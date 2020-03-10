 Болгария не освободит подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина из-под стражи до решения об экстрадиции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщило руководство болгарской тюрьмы, где содержится Левин.

Также представители тюрьмы продемонстрировали решение Окружного суда города Бургас от 21 февраля, по которому срок продолжения под стражей Левина продлили на неопределенное время, до решения в вопросе экстрадиции.

"Левина задержали 21 января, 27-го арестовали на 40 дней. Однако, уже через месяц, Окружной суд принял еще одно решение - о бессрочном содержании под стражей", - сообщили в тюрьме.

В то же время, в комментарии hromadske болгарский защитник Левина Кирилл Топалов от услуг которого подозреваемый накануне отказался, отметил, что его подзащитный не затягивает процесс.

"Если бы он мне сказал -"затягивай", я мог бы это сделать, я имел для этого основания. Но он сказал - "не надо". Это его решение. И при этом он не хотел, чтобы я брал на себя такую ​​ответственность - не говорить о все ошибки, которые нашел. Поэтому он отказался", - сказал Топалов.

9 марта Апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты Левина об экстрадиции, из-за отказа подозреваемого от болгарского адвоката. 11 марта суд продолжит слушания и предоставит мужчине нового государственного защитника.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк – они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

20 января 2020 года правоохранители в городе Херсоне и других населенных пунктах области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества.