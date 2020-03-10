 Обстрел автомобиля ВСУ 10 марта был совершен террористами из-за спин мирного населения, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В штабе операции Объединенных сил с помощью геоинформационной системы была проведена реконструкция сегодняшнего обстрела противником автомобиля подразделения Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса.
Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право - вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей.
Такие действия российских оккупантов значительно усложняли задачу подразделений ООС по нанесению прицельных ударов по вражеским огневым точкам оккупантов. Ведь противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск".
марні сподівання
повторяется апрель-май 14-го с "мирным населением" ?
при Порохе такого не было
мирного населенияпособников террористов.
Взагалі-то по Пісках можна стріляти ТІЛЬКИ з території Донецька, Ясинуватої або північної Макіївки. Це все території з будинками мирних мешканців (я це знаю й без геоінформаційної системи). Паганелі чортові. І взагалі-то так само відбувається вже з 14-го року. Прівєт!
тогда умирайте молча...
А кто не уходит - объявляют пособниками террористов.
А мы тут с ними возимся, продукты-воду-электричество бесплатно поставляем, пропускные пункты организовываем, мосты строим, .....
ТФУ, ПРОТИВНО!!!
Гнида...
А сейчас начался с подачи нового министра обороны тарана откровенный саботаж - боеприпасы не подвозят, топливо, питание......
Скоро боеприпасы отберут, что бы кацапам удобней было убивать Украинцев.