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 Футбольный товарищеский матч Польша-Украина пройдет без зрителей из-за коронавируса

Товарищеский матч между национальными сборными Польши и Украины, запланированный на 31 марта, состоится без зрителей.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве, который запланирован на 31 марта текущего года (начало - в 20:45 по местному времени), состоится при пустых трибунах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение об отмене всех массовых мероприятий, в том числе - футбольных матчей, приняло сегодня польское правительство.

В связи с этим деньги за уже приобретенные на матч билеты будут возвращены.

Ранее правительство Польши приняло решение об отмене всех массовых мероприятий для предотвращения коронавируса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180550
 
 
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тогда можно и без игроков. из-за коронавируса.
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Ольга Рев@Olha_Rev 13 ч

Коронавірус і демонтаж України

1.Ща Сивуха поїде лічить дирівців від коронавірусу. Зє піде на прямі переговори з їхніми гауляйтерами -заради хворих,епідемія і всьо такоє, нєт врємєні об'яснять, какая такая война, здєсь люді умірают! наши люді!

2. ЗМІ б'ються в припадках:рятуймо донбас-піпл! В ефірах сидять невідомі ГОшніки зі щемлиими історіями про порятунок дітей зОРДЛО. Аваков сідає в новий вертоліт, привозить хворих дирівців в Нові Санжари. Хоча ні. Для цих вони виберуть нормальну лікарню десь на Харківщині\Одещині.

3. Весь світ облітають світлини, як Аваков разом з Сивухою тиснуть руки ватажкам бойовиків. Хор піонерів на ТБ пускає сльози, соплі і пузирі від щастя: ось він, мир! Зочєм била ета война? Ето всьо клятий Порошенко напав на Донбас! Здєсь наши люді, просто оні ногда пострєлівают!

4. Укр.ЗМІ масово їдуть в ОРДЛО і постійно піарять якісь дивні ГОшки житєлєй Донбаса (а такі вже є). Показують старушек без пенсії. Бойовиків тактично не показують. Під шумок вирішується питання виплати пенсіій в ОРДЛО через "банк" Абхазії.

5. З главарями бойовиків укладаються офіційні угоди. Україна бере на себе борги за газ і садить на бюджетне фнансування бойовиків, які тепер міліція і місцева прокуратура. Восени - вибори, за зелень голосує 90% ОРДЛО. Все.

6. Ремарка: під час цієї інфооперації червоною ниткою проходить обливання брудом новосанжарців. Експерти студіях постійно підкреслюють, які ті хохли дикі і кровожерні, і показують, як дбайливо лікують хворих десь в Одеській області чи на Харківщині.

Думаєте, нереальний сценарій?
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Футбольный товарищеский матч Польша-Украина пройдет без зрителей из-за коронавируса

... в герметически запечатаном зале.
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Да плевать на всякие дурацкие на фоне пандемии игры, это вообще неважно. Нап-ле-вать!
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