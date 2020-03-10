 Зеленский: Для продолжения программы МВФ не хватает земельной реформы и банковского закона

Украина выполняет взятые на себя обязательства, заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. - Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. - Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом - мы это сделаем", – подчеркнул Глава государства.
По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.
Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.
"Не только Офис президента, не только (министр юстиции. - Ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов - они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", - сказал он.
Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта глава государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.
"Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают", - пояснил президент.
Гроші давали Юлі. Давали Азарову і Янику.Яценюку і Гросі .А тут шось рік уламують,-і ні в яку !
Просто якась змова жидомасонів проти нашого реформатора-вішальника !
Источник: брифинг министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы ОБСЕ Эдди Рамы
Прямая речь: "Что касается поездки в Оман, очевидно, что министерство иностранных дел к этому процессу привлечено - наше посольство, которое находится там, придавало и придает организационное содействие этому визиту.
Я знаю о том интересе, которое есть у журналистского сообщества, ведь как и мы, так и в Офисе президента получаем запросы. Мы вам все разъясним в свое время".
Что было раньше: 17 января Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.
Источник: брифинг министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы ОБСЕ Эдди Рамы
Прямая речь: "Что касается поездки в Оман, очевидно, что министерство иностранных дел к этому процессу привлечено - наше посольство, которое находится там, придавало и придает организационное содействие этому визиту.
Я знаю о том интересе, которое есть у журналистского сообщества, ведь как и мы, так и в Офисе президента получаем запросы. Мы вам все разъясним в свое время".
Что было раньше: 17 января Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.
МВФ устроит только полная изоляция в первую очередь Коломойского и и во вторую других олигархов от государственной казны. А этого Бубочка гарантировать не может никак.
Потому как не он решает и его последние назначения говорят, что наоборот - Бубочка распахнул закрома Украины для всего этого гадского семени.
Чи може це влаштувати злодійську систему влади України?Звичайно-ні,бo 29-и річну банду не влаштовує жодна з цих вимог,окрім неповернення "Привату",який вони й обікрали через поросяні схеми.Мафія бессмертна!
Тут один-два неправильні кроки і може бути біда.
Може хтось чув за обміління оз.Світязь, там неподалік один колишній депутат з Вол. обл посадив лохину і щоб її поливати викопав ставки зі скважинами на території 270 га. (це тільки самих ставків без лохини 270га.)
І як ви думаєте де поділась вода зі Світязя, може це глобальне потепління чи кар'єр в Білорусі.
Місцеві канали, газети, еко інспектори та інші що хоч говорять, але цю тему зі ставками обходять стороною, щоб не дай Бог до Києва не дійшло.
По справедливості ті ставки потрібно закопати і добре штрафонути того депутата, а на всіх інших причетних завести кримінальну справу, там або халатність, або корупція.
Прошу реализовать моё право, гражданина Украины, по «Именной Ценной бумаге». В отдельном законе Украины или в принимаемом законе о Земле и указать объём и норму Земли Украины, которую я имею право получить по Именному Ваучеру. Поскольку, как свидетельствует статистика Украины, средний размер земельной доли (пая) по Украине составляет 4,1 га - от 1,5 га в западном регионе Украины до 10-15 га в южном и юго-восточном соответственно. То требуется указать нормы объёмов, и порядок получения. До введения Рынка Земли. Иначе вы нанесёте преднамеренный ущерб, моему праву.
Или дать обоснованный отказ, в выполнении обязательства, для направления вопроса в Европейский суд, для истребования компенсации ущерба, моему праву.
МВФ требует только одного от Украины свести концы с концами в бюджете! А какую государственную собственность просрать в этот раз, выбирает лично очередной "Шмыгаль". Работать и зарабатывать-же ну никак не хочется! С темы повышения цены на газ уже съехали, Коболеву зарплату в 2 000 000 грн. в день! назначили Теперь пришла очередь землеедам столько же, в минуту поиметь.
Брешет и эта **** прикрываясь МВФ, как и все его пАпередники!