропускные пункты организовываем, мосты строим, .....
ТФУ, ПРОТИВНО!!!

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Этот штаб уже несёт шо попало,блин.Та орки если бы и с открытой местности стреляли ну и шо?Они знают,что ответки,как минимум,полчаса не будет.
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****, ненавиджу тебе, Зелена тварюка і твоїх сектантів. В історії України ти залишишся посміховіськом. Побачив вже мир в очах Х.ла?
Гнида...
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Що там сівоха з янолохом про амністію для АпАлченцев казали?
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Можно уга...дошить их в другом месте. Разведка, к примеру, часто жалуется, что "Грады", танки стоят вне оговоренных мест отведения, так в чём проблема?
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Долбо#бы, ответить так, чтобы не было даже что собрать. Режьте мразей, рвите, калечте ублюдков! Сивохо с целым министерством во главе с соплёй на передовую! Наши Герои погибают каждый день! Царствие небесное, Герои-защитники! Преклоняю колено и голову.
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закройте мирному населению на недельку пропуск.
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Турецькі дрони виколупали би іх і за мирними,дадеко не мирними,мешканцями.Якби Президентом у нас був Єрдоган.
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А в цей час опзж у держдумі розробляють план братання
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А чего вы удивляетесь. Стрелять нельзя, вдруг в друзей сивохи попадете.
А сейчас начался с подачи нового министра обороны тарана откровенный саботаж - боеприпасы не подвозят, топливо, питание......
Скоро боеприпасы отберут, что бы кацапам удобней было убивать Украинцев.
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Квак там Зесцыкля их называл: повстанцы? не, - бунтари!
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