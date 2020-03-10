 Военнослужащие ООС всегда дают ответ врагу. С начала марта ликвидирован 21 террорист, - штаб ООС

Об этом https://censor.net.ua/Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Так, по подтвержденным данным, потери русско-оккупационных войск с начала марта 2020 составили:
погибшими - 21 человек;
ранеными и травмированными - 31 человек;
уничтоженными / поврежденными образцами вооружения и военной техники - 3 единицы, в частности, автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач - легкий бронированный.
Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа".
В 9-40 атака террористов...
В 11-00 ответка...
какие там ответки? вы шо... (преЗЕдент об этом знает? ой влетит кому-то....)
Де співчуття з боку президента? Де відвідини Зелнського до госпіталю з раненими воїнами. Можливо треба зустрітись з родинами загиблих. Провести бодай одного воїна в останню путь, а не ховатись і не відсиджуватись.
Я не можу зрозуміти тебе, Володимире. Ти навипередки телефонуєш путіну і вітаєш його з кожним приводом і без, і так сторонишся своїх захисників.
Досить заграючи дивитись в очі ворогу. Наберись сміливості і подивись в очі батьків, чиїх дітей ти вбиваєйш кожен день своєю безглуздою і зрадницькою політикою, пане «президент».
Баба і кіт@babaikit 8 ч
Вони повністю в російському контексті.
Несанкціоновані мітинги в Україні?
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·3 ч
Про державні пріоритети безпекової політики:
Президент, який жодного разу не відреагував на загибель наших військових на фронті та порушення Росією зобов'язань «нормадського формату» знайшов час аби власноруч написати заяву про загрозу його життю через ФБ пост депутатки Федини.
https://censor.net.ua/photo_news/3180468/ataka_okkupantov_pod_peskami_jurnalist_tsaplienko_pokazal_raneniya_ukrainskih_voinov_posle_popadaniya
Зайди, прокоментуй.
Лишають їх на добиття..
Слава Героям України!!!
Теперь это уже точно ясно!
Йозеф Кнехт@jozefkneht1 1 ч
Шановні ЗМІ. давайте ломати порядок денний.
Те що Клоун мовчить, це не значить, що ЗМІ і ми звичайні твітеряни не повинні висвітлювати події з фронту.
На нас дивляться бійці в окопах і госпіталях.
Їм важливо розуміти, що ми з ними на одній хвилі.
Україна це ми, а не клоун і слуги.
нанятых путеном обезьян...
2 ч. ·
У нас обстреляли МЕДИКОВ.Взорвали РОССИЙСКОЙ ракетой машину с хлопцами.Где заявление ЗЕ??Или ты занят поздравлениями Путину??..