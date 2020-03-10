 Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правительстве.

"Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, др.", - рассказал собеседник агентства.

В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

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