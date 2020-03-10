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 Политика Украины
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Все про:Львов (3623) Министерство культуры, молодежи и спорта (43) Кузнецов Николай (2)

 Минкульт считает "нецелесообразной и преждевременной" передачу России останков советского диверсанта Кузнецова. ДОКУМЕНТ

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины считает нецелесообразным рассмотрение вопроса об эксгумации останков советского диверсанта Николая Кузнецова и передачу их в государство-агрессор Россию.

Об этом говорится в ответе Минкультуры на официальное письмо Львовского городского совета, который обнародовал на своей странице в Фейсбук заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, информирует Цензор.НЕТ.

В письме Минкультуры,  отмечается, что в условиях войны с Россией передача останков Николая Кузнецова может иметь негативные общественно-политические последствия.

"В условиях российско-украинской войны, которая продолжается, любые официальные контакты с государством-агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, нежелательны, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время является нецелесообразным и преждевременным", - говорится в ответе Министерства культуры.

Также читайте: Мэрия Львова отказалась отдавать для перезахоронении в России останки советского диверсанта Кузнецова

Минкульт считает нецелесообразной и преждевременной передачу России останков советского диверсанта Кузнецова 01

Напоминаем, 7 февраля исполкомитет Львовского горсовета не согласовал передачу останков Кузнецова его родственникам в Россию. Соответствующее решение члены исполкома решили перенести до получения заключения от СБУ и МИД, а мэр Львова Андрей Садовый предложил увязать этот вопрос с освобождением украинцев из российского плена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Единой России" предлагают выкупить у Украины останки советского диверсаната Кузнецова

Николай Кузнецов - советский диверсант-разведчик, агент НКВД, погиб в марте 1944 г. в селе Боратин Бродовского района на Львовщине. Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза. Могила Кузнецова во Львове неоднократно подвергалась актам вандализма, а в марте 2019 г. неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы. В прошлом году Львовский горсовет отказался передавать останки Кузнецова в Россию, также ожидая выводов от СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3180555
 
   
 Топ комментарии
 
Ти диви, все таки українсько-російська війна. Бубочка в курсі? Минкульт считает "нецелесообразным и преждевременным" передачу России останков советского диверсанта Кузнецова - Цензор.НЕТ 796
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А ты приходи 14 марта на Михайловскую площадь. Там материальчик соберешь, а за одно и свои зубы, с асфальта.
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нє пєрєдача, а викуп!.. чи обмін

наприклад, за О. Довженка
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Ти диви, все таки українсько-російська війна. Бубочка в курсі?
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нє пєрєдача, а викуп!.. чи обмін

наприклад, за О. Довженка
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отправьте почтой этого агента НКВД наложенным платежом...
делов то...
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Давай ще, а то матеріалу проти тебе не хватає.
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А ты приходи 14 марта на Михайловскую площадь. Там материальчик соберешь, а за одно и свои зубы, с асфальта.
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Олександр Рем - зачем ему ответил?

он же обоссанный потерпевший по жизни.... - это сразу видно... Минкульт считает "нецелесообразной и преждевременной" передачу России останков советского диверсанта Кузнецова - Цензор.НЕТ 26
я таким не отвечаю...
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Лучше на площадь Независимости, заодно познакомишься с харьковчанами, в рыло быстро и неожиданно, спортсменов в Харькове очень много. Береги здоровье, оно тебе в старости пригодится, меньше на лекарства будешь тратить, если при своей борзости, до нее до живешь.
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Запропонуйте перезахоронити столипіна в обмін на вивід москальских військ з Донбасу. Якщо москалі відмовляться то перезахоронити його в безіменній братській могилі без підпису.
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Лучше бы ху-ло заботилось о живых своих гражданах выживших при пожарах и наводнениях на которых в реале х.. положил! Так нет же! Гыдота про кости героя переживает, что они лежат в земле просто так, за даром и не укрепляют рузький военно патриотический дух так же, как и ряженные бодренькие старички под обликом Ветерана ВОВ.
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Нам треба тоді вимагати на обмін, повернення українських раритетів, привласнених Россієй.
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Каталог эрмитажа включая закрытый - в студию. Щас что-то
выберем . Вывезенное рашистами за 500 лет не предлагать, оно и так принадлежит
Украине-Руси.
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Унітазія зробить з цього ще одного дідиваівалі для поклоніння. І да, бандери відповідають можем повторіть.
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