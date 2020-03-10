 Проплатить публикацию невозможно, ОП опубликовал "сухой" оригинал, - Мендель дала объяснения по статье в The Guardian

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook предложила "опровержения этих фейков ради сохранения здорового подхода к информации", сообщает Цензор.НЕТ.
- Фейк о том, что статья была проплачена.
"Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Офис президента ценит качественную журналистику и свободу слова. Я годами работала с иностранными изданиями. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией", - сообщила она.
- Фейк, что статья не вышла в журнале.
"The Guardian - это и онлайн-газета, и журнал. Обложка с президентом Украины вышла в журнале. В этом нет никакой ошибки", - отметила Мендель.
- Фейк, что Офис президента цензурирует материалы западных журналистов.
"Статья в The Guardian - не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий. Материал и написан в форме статьи, а не вопросов-ответов, как это происходит во время интервью. Ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью Офис президента предоставил весь текст - с вопросами и ответами. Это и есть "сухой" оригинал, без других информационных наслоений", - подчеркнула пресс-секретарь.
По ее словам, еще ни один украинский президент не появлялся на обложках изданий такого уровня.
"Статья получила много положительных отзывов от международной аудитории. И это важно для президента и для Украины", - резюмировала Мендель.
Напомним, 7 марта Guardian Weekend опубликовал свою статью о Зеленском. ОП на сайте Президента привел расшифровку разговора, при этом не поданы порой довольно жесткие оценочные суждения авторов Шона Уокера и Эндрю Рота.
Юрій Каракай@karakay67 1 ч
- Роза, что такое идеальный шторм?
- Это когда война, кризис, вирус и клоун.
Дальше не читал...
ТАНУНАХ....
Ольга Рев@Olha_Rev 13 ч
Коронавірус і демонтаж України
1.Ща Сивуха поїде лічить дирівців від коронавірусу. Зє піде на прямі переговори з їхніми гауляйтерами -заради хворих,епідемія і всьо такоє, нєт врємєні об'яснять, какая такая война, здєсь люді умірают! наши люді!
2. ЗМІ б'ються в припадках:рятуймо донбас-піпл! В ефірах сидять невідомі ГОшніки зі щемлиими історіями про порятунок дітей зОРДЛО. Аваков сідає в новий вертоліт, привозить хворих дирівців в Нові Санжари. Хоча ні. Для цих вони виберуть нормальну лікарню десь на Харківщині\Одещині.
3. Весь світ облітають світлини, як Аваков разом з Сивухою тиснуть руки ватажкам бойовиків. Хор піонерів на ТБ пускає сльози, соплі і пузирі від щастя: ось він, мир! Зочєм била ета война? Ето всьо клятий Порошенко напав на Донбас! Здєсь наши люді, просто оні ногда пострєлівают!
4. Укр.ЗМІ масово їдуть в ОРДЛО і постійно піарять якісь дивні ГОшки житєлєй Донбаса (а такі вже є). Показують старушек без пенсії. Бойовиків тактично не показують. Під шумок вирішується питання виплати пенсіій в ОРДЛО через "банк" Абхазії.
5. З главарями бойовиків укладаються офіційні угоди. Україна бере на себе борги за газ і садить на бюджетне фнансування бойовиків, які тепер міліція і місцева прокуратура. Восени - вибори, за зелень голосує 90% ОРДЛО. Все.
6. Ремарка: під час цієї інфооперації червоною ниткою проходить обливання брудом новосанжарців. Експерти студіях постійно підкреслюють, які ті хохли дикі і кровожерні, і показують, як дбайливо лікують хворих десь в Одеській області чи на Харківщині.
Думаєте, нереальний сценарій?
вообще держат за тупых...
Да что там понимает эта "международная аудитория".
Сейчас "Высоко интеллектуальное " меньшинство, в свойственном им "Высоко интеллектуальном" стиле - все расскажет.
Свидетели святого петра - ФАС
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26364-ta-samaya-statya-v-the-guardian--v-perevode-zavgorodnego-chast-1/
Та самая статья в The Guardian - в переводе Завгороднего (часть 2)
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26369-ta-samaya-statya-v-the-guardian--v-perevode-zavgorodnego-chast-2/
Переклад - максимально точний. З зазначенням відмінностей між офіційним перекладом з ОПУ, та реальним.
А в Украине почему то наоборот.
Источник: https://censor.net.ua/n3180549
для президента воюющей страны это жизненная необходимость засветить свою итить на обложке журнала... без этого ж никак!!! ну как жеж это мы не поняли то ??? ))))
бл*дский цирк, такая же мандель и объяснения туда же!
Порохоботы пошли в наступление
А вот режессура на ахмет ТВ физкультурнице, это фиерично))