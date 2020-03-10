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 Политика Украины
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Все про:банки (1666) Зеленский (4839) МВФ (2806) земельная реформа (210)

 Зеленский: Для продолжения программы МВФ не хватает земельной реформы и банковского закона

Сотрудничество с МВФ Украине важно не только для получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

Украина выполняет взятые на себя обязательства, заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. - Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. - Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом - мы это сделаем", – подчеркнул Глава государства.

По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проплатить публикацию невозможно, ОП опубликовал "сухой" оригинал, - Мендель дала объяснения по статье в The Guardian

Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

"Не только Офис президента, не только (министр юстиции. - Ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов - они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", - сказал он.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта глава государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

"Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают", - пояснил президент.

Также читайте: Переговоры с МВФ о $5,5 млрд кредита откладываются в связи со сменой Кабмина, - Bloomberg

Источник: https://censor.net.ua/n3180553
 
 
 Топ комментарии
 
Что у вас украл Порох....галоши? Ничего не доказали.Теперь, зелебобики, вы главные воры и свинарчуки Украины.И идите на колени перед куйло станьте мира просите,мразоты зелёные.
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чтоб тебе повылазило, еврейская скотина. Кто ты такой, чтобы продавать укр. землю, да еще по тому безумному законопроекту, что твои слуги подготовили?? ненавижу урода.
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А де можливо ознайомитися з програмою мвф для України. Щось мені знається що там про землю а ні слова.
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А МВФ,часом,нічого не казав про компенсацію Бєні в 2 млрд. зелені ?
Гроші давали Юлі. Давали Азарову і Янику.Яценюку і Гросі .А тут шось рік уламують,-і ні в яку !
Просто якась змова жидомасонів проти нашого реформатора-вішальника !
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даже в этом случае МВФ пошлет его в "табу"
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индексацию пенсий верни зе. ну как можна у бабушек воровать
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Уже понятно для чего Зе пришли, продать нашу землю. Готовы против народа пойти, но продать. Покормили пару месяцев нас долларом подешевле, да платёжками меньшими, пора и землю украсть.
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Лживая и циничная скотина этот ваш верховный дурачек. Земельная реформа нужна зеленым тварям, чтобы отобрать землю у народа - так называемое законное рейдерство власть и умущими в угоду олигархам. А МВФ требует от приСлуг каломойши простые вещи - независимый нбу, прозрачную работу судов и генпрокуратуры и прекращения грабежа бюджета страны. Ниодного из этих требований зеленые скоты не смогут выполнить, потому что беня хочет контролировать все и грабить бюджет дальше. Поэтому этот новый премьер-придурок был послан мвф - нафиг.
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"У нас осталась земля и банковский закон." У тебе нічого немає, ти торгуєш тим , що тобі не належить... А тому і віддасиш те що тобі не належить, а твоїм дітям! Подумай мерзото, це не аплодисменти, а майбітнє твоїх дітей. Вже навіть не твоє....
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Зеленский 2постеснялся" упомянуть,что назначение премьером Шмыгаля и тому подобных министров.которое МВФ рассматривает как "токсичных" заставило их свернуть даже переговоры о займе...даже если Зеленский рискнет без воли народа ввести этот "закон о земле" в действие,то МВФ и инвесторы всё равно не откликнутся-им не захочется иметь дело с коррупционерами и ситуация напомнит "формулу Штайнмайера".которую Зеленский "родил" тоже из желания угодить переговорщику,но оказавшемуся холостым по ответу.
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Землю не продавати. Я не розумію під яким коксом наш пліЗЕдент. Хто бачив УКРАЇНЬСЬКИЙ СТЯГ, ТРИЗУБ, СИМВОЛІКУ УКРАЇНИ поряд з пліЗЕдєнтом? НЕ ЗРОЗУМІЛО ЯКА ЖАБА росіяньська НАМИ керує? Питаннячко: - Прокоментуйте, будь ласка збитий літак Іраном. Ви про нього ЧУЛИ за останні неділі? ШШШООО влада каже? Можливо зеБобіку попередження зробили, та всі МОВЧАТЬ? СО робить, СО робить, МОВЧАТЬ. Шо РОБИТЬ? Де розслідування, де влада, МОЖЕ ЛІТАК НІХТО НЕ ЗБИВАВ, ДЕ ************ яка займаєтьця ціею справою, міжнародна справа, загиблі? МНЕ ВСЁ РАВНО КУДА идти , ЛИЖ БЫ СВЕТ НА УЛИЦЕ БЫЛ .А де кометарі про літак в ОМАН? На запит ЕС Порошенка відповіді не було. ЩО КОЄТЬСЯ? , чи нас так з`їзжають ЩО МИ ГАВКНУТИ не ВСПІНИМ?. ЗАТЕ ктулху (чи втулку нам втулять), Де виконання обыцянок для народу, не УРЯДУ а НАРОДУ ? ЩО ВЛАДА СПРОМОЖНЯ ЩОСЬ ЗРОБИТИ З ЕКОНОМІКОЮ КРАЇНИ???? Економіка впала до без глуздя. Довіра падає до плізка (КЛОУНА) ще більше, А ЩО НАШ плізидюк робив в ОМАНІ? Ні хто не переймається???
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МОЖЕ НА МАЙДАН? З зарплатою туго. Госпідприємство... В Дніпрі ВИЙДУ. pasha.pavlov1961@gmail.com .
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Источник: брифинг министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы ОБСЕ Эдди Рамы
Прямая речь: "Что касается поездки в Оман, очевидно, что министерство иностранных дел к этому процессу привлечено - наше посольство, которое находится там, придавало и придает организационное содействие этому визиту.
Я знаю о том интересе, которое есть у журналистского сообщества, ведь как и мы, так и в Офисе президента получаем запросы. Мы вам все разъясним в свое время".
Что было раньше: 17 января Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Источник: брифинг министра иностранных дел Вадима Пристайко и главы ОБСЕ Эдди Рамы
Прямая речь: "Что касается поездки в Оман, очевидно, что министерство иностранных дел к этому процессу привлечено - наше посольство, которое находится там, придавало и придает организационное содействие этому визиту.
Я знаю о том интересе, которое есть у журналистского сообщества, ведь как и мы, так и в Офисе президента получаем запросы. Мы вам все разъясним в свое время".
Что было раньше: 17 января Пристайко не смог ответить на вопрос сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова о том, какой была программа визита президента в Оман, который пресс-служба главы государства называла официальным.
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По линку уже нет земельной, только банковская
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Врет Бубочка, как всегда.
МВФ устроит только полная изоляция в первую очередь Коломойского и и во вторую других олигархов от государственной казны. А этого Бубочка гарантировать не может никак.
Потому как не он решает и его последние назначения говорят, что наоборот - Бубочка распахнул закрома Украины для всего этого гадского семени.
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В каждом городе должен быть красивый рынок чисто сг. что бы небольшим господарствам было где сбывать свою продукцию.
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3апуск ринку землі в Україні МВФові не світить через 29-и річну жадобську мафію, яка замість справжнього ринку землі з десятками га в одні руки, включаючи іноземців, хоче розвести народ черговим нахабним рейдерством тис.га землі в одні руки без будь-якого викупу землі державою у народу для запуску ринку продажi права оренди (93%) і перепродажу (7%), як в Ізраїлі, або викупу землі державою у народу для передачі права розпорядження земельним ринком (право оренди, право продажу) - провінціям, як в Канаді (не більше 8 га.В одні руки).Євреї мають свою державу,а укри-навіть не нація-дивляться,мов барани,як їх стрижуть.Казав Шевченко:"Німії,подлії раби"-"дивились і мовчали,та мовчки чухали чуби",коли їх обстригали.
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Тупі порохоботи вважають,що кредит МВФ-це пенсії та соціалка.Фактично ж кредити МВФ не надходять до бюджету,а надходять до НБУ і витрачаються для оплати зовнішніх боргів України.МВФ-це кредитор,але не простий,а своєрідна латмусова бумажка.Аби не крали в чотирьох напрямках-він хоче:1)Законодавчо заборонити повернення збанкрутілих банків2)Прийняти закон про ринок землі3)Створити єдині юрособи для митної та податкової служби4)Зняти обмеження на комунальні тарифи.
Чи може це влаштувати злодійську систему влади України?Звичайно-ні,бo 29-и річну банду не влаштовує жодна з цих вимог,окрім неповернення "Привату",який вони й обікрали через поросяні схеми.Мафія бессмертна!
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Врагу не пожелаешь 666.Да,короновірус?
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Поки ще не все втрачено, механізм держава працює, майже всі інститути держави працюють, погано але працюють.
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Закон землі так само важливий, як і війна з РФ.
Тут один-два неправильні кроки і може бути біда.
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Потрібен закон на зрошення земель, в майбутньому це вилізе нам в велику проблему.
Може хтось чув за обміління оз.Світязь, там неподалік один колишній депутат з Вол. обл посадив лохину і щоб її поливати викопав ставки зі скважинами на території 270 га. (це тільки самих ставків без лохини 270га.)
І як ви думаєте де поділась вода зі Світязя, може це глобальне потепління чи кар'єр в Білорусі.
Місцеві канали, газети, еко інспектори та інші що хоч говорять, але цю тему зі ставками обходять стороною, щоб не дай Бог до Києва не дійшло.
По справедливості ті ставки потрібно закопати і добре штрафонути того депутата, а на всіх інших причетних завести кримінальну справу, там або халатність, або корупція.
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Він як каже взяв зобов'язання ,мене не питав та і вас теж ,а вирішив продам і все.Карантин заборона масових зібрань! і шумок закон затвердити...
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Требование к Государству Украина, в лице Правительства Украины.
Прошу реализовать моё право, гражданина Украины, по «Именной Ценной бумаге». В отдельном законе Украины или в принимаемом законе о Земле и указать объём и норму Земли Украины, которую я имею право получить по Именному Ваучеру. Поскольку, как свидетельствует статистика Украины, средний размер земельной доли (пая) по Украине составляет 4,1 га - от 1,5 га в западном регионе Украины до 10-15 га в южном и юго-восточном соответственно. То требуется указать нормы объёмов, и порядок получения. До введения Рынка Земли. Иначе вы нанесёте преднамеренный ущерб, моему праву.
Или дать обоснованный отказ, в выполнении обязательства, для направления вопроса в Европейский суд, для истребования компенсации ущерба, моему праву.
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С начала отдайте что принадлежит нам Украинцам, а потом можете продавать себя МВФ на органы, так как Украинец в душе, вам не понять из за бугра, и мы порвём вас, как тузик грелку за СВОЁ.
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Я на 100500% уверен, что в МВФ очень удивились, если бы им перевели эту статью...
Залишилася земельна реформа і банківський закон, - Зеленський повідомив, чого не вистачає для продовження програми МВФ - Цензор.НЕТ 7037

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ну хоть мвф заставляет эту шоблу хоть что то делать
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МВФ не заставляет!
МВФ требует только одного от Украины свести концы с концами в бюджете! А какую государственную собственность просрать в этот раз, выбирает лично очередной "Шмыгаль". Работать и зарабатывать-же ну никак не хочется! С темы повышения цены на газ уже съехали, Коболеву зарплату в 2 000 000 грн. в день! назначили Теперь пришла очередь землеедам столько же, в минуту поиметь.
Брешет и эта **** прикрываясь МВФ, как и все его пАпередники!
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о йо...т, да оно и до трех, оказывается, считать не умеет. земенделевский, еще остались рабы - это три и хайфовская воз за пять лямов, плюс к мвфовским, поможет и подскажет, где лучше расположить в Украине землю ханаанскую для будущих поколений не гоев.
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Загнали нас в долги и хотят землю забрать.Пусть идут нахер! Украина не продаст землю!
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Головне - землю роздерибанити між своїми, новим Ізраїлем.
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аваков дергает зеленского за поводок и он наплужает лохов по мусорской каманде
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Придется економить,украинцьі:копать могильі барьігам 1х1 метр для вниз головой,а в легкие и ложки водьі им хватит.
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