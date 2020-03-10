EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  452  22
Все про:здравоохранение (276) Зеленский (4839) Кабмин (11823) медицина (1949) земельная реформа (208)

 Кабмин улучшит коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам земельной и медицинской реформ, - Зеленский

Земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в разговоре с журналистом издания Bloomberg, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Земельная реформа - это реформа и президента, и правительства - мы все несем ответственность. Самая сложная реформа, потому что на протяжении почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение законопроекта (о рынке земли сельскохозяйственного назначения. - Ред.) в комитетах. Мы закончим эту реформу", - сказал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что голосование за законопроект о рынке земли во втором чтении - это лишь первый этап земельной реформы. В дальнейшем необходимо принять закон о референдуме и упорядочить земельные кадастры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осталась земельная реформа и банковский закон, - Зеленский сообщил, чего не хватает для продолжения программы МВФ

Также президент считает целесообразным воссоздать Министерство аграрной политики.

"Ведь когда такая сложная вещь, как земельная реформа, - нужны отдельные люди в Украине, отдельная институция. Это должен говорить и делать профильный министр", - отметил глава государства.

В то же время президент убежден, что, несмотря на сопротивление оппозиции и блокирование "спамом" поправок, закон о рынке земли сельскохозяйственного назначения будет принят Верховной Радой.

"Это действительно сложный законопроект. У нас там тысячи правок. Мы можем только требовать и работать", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также читайте: Затягивание рассмотрения законопроекта о рынке земли наносит ущерб государству, - "слуга народа" Арахамия

Что касается медицинской реформы, по мнению главы государства, сопротивление ее реализации связано с непониманием особенностей изменений, которые произойдут. Так, президент выразил удовлетворение первым этапом который позволил повысить заработные платы семейных врачей, улучшить материально-техническое состояние медучреждений и увеличить прозрачность финансирования системы здравоохранения.

Вместе с тем глава государства акцентировал внимание на необходимости улучшения коммуникации между правительством и обществом, разъяснения деталей земельной и медицинской реформ.

Он отметил, что для правительства недопустимо проваливать коммуникацию в тот момент, когда в стране происходят коренные изменения.

"Это не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас "снесут", а о том, что просто, возможно, у страны больше не будет шанса", - подчеркнул президент.

Читайте также: Профильный комитет ВР рассмотрит вопрос отмены второго этапа медреформы, решение принято не будет, - источник (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3180557
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно! Улучшите коммуникацию с обществом:- РАССКАЖИТЕ ЕМУ КАК УКРАИНЦУ ЛЕЧИТЬСЯ ЕСЛИ ОН В ДРУГОМ ГОРОДЕ, А ДО ЕГО ВРАЧА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ !! А ТУТЕШНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ЕГО НЕ ОБСЛУЖИВАЕТ
БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
 показать весь комментарий
 
"Земля є об'єктивною реальністю, яка, незалежно від бажання людства, має природне походження, як результат багатовікового еволюційного космічного розвитку природи. Саме тому відношення до землі не може знаходиться навіть близько у одному ряду з тими речами, які виробляє людство для свого життєзабезпечення і які об'єктивно можуть перебувати у товарному обігу. Утилітарний підхід до землі, як до товару у сенсі купівлі-продажу і товарного обороту, який нам сьогодні нав'язують носії політичної влади в Україні, є злочином проти Творця цієї землі і людського майбутнього. У процесі взаємодії із родючою землею людство послуговується необхідними для забезпечення свого подальшого життя природними речовинами, отриманими від продуктивності землі. Вказане обумовлює специфіку суспільних відносин щодо права користування (частина друга стаття 13 Конституції України) землею, вже як об'єктом виробничої діяльності щодо отримування продуктів щоденного вжитку людини, підкреслюю - саме користування, а не володіння." http://ukr-merezha.com/docs/47-zemlya-tse-nashe-natsionalne-bahatstvo-pravova-pozytsiya.html#disqus_thread
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильно! Улучшите коммуникацию с обществом:- РАССКАЖИТЕ ЕМУ КАК УКРАИНЦУ ЛЕЧИТЬСЯ ЕСЛИ ОН В ДРУГОМ ГОРОДЕ, А ДО ЕГО ВРАЧА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ !! А ТУТЕШНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ЕГО НЕ ОБСЛУЖИВАЕТ
БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
 показать весь комментарий
 
 
Это у вас в России семейный врач а у нас лікар!
 показать весь комментарий
 
В тебе не врач і не лікар, - в тебе "мЕдсЕстра" , бо на той мові, якою ти балакаєш це звучить отак.
 показать весь комментарий
 
В украинском и русском словаре, к сожалению, нет слова "ликар"
 показать весь комментарий
 
Референдум, выродок. И без фальсификаций.
 показать весь комментарий
 
 
"Земля є об'єктивною реальністю, яка, незалежно від бажання людства, має природне походження, як результат багатовікового еволюційного космічного розвитку природи. Саме тому відношення до землі не може знаходиться навіть близько у одному ряду з тими речами, які виробляє людство для свого життєзабезпечення і які об'єктивно можуть перебувати у товарному обігу. Утилітарний підхід до землі, як до товару у сенсі купівлі-продажу і товарного обороту, який нам сьогодні нав'язують носії політичної влади в Україні, є злочином проти Творця цієї землі і людського майбутнього. У процесі взаємодії із родючою землею людство послуговується необхідними для забезпечення свого подальшого життя природними речовинами, отриманими від продуктивності землі. Вказане обумовлює специфіку суспільних відносин щодо права користування (частина друга стаття 13 Конституції України) землею, вже як об'єктом виробничої діяльності щодо отримування продуктів щоденного вжитку людини, підкреслюю - саме користування, а не володіння." http://ukr-merezha.com/docs/47-zemlya-tse-nashe-natsionalne-bahatstvo-pravova-pozytsiya.html#disqus_thread
 показать весь комментарий
 
 


lemkoitaliano@MGorokhovska 3 ч

Протиепідемічні заходи це обов'язок держави, принаймі, цивілізованої держави. А наша окупаційна влада, мало того що хоче заробити на тестах, показує цим свою повну відстороненість і некомпетентність
 показать весь комментарий
 
Зеля ты дибиЛ!!! однозначно., вот когда IZBAN будет у нас с деревнями , тогда я тебе поставлю класс Кабмин улучшит коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам земельной и медицинской реформ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6559
 показать весь комментарий
 
самая надёжная коммуникация-референдум
 показать весь комментарий
 
 
Он вообще понимает, что он говорит. Впечатление, что просто жонглирует словами, а там как карты лягут.
 показать весь комментарий
 
 
Клоун чмошник, про какую коммуникацию вещает., если оно в этом ничего не понимает.
 показать весь комментарий
 
 
эти слова, создать кадастр и референдум. не более чем засирание мозгов. если бы не серьезные сопротивления перед новым годом, земля уже была бы продана когда большинство включило турборежим. они получили команду. фас и как тупые бультерьеры кинулись рвать Украину. фас сказал именно зеленский а кто дал команду ему. это к экспертам
 показать весь комментарий
 
 
они и сейчас это сделают. Просто на пару месяцев позже, чем собирались.
 показать весь комментарий
 
"Кабмин улучшит коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам земельной и медицинской реформ, - Зеленский" = Зелёные бандиты будут продолжать напористо воплощать свои артинародные планы, но решили усилить промывку мозгов своим слабоумным избирателям. Ясно.
 показать весь комментарий
 
ПреЗЕдент признався, що дуже хоче вішати.

Кабмін поліпшить комунікацію з суспільством з чутливих питань земельної та медичної реформ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6538
 показать весь комментарий
 
вы зарабатываете15000грн. ваша жена просираев все деньги с хахалем. ваша реакция? ехать на Шпицберген и зарабатывать в 5 раз больше. это точная политика нащих властей
 показать весь комментарий
 
Врать, как умудряется это делать Зеленский, порядочный человек не может априори.

Вспомним лишь поверхностно, о чем нам врал Зеленский:

- зарплата $4 тыс. учителям - ложь;
- снижение тарифов - брехня;
- не будет кумовства - вранье;
- дело Свинарчуков, на котором Вава получил власть - обман;
- олигархи не будут управлять страной - неправда;
- конец эпохи бедности - ложь;
- конец эпохи жадности - брехня;
- весна придет - садить будем - вранье;
- новые лица во власти - обман;
- вернутся все заробитчане - неправда;
- старикам отменять плату за ЖКХ - ложь;
- мир на Донбассе - брехня;
- если будут стрелять - развода войск не будет - вранье;
- если отведем войска и будут стрелять - вернемся на старые позиции - обман;
- поездка в Оман - неправда;
- индексация пенсий - лохотрон и т.д. и т.п

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12620228.html?fbclid=*************************************************************
 показать весь комментарий
 
 
Це буде щось на кшалт "гарячої лінії" уряду. Звониш туди і ніякої користі.
 показать весь комментарий
 
Ребят, ужсори, можете считать зеленім меня, да бил за него, но не голосовал, *- да за него голосоовала моя жена, впервие, в целом голосовала, тоже так сказать "реформа" (не нашел другого слова - но в целом о земле и медецине, уж так сложилось и там и тут - мой отец, один из первих фермеров в Украине в своем селе, должен отстаивать права за свой пай, потому что конторр януковича сделаи его государственнім, а всев по тому, что он переоформлял документи не через гос. стрктур а через частную, где било в два раза дещевле, но по законодательству, но смотрящие от Пр єто все учли и таким образом поимели моего отца, но самое главное - вот бил суд, все доказательства предьявлени в суд и что? решение так и не принято, отец после инсульта и я ожидаю остаться без земли, пая отцая в 7 га, не считая своих положених 1га по праву, которие у меня отобрали, люди попрошенка, виведя земля из селя в область ранойона на каких там основаниях .. п.с. когда отцу делали операцию +заплатил типо врачам 40 тис грн, типа там нак какие то "штуки" для операции, которие им не доступни, єто ли ни есть коррупция в больших маштабаха? ребят? 40 штук для человека с зп в месяц 10 штук - откуда? и спалив врача после того, как ему єтот тип что о там отстегивал в кабинете - после привоза тех, каких то там спец єлиментов и т.д. и т.п. - єто же мафія, они же там дргу друга кроту и ложили .уй на єтго гипократа ... господи прости ..

.
 показать весь комментарий
 
янелох!! тут не коммуникацию надо улучшать, а сами законы, чтоб у людей крышу не рвало, как вы собрались по тысячам ГА в одни руки отдавать! думай .те!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх