 Осталась земельная реформа и банковский закон, - Зеленский сообщил, чего не хватает для продолжения программы МВФ

Украина выполняет взятые на себя обязательства, заявил президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ. - Ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа. - Ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом - мы это сделаем", – подчеркнул Глава государства.
По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США.
Президент Украины отметил, что сейчас идет работа над подготовкой законопроекта о функционировании банковской системы, который сделает невозможным возвращение банков их бывшим владельцам.
"Не только Офис президента, не только (министр юстиции. - Ред.) Малюська, а еще большое количество специалистов, юристов - они работают. Думаю, нам нужно еще немного времени на согласование этого законопроекта", - сказал он.
Среди актуальных вопросов так называемого банковского законопроекта глава государства назвал возможные проблемы с точки зрения оценки его конституционности.
"Я обеспокоен этим. Я неоднократно встречался с МВФ. Поэтому юристы все и прорабатывают", - пояснил президент.
С. Кривонос
но подойдет и другой - лишь бы не зебобик.
мы на дне ямы.
любое движение в любую сторону - и будет лучше.
Як на мене, то аби не ОПЗЖ.
Отбери сворованное у Порошенко, януковича, и прочих чиновников от власти и забудь про МВФ...
Выбрать того,у кого Украина продажная шлюха.Вот не верится,что всё чисто было..А Пороха, который деньги вернул,что Беня кинул....парафинить.Слава Украине !!!
А до этого еще один свиночолый фирташ "обнулил" свой надра банк. Также кинуты вкладычики и фирмы. И у этого ублюдка НИКТО НИЧЕГО не забрал, не продал с молотка. Бабалом ублюдки пользовались ПОЛГОДА, естественно никаких штрафов и пени они не платили. КАК так?
Так что бот ты ольгинский не лезь в ЧУЖУЮ страну.
Пусть будет не 100 сильно богатых, а 1 000 000 умерено богатых.
26 мин. ·
1. Двоє загиблих і семеро поранених...
2. Рыбінович та Мертведчук цілуються в ясна з кремлядями в Держдумі РФ.
Люди, розбудіть мене!!!
7 ч. ·
Сейчас я на простом примере покажу, почему все серьезные мировые финансовые издания говорят о дефолте Украины, население ждет курсовых качелей и почему рейтинговые агентства говорят сбрасывать украинские бонды.
Потому что новая власть твердо нацелилась снести всё нахер в нашей стране и везде поставить управляемых шмыгалей. И это в лучшем случае, иногда просто сносят и не ставят никого.
Цели в общем-то известны. Зеленский их не скрывает после ГПУ - НАБУ, НБУ, набсоветы госкомпаний и оставшееся независимым их руководство. Далее под нож пойдет местная власть и ОТГ. Понятно, что совсем вот по беспределу сносить не получается и надо придумывать хоть какие-то оправдания, пусть даже самые дикие.
Прямо сейчас следаки ДБР угрозами пытаются склепать дело на действующее и бывшее руководство Нацбанка. То есть вот просто приходят к людям и говорят - либо вы садитесь сами, либо даете левые показания на Гонтареву, Рожкову, Смолия и ряд людей рангом помельче. Вот показания которые вы должны дать или вам лично пздц, мы вам обещаем, отправитесь в СИЗО. Посадим или нет, а полгодика тюрма-решетка вам гарантируем как минимум. И никто за вас не вступится, потому что вы сами никто и звать вас никак - мелкие менеджеры, чиновники и т.д..
Не то чтобы Труба не мог такого сделать, но Венедиктова делает вот совсем прямо как указали из Офиса Президента. Это совместная спецоперация Зеленского, который управляет Венедиктовой и Коломойского, которому нужно полностью свернуть сотрудничество Украины с МВФ и получить подконтрольный Нацбанк, запугав или сменив его руководство.
Дело ДБР пытаются склепать по выведению с рынка банка Михайловский. Подробно всю эту историю мы описали на ПМ еще в 2016 году(то есть четыре года назад) и она там прозрачна как горный ручей.
Собственник банка «Михайловский» господин Полищук вообще не парился с соблюдением каких-то условностей.
Банк даже почти не принимал деньги от населения на свой баланс. Благодаря хитрой схеме менеджеры банка уговаривали будущих клиентов вкладываться не в банк, а в две связанные финкомпании. Банк при этом просто проводил деньги от физлица к финтех компании.
Финкомпании не попадали под банковский контроль НБУ, вклады в них не подпадали под Фонд Гарантирования. То немногое что вкладывалось в банк тратилось на рекламу и фактически связанное кредитование, так как господин Полищук совладел, например, сетью Быдлорадо. Шел 15 год и плохих банков было много, потому Михайловскому удалось протянуть достаточно долго.
На доверчивых недовкладчиках при помощи мощной рекламной кампании (1 место по затратам тогда в стране) накосили почти миллиард гривен. А потом 20 мая 2016 банк Михайловский не открыл операционный день, то есть типа работал автономно и не подключившись к общей системе. В этот же день две финкомпании на которые выводились средства (которыми тоже ранее владел Полищук) расторгли договора со своими вкладчиками и якобы вернули им вложенные средства. Через банк, который не работал, ага. В момент когда банк включили в систему стало понятно, что все проводки от компаний фиктивные и денег нет. Ни в компаниях. Ни в банке.
Одновременно сам банк переписали на фунтов, выводя Полищука из под ответственности. Кредитный портфель банка передали еще одной левой финтех-компании, которую через связанных лиц контролировал тот же Полищук.
Подробное описание и расследование из 2016 года скину в первом каменте, но это чистейший дистилированный лохотрон и мошенничество. Вот просто.
Тем не менее известный эксперт в банковском деле господин Дубинский всегда говорил, что Михайловкий был хороший банк и его атаковали из НБУ, чтобы принудить Полищука его кому-то продать. Ага. Банк-пустышку. Продать. Ну короче. Злой Нацбанк травит хорошие банки честных банкиров, Беня подтвердит. Соответственно в рамках такого «расследования» и к Полищуку, который скоммуниздил ярд гривен, вопросов нет. Он жертва. А миллиард больше пригодится следователям ДБР, чем государству.
Вот именно версия Дубинского и легла в основу «расследования» ДБР. Понятное дело что и Дубинскому, и Коломойскому очень выгодно «расследование», что банки выбивали с рынка, чтобы купить. Они ту же логику будут натягивать на национализацию Привата (они уже это делают в Лондоне, дело «Суркисы против Порошенко»).
Всем понятно, что «расследование» ДБР будет сделано из говна и палок, как и все в ДБР. Но это никого не остановит, для этого на ДБР Зеленский Венедиктову и поставил.
Понятно, что прокуроры, желая выслужится перед новым начальством (которое тоже поставит Зеленский) все это спокойно потащат в суды.
Суды наши общеизвестны и никакой адекватности от них уже давно никто не ждет.
Понятно, что никто эту дичь не схавает, кроме прикормленных ОПешкой блогиров, института уваленного будущева, ленцов, СМИ и телеканалов Коломойского.
Аресты или преследование по фиктивным уголовным делам бывшего и нынешнего руководства НБУ будут восприняты соответствующим образом среди финансовых кругов. И инвесторов. А МВФ выйдет из программы с Украиной.
Зеленский разведет руками и скажет, что он невиноватая, смотрите какой МВФ плохой.
А дальше все, привет печатный станок, кремль, ну или ростов.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
За даними агентства, інвесторів насторожує можливе посилення впливу олігархів на новий український уряд.
Відзначається, що мова йде про кредит для України в розмірі 5,5 млрд доларів." І де тут про розпродаж землі? І до чого тут пАпереднІкІ? Бреше. Постійно
Гроші давали Юлі. Давали Азарову і Янику.Яценюку і Гросі .А тут шось рік уламують,-і ні в яку !
Просто якась змова жидомасонів проти нашого реформатора-вішальника !