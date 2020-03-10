 Проплатить публикацию невозможно, ОП опубликовал "сухой" оригинал, - Мендель дала объяснения по статье в The Guardian

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook предложила "опровержения этих фейков ради сохранения здорового подхода к информации", сообщает Цензор.НЕТ.

Фейк о том, что статья была проплачена.

"Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Офис президента ценит качественную журналистику и свободу слова. Я годами работала с иностранными изданиями. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией", - сообщила она.

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Фейк, что статья не вышла в журнале.

"The Guardian - это и онлайн-газета, и журнал. Обложка с президентом Украины вышла в журнале. В этом нет никакой ошибки", - отметила Мендель.

Фейк, что Офис президента цензурирует материалы западных журналистов.

"Статья в The Guardian - не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий. Материал и написан в форме статьи, а не вопросов-ответов, как это происходит во время интервью. Ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью Офис президента предоставил весь текст - с вопросами и ответами. Это и есть "сухой" оригинал, без других информационных наслоений", - подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, еще ни один украинский президент не появлялся на обложках изданий такого уровня.

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"Статья получила много положительных отзывов от международной аудитории. И это важно для президента и для Украины", - резюмировала Мендель.

Напомним, 7 марта Guardian Weekend опубликовал свою статью о Зеленском. ОП на сайте Президента привел расшифровку разговора, при этом не поданы порой довольно жесткие оценочные суждения авторов Шона Уокера и Эндрю Рота.