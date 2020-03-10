EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1284  8
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11823) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (16)

 Кабмин назначил Шубина врио министра энергетики и защиты окружающей среды

Временно исполнять обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды будет Виталий Шубин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров 10 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объединенное министерство энергетики и экологии нужно сохранить, - экс-министр Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3180551
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наталія Юсупова
17 хв ·

В то время, когда оккупанты обстреливают наши позиции, когда погибают украинцы и десятки получают ранения, малороссы, они же депутаты ВР решают судьбу нашей страны в России. Не стесняясь и не прячась заявляя, что у нас будет мир. Какой мир, мы знаем, на российских условиях, со сдачей территорий и интересов страны. Что Вы там говорили?? « Мы сделали их вместе!» В Кремле так же думают, наслаждайтесь.

Кабмин назначил Шубина вр.и.о министра энергетики и защиты окружающей среды - Цензор.НЕТ 8168
 показать весь комментарий
 
 
Да ето же ху....ло ахметовское. Шо в стране творится Хлопцы?
 показать весь комментарий
 
Я кажись с етим дерьмом встречался когда работал в метинвесте.
 показать весь комментарий
 
"...министра энергетики и защиты окружающей среды..."
Ничего не понимаю,- энергетики всегда засирали оту среду окружающую, а защитники всегда гоняли энергетиков!
А не попадёт ли в дурку этот вр. исп. об. министров из за внутри душевного конфликта,? Я уже молчу про его ретивое выполнение своих обязанностей... Источник:https://censor.net.ua/n3180551
 показать весь комментарий
 
Министр энергетики без профильного образования и с конфликтом интересов??? https://menr.gov.ua/content/shubin-vitaliy-mikolayovich.html; https://declarations.com.ua/declaration/nacp_10a15a71-da03-4136-a8a6-3071b8ac8d3c
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх