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Все про:Донбасс (20878) потери (1807)

 Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий.

Об  этом https://censor.net.ua/Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Так, по подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск с начала марта 2020 составили:
погибшими - 21 человек;

ранеными и травмированными - 31 человек;

уничтоженными / поврежденными образцами вооружения и военной техники - 3 единицы, в частности, автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач - легкий бронированный.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое погибших, восемь раненых: в штабе уточнили информацию об обстреле из ПТРК грузовика воинов ОС на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3180552
 
 
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Сегодня:
В 9-40 атака террористов...
В 11-00 ответка...
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Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9272 Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·3 ч

Про державні пріоритети безпекової політики:
Президент, який жодного разу не відреагував на загибель наших військових на фронті та порушення Росією зобов'язань «нормадського формату» знайшов час аби власноруч написати заяву про загрозу його життю через ФБ пост депутатки Федини.
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І де заява головнокомандуючого? Де, бодай, нота МЗС, я вже не кажу про зустріч з послами та про ініціацію позачергового засідання ООН.

Де співчуття з боку президента? Де відвідини Зелнського до госпіталю з раненими воїнами. Можливо треба зустрітись з родинами загиблих. Провести бодай одного воїна в останню путь, а не ховатись і не відсиджуватись.

Я не можу зрозуміти тебе, Володимире. Ти навипередки телефонуєш путіну і вітаєш його з кожним приводом і без, і так сторонишся своїх захисників.

Досить заграючи дивитись в очі ворогу. Наберись сміливості і подивись в очі батьків, чиїх дітей ти вбиваєйш кожен день своєю безглуздою і зрадницькою політикою, пане «президент».
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Сегодня:
В 9-40 атака террористов...
В 11-00 ответка...
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А вы тут все с окопа отписались, воены клавиатурные?
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Ну ты херой тут про диваны начал, нет?
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Ну да, дают время шоб ублюдки спрятаться успели...
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Ну да балаболить Кто ж проверит. А где новый министр обороны!?
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тссс.... не поддавайтесь на провокации...
какие там ответки? вы шо... (преЗЕдент об этом знает? ой влетит кому-то....)
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І де заява головнокомандуючого? Де, бодай, нота МЗС, я вже не кажу про зустріч з послами та про ініціацію позачергового засідання ООН.

Де співчуття з боку президента? Де відвідини Зелнського до госпіталю з раненими воїнами. Можливо треба зустрітись з родинами загиблих. Провести бодай одного воїна в останню путь, а не ховатись і не відсиджуватись.

Я не можу зрозуміти тебе, Володимире. Ти навипередки телефонуєш путіну і вітаєш його з кожним приводом і без, і так сторонишся своїх захисників.

Досить заграючи дивитись в очі ворогу. Наберись сміливості і подивись в очі батьків, чиїх дітей ти вбиваєйш кожен день своєю безглуздою і зрадницькою політикою, пане «президент».
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А нахер кому чужое горе. Он ведь полководец!
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Воно мабуть єдиний головнокомандувач який боїться свою армию ........
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та ж вона йому не своя...



Баба і кіт@babaikit 8 ч

Вони повністю в російському контексті.
Несанкціоновані мітинги в Україні?

Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3588
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Головнокомандувач ЗСУ - це начальник генштабу, а той про кого ви кажете - верховний головнокомандувач ЗСУ.
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Что-то мало написали живой силы. Надо было бы больше, фамилий и номера подразделений все равно не озвучивают. И так сойдет.
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Где видео использования беспилотников и ПТРК? ...forbes....
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Ага, свистите дальше. Кто поверит в вашу чушь. Особенно при том что у рашистов вооружение мягко говоря не хуже нашего а руки развязаны и они стреляют в удобный для них момент а у нас только в ответ как говорится в свинячий голос.
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У русишшвайнів руки криві та очі, набили твоїх москаликів стільки що не встигають засмердітись, в ранці новеньких привозять. Якщо для бариг грошей багато не буває то для Українського солдата не буває багато мертвих кацапів. Я вже не дивуюсь скільки твоїх "ванюшек" та "егорок" перетворились завдяки Українському солдату на Українській гумус. Горять у пеклі москалі!😄
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Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9272 Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·3 ч

Про державні пріоритети безпекової політики:
Президент, який жодного разу не відреагував на загибель наших військових на фронті та порушення Росією зобов'язань «нормадського формату» знайшов час аби власноруч написати заяву про загрозу його життю через ФБ пост депутатки Федини.
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ОПЯТЬ ВРАНЬЁ. Больше, чем евреи и их прихвостни ещё никто не врал в Украине.
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А 73% зебилов евреи были? Или у вас вода в кране пропала..
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У the от мендель сон. Куда там співчуття!
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В параше население в 4 раза больше, чем в Украине. Параша кончится тогда, когда их потери будут 40 уродов на одного украинца, а не 1 и не 2, как при Зеле. Вывод: гасить их надо заранее и так, чтобы они быстрее заканчивались, а не ждать, когда убьют очередного украинца.
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Там 3/4 азиаты и мусульмане которым эта война и нах не нужна. Им Китай ближе.
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Таран, это тот тюлень, который еще похлеще Тарасыка Б.
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проти шерсті вам, зебіли... ага,... вам би ще лопату в анал заслати!
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А если бы,при оперативном открытии ответного огня,был ликвидирован 121 террорист? это было бы плохо? Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6528
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Это было бы правильно. Только то не террористы, то - оккупанты! Разницу пора осознать!
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Так покажите видео уничтожения кацапских блиндажей Стугнами, окопов минометами и любое другое. Год назад мы смотрели каждый день.
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Где фото и видео трупов или могил сепарских Без видеофиксации это всё генеральская болтовня Если смогли так точно подохших сепаров посчитать то покажите хоть какие-то фотки У нас каждый день похороны бойцов а наше командование нам елей в уши вливает прикрывая свою бездарность
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Порохоботы, а чего вас здесь так мало? Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7999
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Тварыдло, у нас сегодня двое убитых и восемь раненых, тяжело. А у тебя, кацапсины, по этому поводу праздник?
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Казали, що наші не забирають поранених з поля бою.
Лишають їх на добиття..
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Фейк! Наші хлопці найкращі.
Слава Героям України!!!
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Наші хлопці-українці найкращі, твоїх Ксения я не перевіряв. А кацапки, то єсть щось найдоступніше, перевірено.
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люди везде разные.. есть герои есть не совсем.. есть такие что забирают есть такие что сами добивают.. в ВСУ не боевые потери выше боевых. 100 процентов там львиная доля убийств своих сослуживцев по пьяному делу.
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Щойно Ігор Лапін повідомив, що Максима Хітайлова - https://censor.net.ua/news/3176429 - наші, відступаючи, залишили пораненого в ВОПі, і його добили касапи. Мовляв, йому, Лапіну, вдалося побачити записи з відеокамер ОБСЄ, які встановлені на тій, "розведеній" території...
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А я давно говорил, что ты тварь ольгинская!
Теперь это уже точно ясно!
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Сегодня вблизи Донецка сильно и тяжело гремело!
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Чтобы увидеть в глазах *****, что он не хочет войны, надо крепко держать их в руках или в одной руке.
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Что то я не понял??? Так кто врет штаб ООС или местные порохоботы которые день и ночь тут беспощадно поливают Зеленского грязью???
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Штаб ООС пише, що загинули 21 російський окупант і ще 31 був поранений. Волонтери пишуть, що наших поранено щонайменше десятеро і є загиблі. Як гадаєте, хто з них бреше?
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Сочувствую украинцам по поводу боевых потерь и по поводу небоевого президента.
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Йозеф Кнехт@jozefkneht1 1 ч

Шановні ЗМІ. давайте ломати порядок денний.
Те що Клоун мовчить, це не значить, що ЗМІ і ми звичайні твітеряни не повинні висвітлювати події з фронту.
На нас дивляться бійці в окопах і госпіталях.
Їм важливо розуміти, що ми з ними на одній хвилі.
Україна це ми, а не клоун і слуги.
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Что их убито больше - хорошо, но мы в большем убытке, ибо один наш боец дороже сотен
нанятых путеном обезьян...
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Ну все кАроч.. штаб ООС общественность успокоил! потери врага больше! отбой Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9997
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Щойно Ігор Лапін повідомив, що Максима Хітайлова - https://censor.net.ua/news/3176429 - наші, відступаючи, залишили пораненого в ВОПі, і його добили касапи. Совляв, йому, Лапіну, вдалося побачити записи з відеокамер ОБСЄ, які встановлені на тій, "розведеній" території...
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Кацапська наволоч на цензорі розсмерділась недовірою до заяви командування ООС, всіляки Смірнови та Сідорови йдіть під три чорти. Бьемо вас і вже не рахуемо.
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Пошли оправдания, а реально показать уничтоженных террористов можно?
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Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.
2 ч. ·

У нас обстреляли МЕДИКОВ.Взорвали РОССИЙСКОЙ ракетой машину с хлопцами.Где заявление ЗЕ??Или ты занят поздравлениями Путину??..
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Какое это все таки мерзкое не благородное дело быть порохоботом)) с одной стороны порадоваться бы потерям врага но это же как бы похвалить Зеленского который ссыкло и ответку не дает! И начинается - вы все врете!!! а вы докажите!!! Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6992
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А вообще я так и не понял чем Зе отличается от Пети на Донбассе? Как была окопная война так и осталась. Как были новости про погибших и раненых каждый день-через день так и сейчас как были новости что потери врага в разы больше так и сейчас. Ну реально же все тоже самое Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9898
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ЦЕ ЦІНА ЗАГЛЯДАННЯ В ОЧІ ВОРОГУ... ЦЕ ЦІНА "НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ"... ЦЕ ЦІНА ВІДСТУПУ З УКРІПЛЕНЬ В ЧИСТЕ ПОЛЕ... ЦЕ ЦІНА ВИБОРУ ПРЕЗИДЕНТОМ ВОРОГА І ЗРАДНИКА УКРАІНИ З Е Л Е Н С Ь К О Г О

Військовослужбовці ООС завжди дають відповідь ворогові. Від початку березня ліквідовано 21 терориста, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6840
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