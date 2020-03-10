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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2806) Шмыгаль Денис (75)

 Шмыгаль обсудил по телефону с миссией МВФ продолжение сотрудничества и новый кредит

Вечером 10 марта состоялся телефонный разговор премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с командой МВФ во главе с Роном ван Роденом (глава миссии МВФ в Украине).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Участие в разговоре также приняли министр финансов Игорь Уманский и министр юстиции Денис Малюська.

"Шмыгаль подчеркнул, что правительство Украины настроено на продолжение сотрудничества с МВФ. Первоочередным приоритетом является учреждение программы расширенного финансирования МВФ, особенно для поддержки структурных реформ, макроэкономической и финансовой стабильности в стране", - говорится в сообщении.

Премьер-министр также заверил миссию МВФ, что правительство планирует проведение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры с МВФ о $5,5 млрд кредита откладываются в связи со сменой Кабмина, - Bloomberg

Стороны также обсудили дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества.

Источник: https://censor.net.ua/n3180558
 
 
 Топ комментарии
 
надеется прошмыгнуть с кредитом.
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Шмыль барыга.... Украину уже "СМЫЛИ" ., массовое увольнение специалистов.

сссЦука какие блЯ...ди вас рожають?
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да сказали не дадут шмігалю кредитов вернее Зе и колівану они все увидели на Зе запад поставил большой крест
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С кабинке на переговорном пункте Главпочтампа.
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Шмыль барыга.... Украину уже "СМЫЛИ" ., массовое увольнение специалистов.

******* какие ***...ди вас рожають?
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Все Шмыгаль, прошмыгал ты кредит МВФ. Х***й тебе а не деребан кредитика
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МВФ- не давайте зебилью денег: сп*здят. Шмыгаль обсудил по телефону с миссий МВФ продолжение сотрудничества и новый кредит - Цензор.НЕТ 1421
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если долго смотреть в унитаз, в глазах отразится все то говно, которое страна производит..
и это говно, сейчас будет отражено в Конституции Рашки!
Шмыгаль обсудил по телефону с миссий МВФ продолжение сотрудничества и новый кредит - Цензор.НЕТ 5323
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как говорил николаев - увидеть терешкову и умереть. и умер.
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Да, глазоньки зеркало честное. Пойду дёрну----бо не засну. Шугануло крепко от фото.
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Можна у жопы говорящей попросить, или у его мамы. Кредита не будет новому министру. Нужно все сначала начинать. Это год минимум
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Я так понял, со слов Зеленского, за кредиты МВФ придётся расплачиваться землёй. А вот кто её купит -- это вопрос.
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Интересное решение - продавать зебилов в рабство, таким образом не нужно будет отдавать нашу землю по фейковым кредитам
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Так это нужно крепостное право возвращать. Иначе зебилы разбегутся.
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Лучше б этот премьер-клоун рейдернул беню - на нем висит должок в 5 млрд баксов, которые днепропетровский еврей украл у украинцев.
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да пофигу,что Шмыгаль там говорил и обещал...МВФ знает этого Шмыгаля и поэтому только при его назначении сразу отказали в кредите,перенеся договоры ьна неопределённое будущее.И это только МВФ.Вопрос.как отнесутся другие кредиторы и потенциальные инвесторы к токсичному правительству Украины.
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Подачки только удлиняют агонию и подрывают веру в государство и дающим и тем кто живёт на эту подачку. Что делать? Объявить официальный дефолт, провести полную национализацию всего рентабельного, назначить в сферы производства гос-менеджеров и советников западных с правом управления, всё нерентабельное продать по цене ликвида и без сохранения специализации купившему, на 3 года заморозить все соц-выплаты и зарплаты бюджетникам абсолютно всем, цены отпустить полностью! Возможно что и получится. Так делали везде. Например в Польше и на наших глазах. Всё остальное бред, кидалово, офшоры, госпреступления во всех понятиях этого слова. Что и наблюдаем. Выбирайте. Есть выбор как вариант---вернутся в СНГ и потянуть ещё резину пока будет заправлять в той системе один невысокий паренёк. Лет с 15-20 проживёт скорее всего. Но третьего НЕТ!
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Борис Дородный 1bb0013f "Заморозить все соц-выплаты и зарплаты бюджетникам"? А слабо прикинуть, сколько тогда еще уедет и просто не пойдет на работу?
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суки!!!!!!!!!! по Украине гуляют 15 миллиардов баксов. достаньте их из своих карманов и карманов своих друзей и очень успешных супругов
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Зелебобы, расскажите: в списке какой именно партии вы видели Шмыгаля ? Вы голосовали за него ?
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Начни свою деятельность хорошо - выпроси кредит, чтобы заплатить за кредит, но еще есть условие - продать землю. Независимость такая, шо аж плакать хочется.
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