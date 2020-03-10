 Кабмин назначил Шубина врио министра энергетики и защиты окружающей среды

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров 10 марта.

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