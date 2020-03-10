 Кабмин улучшит коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам земельной и медицинской реформ, - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в разговоре с журналистом издания Bloomberg, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Земельная реформа - это реформа и президента, и правительства - мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земли сельскохозяйственного назначения. - Ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу", - сказал глава государства.
Владимир Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении - это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.
Также президент считает целесообразным воссоздать Министерство аграрной политики.
"Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, - нужны отдельные люди в Украине, отдельная институция. Это должен говорить и делать профильный министр", - отметил глава государства.
В то же время президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирование "спамом" поправок, закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.
"Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Что касается медицинской реформы, по мнению главы государства, сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут. Так, президент выразил удовлетворение первым этапом который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.
Вместе с тем глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснения деталей земельной и медицинской реформ.
Он отметил, что для правительства недопустимо проваливать коммуникацию в тот момент, когда в стране происходят коренные изменения.
"Это не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас "снесут", а о том, что просто, возможно, у страны больше не будет шанса", - подчеркнул президент.
БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
lemkoitaliano@MGorokhovska 3 ч
Протиепідемічні заходи це обов'язок держави, принаймі, цивілізованої держави. А наша окупаційна влада, мало того що хоче заробити на тестах, показує цим свою повну відстороненість і некомпетентність
Вспомним лишь поверхностно, о чем нам врал Зеленский:
- зарплата $4 тыс. учителям - ложь;
- снижение тарифов - брехня;
- не будет кумовства - вранье;
- дело Свинарчуков, на котором Вава получил власть - обман;
- олигархи не будут управлять страной - неправда;
- конец эпохи бедности - ложь;
- конец эпохи жадности - брехня;
- весна придет - садить будем - вранье;
- новые лица во власти - обман;
- вернутся все заробитчане - неправда;
- старикам отменять плату за ЖКХ - ложь;
- мир на Донбассе - брехня;
- если будут стрелять - развода войск не будет - вранье;
- если отведем войска и будут стрелять - вернемся на старые позиции - обман;
- поездка в Оман - неправда;
- индексация пенсий - лохотрон и т.д. и т.п
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12620228.html?fbclid=*************************************************************
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