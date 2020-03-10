EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1161  56
Материалы по теме:
Все про:банки (1666) Зеленский (4839) МВФ (2806) земельная реформа (208)

 Осталась земельная реформа и банковский закон, - Зеленский сообщил, чего не хватает для продолжения программы МВФ

Сотрудничество с МВФ Украине важно не только для получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

Украина выполняет взятые на себя обязательства, заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. - Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. - Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом - мы это сделаем", – подчеркнул Глава государства.

По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проплатить публикацию невозможно, ОП опубликовал "сухой" оригинал, - Мендель дала объяснения по статье в The Guardian

Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.

"Не только Офис президента, не только (министр юстиции. - Ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов - они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", - сказал он.

Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта глава государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.

"Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают", - пояснил президент.

Также читайте: Переговоры с МВФ о $5,5 млрд кредита откладываются в связи со сменой Кабмина, - Bloomberg

Источник: https://censor.net.ua/n3180553
 
 
 Топ комментарии
 
Что у вас украл Порох....галоши? Ничего не доказали.Теперь, зелебобики, вы главные воры и свинарчуки Украины.И идите на колени перед куйло станьте мира просите,мразоты зелёные.
 показать весь комментарий
 
Не хватает для полной жопы, уверен что только хуже сделаете, лучше не лезьте куда не надо, не вашего ума дело.
 показать весь комментарий
 
чтоб тебе повылазило, еврейская скотина. Кто ты такой, чтобы продавать укр. землю, да еще по тому безумному законопроекту, что твои слуги подготовили?? ненавижу урода.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коломойский. По крайней мере иллюзий ни у кого не будет.
 показать весь комментарий
 
Для начала выиграем некоторое время.
 показать весь комментарий
 
та какая разница, хуже точно не будет )))
 показать весь комментарий
 
 
хуже було в початку та середині 1990-х..за кравчука та кучми , коли не було світла та дитячого харчування
 показать весь комментарий
 
лучше всех - Порох.
но подойдет и другой - лишь бы не зебобик.
мы на дне ямы.
любое движение в любую сторону - и будет лучше.
 показать весь комментарий
 
нєє..Пороха ми вже пробували - повторів не буде про 144 реформи
Як на мене, то аби не ОПЗЖ.
 показать весь комментарий
 
Не хватает для полной жопы, уверен что только хуже сделаете, лучше не лезьте куда не надо, не вашего ума дело.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нафиг программы МВФ?
Отбери сворованное у Порошенко, януковича, и прочих чиновников от власти и забудь про МВФ...
 показать весь комментарий
 
 
Что у вас украл Порох....галоши? Ничего не доказали.Теперь, зелебобики, вы главные воры и свинарчуки Украины.И идите на колени перед куйло станьте мира просите,мразоты зелёные.
 показать весь комментарий
 
 
Мізки він у них вкрав. Погано при ньому жилося 73% дебілів, пардон, зедебілів.
 показать весь комментарий
 
 
Они их кварталом прохихикали. Не было у них мозгов. Зебилы в каком году родились,в том умом и остались.Это каким идиотом надо быть Боинг на велосипед ржавый менять.Живите,международная поддержка,санкции козломордым,рост экономики...
Выбрать того,у кого Украина продажная шлюха.Вот не верится,что всё чисто было..А Пороха, который деньги вернул,что Беня кинул....парафинить.Слава Украине !!!
 показать весь комментарий
 
твой парашник РАЗРЕШИЛ вывести с Привата кучу денег. Своих, чужих и государственных. ВСЕ фирмы НЕ могли НИЧЕГО сделать со своим счетом в течении недели. Чудесатая "временная администрация".
А до этого еще один свиночолый фирташ "обнулил" свой надра банк. Также кинуты вкладычики и фирмы. И у этого ублюдка НИКТО НИЧЕГО не забрал, не продал с молотка. Бабалом ублюдки пользовались ПОЛГОДА, естественно никаких штрафов и пени они не платили. КАК так?
Так что бот ты ольгинский не лезь в ЧУЖУЮ страну.
 показать весь комментарий
 
Зебил,это тебе баба Галя сказала на ухо по секрету? Такой расклад лал сходу. Фуфломётина ты...4000 получил?))) ржунемогу
 показать весь комментарий
 
почему зебилам так нравится выставлять себя идиотами?
 показать весь комментарий
 
 
Это психологический прием врача , - ПРИТВОРИСЬ ИДИОТОМ, СТО БЫ ИДИОТ ТЕБЕ ПОВЕРИЛ...
 показать весь комментарий
 
Осталась земельная реформа .-Это не я с Коломойским, это МВФ,оправдывается гадёныш.
 показать весь комментарий
 
 
Бене "Приват" не нужен: ему нужны 2 млрд. $ из "Привата" и скупленная на эти деньги по дешёвке украинская земля. Поэтому в зелиных бреднях вместо "МВФ" пишите "Беня" и не ошибётесь.
 показать весь комментарий
 
 
Средний клас сейчас не в состоянии покупать землю, земли скупят только самые богатые, а это превратит простых людей в раб-милу на своей же земле.
 показать весь комментарий
 
 
А де можливо ознайомитися з програмою мвф для України. Щось мені знається що там про землю а ні слова.
 показать весь комментарий
 
 
чтоб тебе повылазило, еврейская скотина. Кто ты такой, чтобы продавать укр. землю, да еще по тому безумному законопроекту, что твои слуги подготовили?? ненавижу урода.
 показать весь комментарий
 
 
Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. - Ред.) это подтверждают.😂 Поэтому мы их убрали и поставили министров Яныка)))) Кокс подвезли?)))
 показать весь комментарий
 
 
Я так понял это всё в его голове, и МВФ тоже в его голове это подтверждают.
 показать весь комментарий
 
но почему-то предыдущему правительству МВФ справно денюжку выдавало ? парадокс!
 показать весь комментарий
 
пиз.ит,как троцкий,условие единственное-Приват Банк должен остаться государственным,ху.ло номер 2 появился
 показать весь комментарий
 
 
Нам нужно чем побольше мелких господарств.
Пусть будет не 100 сильно богатых, а 1 000 000 умерено богатых.
 показать весь комментарий
 
 
И эти господарства будут выращивать разные при разные сг культуры, будет здоровая конкуренция, зарплата и разнообразие профессий.
 показать весь комментарий
 
 
"Земля є об'єктивною реальністю, яка, незалежно від бажання людства, має природне походження, як результат багатовікового еволюційного космічного розвитку природи. Саме тому відношення до землі не може знаходиться навіть близько у одному ряду з тими речами, які виробляє людство для свого життєзабезпечення і які об'єктивно можуть перебувати у товарному обігу. Утилітарний підхід до землі, як до товару у сенсі купівлі-продажу і товарного обороту, який нам сьогодні нав'язують носії політичної влади в Україні, є злочином проти Творця цієї землі і людського майбутнього. У процесі взаємодії із родючою землею людство послуговується необхідними для забезпечення свого подальшого життя природними речовинами, отриманими від продуктивності землі. Вказане обумовлює специфіку суспільних відносин щодо права користування (частина друга стаття 13 Конституції України) землею, вже як об'єктом виробничої діяльності щодо отримування продуктів щоденного вжитку людини, підкреслюю - саме користування, а не володіння." http://ukr-merezha.com/docs/47-zemlya-tse-nashe-natsionalne-bahatstvo-pravova-pozytsiya.html#disqus_thread
 показать весь комментарий
 
 
представляете, как это кодло подосрало рейтинг партии Зелёных?
 показать весь комментарий
 
Давайте 100 га не больше, пусть с начало скупят мелкие господарства, а дальше видно будет, не всё сразу.
 показать весь комментарий
 
И эти господарства будут выращивать разные при разные сг культуры, будет здоровая конкуренция, зарплата и разнообразие профессий.
 показать весь комментарий
 
"Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство"- и что же это, кто-то может перечислить?
 показать весь комментарий
 
А за ними и мелкие переработчики сг сырья начнут появятся и так по нарастающей.
 показать весь комментарий
 
Mykola Nikolaus
26 мин. ·

1. Двоє загиблих і семеро поранених...
2. Рыбінович та Мертведчук цілуються в ясна з кремлядями в Держдумі РФ.
Люди, розбудіть мене!!!
 показать весь комментарий
 
 
та че там - каких-то пара пустячков осталась! все ж остальное сделали уже, даже стрелять почти перестали Осталась земельная реформа и банковский закон, - Зеленский сообщил, чего не хватает для продолжения программы МВФ - Цензор.НЕТ 6940
 показать весь комментарий
 
nton Shvets
7 ч. ·
Сейчас я на простом примере покажу, почему все серьезные мировые финансовые издания говорят о дефолте Украины, население ждет курсовых качелей и почему рейтинговые агентства говорят сбрасывать украинские бонды.
Потому что новая власть твердо нацелилась снести всё нахер в нашей стране и везде поставить управляемых шмыгалей. И это в лучшем случае, иногда просто сносят и не ставят никого.
Цели в общем-то известны. Зеленский их не скрывает после ГПУ - НАБУ, НБУ, набсоветы госкомпаний и оставшееся независимым их руководство. Далее под нож пойдет местная власть и ОТГ. Понятно, что совсем вот по беспределу сносить не получается и надо придумывать хоть какие-то оправдания, пусть даже самые дикие.
Прямо сейчас следаки ДБР угрозами пытаются склепать дело на действующее и бывшее руководство Нацбанка. То есть вот просто приходят к людям и говорят - либо вы садитесь сами, либо даете левые показания на Гонтареву, Рожкову, Смолия и ряд людей рангом помельче. Вот показания которые вы должны дать или вам лично пздц, мы вам обещаем, отправитесь в СИЗО. Посадим или нет, а полгодика тюрма-решетка вам гарантируем как минимум. И никто за вас не вступится, потому что вы сами никто и звать вас никак - мелкие менеджеры, чиновники и т.д..
Не то чтобы Труба не мог такого сделать, но Венедиктова делает вот совсем прямо как указали из Офиса Президента. Это совместная спецоперация Зеленского, который управляет Венедиктовой и Коломойского, которому нужно полностью свернуть сотрудничество Украины с МВФ и получить подконтрольный Нацбанк, запугав или сменив его руководство.
Дело ДБР пытаются склепать по выведению с рынка банка Михайловский. Подробно всю эту историю мы описали на ПМ еще в 2016 году(то есть четыре года назад) и она там прозрачна как горный ручей.
Собственник банка «Михайловский» господин Полищук вообще не парился с соблюдением каких-то условностей.
Банк даже почти не принимал деньги от населения на свой баланс. Благодаря хитрой схеме менеджеры банка уговаривали будущих клиентов вкладываться не в банк, а в две связанные финкомпании. Банк при этом просто проводил деньги от физлица к финтех компании.
Финкомпании не попадали под банковский контроль НБУ, вклады в них не подпадали под Фонд Гарантирования. То немногое что вкладывалось в банк тратилось на рекламу и фактически связанное кредитование, так как господин Полищук совладел, например, сетью Быдлорадо. Шел 15 год и плохих банков было много, потому Михайловскому удалось протянуть достаточно долго.
На доверчивых недовкладчиках при помощи мощной рекламной кампании (1 место по затратам тогда в стране) накосили почти миллиард гривен. А потом 20 мая 2016 банк Михайловский не открыл операционный день, то есть типа работал автономно и не подключившись к общей системе. В этот же день две финкомпании на которые выводились средства (которыми тоже ранее владел Полищук) расторгли договора со своими вкладчиками и якобы вернули им вложенные средства. Через банк, который не работал, ага. В момент когда банк включили в систему стало понятно, что все проводки от компаний фиктивные и денег нет. Ни в компаниях. Ни в банке.
Одновременно сам банк переписали на фунтов, выводя Полищука из под ответственности. Кредитный портфель банка передали еще одной левой финтех-компании, которую через связанных лиц контролировал тот же Полищук.
Подробное описание и расследование из 2016 года скину в первом каменте, но это чистейший дистилированный лохотрон и мошенничество. Вот просто.
Тем не менее известный эксперт в банковском деле господин Дубинский всегда говорил, что Михайловкий был хороший банк и его атаковали из НБУ, чтобы принудить Полищука его кому-то продать. Ага. Банк-пустышку. Продать. Ну короче. Злой Нацбанк травит хорошие банки честных банкиров, Беня подтвердит. Соответственно в рамках такого «расследования» и к Полищуку, который скоммуниздил ярд гривен, вопросов нет. Он жертва. А миллиард больше пригодится следователям ДБР, чем государству.
Вот именно версия Дубинского и легла в основу «расследования» ДБР. Понятное дело что и Дубинскому, и Коломойскому очень выгодно «расследование», что банки выбивали с рынка, чтобы купить. Они ту же логику будут натягивать на национализацию Привата (они уже это делают в Лондоне, дело «Суркисы против Порошенко»).
Всем понятно, что «расследование» ДБР будет сделано из говна и палок, как и все в ДБР. Но это никого не остановит, для этого на ДБР Зеленский Венедиктову и поставил.
Понятно, что прокуроры, желая выслужится перед новым начальством (которое тоже поставит Зеленский) все это спокойно потащат в суды.
Суды наши общеизвестны и никакой адекватности от них уже давно никто не ждет.
Понятно, что никто эту дичь не схавает, кроме прикормленных ОПешкой блогиров, института уваленного будущева, ленцов, СМИ и телеканалов Коломойского.
Аресты или преследование по фиктивным уголовным делам бывшего и нынешнего руководства НБУ будут восприняты соответствующим образом среди финансовых кругов. И инвесторов. А МВФ выйдет из программы с Украиной.
Зеленский разведет руками и скажет, что он невиноватая, смотрите какой МВФ плохой.
А дальше все, привет печатный станок, кремль, ну или ростов.
 показать весь комментарий
 
Зірвав підписання, умисно. І продовжує маніпулювати. "Переговори України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нового кредиту затягуються в зв'язку з відставкою уряду Олексія Гончарука.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
За даними агентства, інвесторів насторожує можливе посилення впливу олігархів на новий український уряд.
Відзначається, що мова йде про кредит для України в розмірі 5,5 млрд доларів." І де тут про розпродаж землі? І до чого тут пАпереднІкІ? Бреше. Постійно
 показать весь комментарий
 
 
Тому і має погоняло Брехун Оманський.
 показать весь комментарий
 
 
Ага. Атец рАдной. Все про нарід піклується. Не український. "НОВЫЙ ЗАКОН О БАНКАХ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ КОЛОМОЙСКОМУ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА "ПРИВАТБАНК"
 показать весь комментарий
 
 
А ти у людей питав про це, мудило оманське?
 показать весь комментарий
 
 
Когда закроете каналы типа ЗИК, Интер...
 показать весь комментарий
 
А МВФ,часом,нічого не казав про компенсацію Бєні в 2 млрд. зелені ?
Гроші давали Юлі. Давали Азарову і Янику.Яценюку і Гросі .А тут шось рік уламують,-і ні в яку !
Просто якась змова жидомасонів проти нашого реформатора-вішальника !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх