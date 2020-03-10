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 Общество, Здоровье
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 Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях, - СМИ

Кабинет министров на своем заседании в среду рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правительстве.

"Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, др.", - рассказал собеседник агентства.

В частности, как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Кабмин примет необходимые решения в связи с дальнейшим распространением коронавируса в мире, - секретарь СНБО Данилов

Источник: https://censor.net.ua/n3180554
 
 
 Топ комментарии
 
Введите карантин в Раде. Меньше вреда принесете. Посидите в домашнем карантине.
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это зележопые зашевелились, чтоб в субботу 14.03 сорвать Марш Добровольцев.
Сбор на Михайловской, 11.00.
Хер шо у зележопых получится.
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Чому депутати, міністри і Зе-президент не на карантині??? Там ж один депутат від мертвечука міг заразитися у Франції, а він після цього був у Раді на голосуванні по Кабміну!
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Введите карантин в Раде. Меньше вреда принесете. Посидите в домашнем карантине.
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Чому депутати, міністри і Зе-президент не на карантині??? Там ж один депутат від мертвечука міг заразитися у Франції, а він після цього був у Раді на голосуванні по Кабміну!
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Давайте чухайтесь, вводите, чтоб потом не было поздно
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І це у нас офіційно один захворівший...

А коли там марш ветеранів то?
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Кордони краще закрийте, довбоЗЕби.
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это зележопые зашевелились, чтоб в субботу 14.03 сорвать Марш Добровольцев.
Сбор на Михайловской, 11.00.
Хер шо у зележопых получится.
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При всем уважении лучше пересидите дома
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Лаври Тимошенко їм спокою не дають?
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10.03.20 13:54 В Украине нет оснований для введения ограничений на проведение массовых мероприятий, - Минздрав/ тут же ответСБУ : 10.03.20 14:29 СБУ еще 24 февраля рекомендовала органам власти ограничить проведение массовых мероприятий из-за коронавируса/ СБУ Коломойского готовится к подавлению протестов по принятию барыгой в ВР закона о продаже украинской земли
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