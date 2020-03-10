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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4839) интервью (140) фейк (254) Мендель (62) The Guardian (2)

 Проплатить публикацию невозможно, ОП опубликовал "сухой" оригинал, - Мендель дала объяснения по статье в The Guardian

Выход статьи и обложки в журнале The Guardian был многократно освещен и интерпретирован в онлайн-пространстве, далеко не всегда корректно.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook предложила "опровержения этих фейков ради сохранения здорового подхода к информации", сообщает Цензор.НЕТ.

  1. Фейк о том, что статья была проплачена.

"Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Офис президента ценит качественную журналистику и свободу слова. Я годами работала с иностранными изданиями. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией", - сообщила она.

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  1. Фейк, что статья не вышла в журнале.

"The Guardian - это и онлайн-газета, и журнал. Обложка с президентом Украины вышла в журнале. В этом нет никакой ошибки", - отметила Мендель.

  1. Фейк, что Офис президента цензурирует материалы западных журналистов.

"Статья в The Guardian - не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий. Материал и написан в форме статьи, а не вопросов-ответов, как это происходит во время интервью. Ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью Офис президента предоставил весь текст - с вопросами и ответами. Это и есть "сухой" оригинал, без других информационных наслоений", - подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, еще ни один украинский президент не появлялся на обложках изданий такого уровня.

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"Статья получила много положительных отзывов от международной аудитории. И это важно для президента и для Украины", - резюмировала Мендель.

Проплатить публикацию невозможно, ОП опубликовал сухой оригинал, - Мендель дала объяснения по статье в The Guardian 01

Напомним, 7 марта Guardian Weekend опубликовал свою статью о Зеленском. ОП на сайте Президента привел расшифровку разговора, при этом не поданы порой довольно жесткие оценочные суждения авторов Шона Уокера и Эндрю Рота.

Источник: https://censor.net.ua/n3180549
 
 
 Топ комментарии
 
Бред сивой кобылы. Достаточно взглянуть на этого самовлюбленного папуаса с обложки. Там все на роже написано.
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многа букофф. мона куда короче - мендель дала.
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многа букофф. мона куда короче - мендель дала.
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не то позаранку Проплатить публикацию невозможно, ОП опубликовал "сухой" оригинал, - Мендель дала объяснения по статье в The Guardian - Цензор.НЕТ 9249 а мах агент мосасада Проплатить публикацию невозможно, ОП опубликовал "сухой" оригинал, - Мендель дала объяснения по статье в The Guardian - Цензор.НЕТ 9249
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) помню классику, шо вскочила в машину и дала газу.
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Это тот на гундосый что на фото с ней где она в позе- жена президента Проплатить публикацию невозможно, ОП опубликовал "сухой" оригинал, - Мендель дала объяснения по статье в The Guardian - Цензор.НЕТ 872ленка вовке волосы то по вырывает и не только на голова Проплатить публикацию невозможно, ОП опубликовал "сухой" оригинал, - Мендель дала объяснения по статье в The Guardian - Цензор.НЕТ 872
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а "послаблять" это табу-подруга нардепа Яременка Проплатить публикацию невозможно, ОП опубликовал "сухой" оригинал, - Мендель дала объяснения по статье в The Guardian - Цензор.НЕТ 9750
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Юрій Каракай@karakay67 1 ч

- Роза, что такое идеальный шторм?
- Это когда война, кризис, вирус и клоун.
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народ размочит "сухой оригинал" слезами саркастического смеха
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читали сухой оригинал и смеялись пока штаны не стали мокрыми ?
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Бред сивой кобылы. Достаточно взглянуть на этого самовлюбленного папуаса с обложки. Там все на роже написано.
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Скинуть фото самовлюблённого козла с собственного иконостаса дьякона сатанинского пэдроархата?
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Шмарклі рейтинг піднімають?
ТАНУНАХ....
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Ольга Рев@Olha_Rev 13 ч

Коронавірус і демонтаж України

1.Ща Сивуха поїде лічить дирівців від коронавірусу. Зє піде на прямі переговори з їхніми гауляйтерами -заради хворих,епідемія і всьо такоє, нєт врємєні об'яснять, какая такая война, здєсь люді умірают! наши люді!

2. ЗМІ б'ються в припадках:рятуймо донбас-піпл! В ефірах сидять невідомі ГОшніки зі щемлиими історіями про порятунок дітей зОРДЛО. Аваков сідає в новий вертоліт, привозить хворих дирівців в Нові Санжари. Хоча ні. Для цих вони виберуть нормальну лікарню десь на Харківщині\Одещині.

3. Весь світ облітають світлини, як Аваков разом з Сивухою тиснуть руки ватажкам бойовиків. Хор піонерів на ТБ пускає сльози, соплі і пузирі від щастя: ось він, мир! Зочєм била ета война? Ето всьо клятий Порошенко напав на Донбас! Здєсь наши люді, просто оні ногда пострєлівают!

4. Укр.ЗМІ масово їдуть в ОРДЛО і постійно піарять якісь дивні ГОшки житєлєй Донбаса (а такі вже є). Показують старушек без пенсії. Бойовиків тактично не показують. Під шумок вирішується питання виплати пенсіій в ОРДЛО через "банк" Абхазії.

5. З главарями бойовиків укладаються офіційні угоди. Україна бере на себе борги за газ і садить на бюджетне фнансування бойовиків, які тепер міліція і місцева прокуратура. Восени - вибори, за зелень голосує 90% ОРДЛО. Все.

6. Ремарка: під час цієї інфооперації червоною ниткою проходить обливання брудом новосанжарців. Експерти студіях постійно підкреслюють, які ті хохли дикі і кровожерні, і показують, як дбайливо лікують хворих десь в Одеській області чи на Харківщині.

Думаєте, нереальний сценарій?
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Да под заголовком "Случайный президент" еще ни один не появлялся - это точно.
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В Guardian, наверное, кризис жанра, если взялись всяких убогих вывешивать.. А мандель аж лопается от гордости..
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опять гоям втирают...
вообще держат за тупых...
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Домашний халатик семейки Зе - рабочая форма Мендель . Ну понятное дело и ...
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а что думает Ленка (типа, жена) о совместном фото Зеленского и Мендель в ночном халатике?!..
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а шо там думать, на фото сверху - застёгивает гульфик на спинжаке.
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"Статья получила много положительных отзывов от международной аудитории. И это важно для президента и для Украины" Источник: https://censor.net.ua/n3180549

Да что там понимает эта "международная аудитория".
Сейчас "Высоко интеллектуальное " меньшинство, в свойственном им "Высоко интеллектуальном" стиле - все расскажет.
Свидетели святого петра - ФАС
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зепил, расскажи нам за "международную аудиторию", Зинка с окружной мацквабада што ле?
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Это что ещё, нахер, за танцор диско под фоткой Иуды?
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о мендельша нарисовалась наконец то , а то уже что то скучно стало без ее глупостей.... лично я не верю не одному её слову, если она защищает зеленого, значит все было с точностью до наоборот..... рейтинг зельцу искусственно поднимают слуги каломыйского. наверное изик каломыйский сам фото и интервью и проплатил. да мендельша? ты же в иностранной прессе "годами работала", блин дебилка!
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Та самая статья в The Guardian - в переводе Завгороднего (часть 1)
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26364-ta-samaya-statya-v-the-guardian--v-perevode-zavgorodnego-chast-1/

Та самая статья в The Guardian - в переводе Завгороднего (часть 2)
https://site.ua/vladimir.zavgorodny/26369-ta-samaya-statya-v-the-guardian--v-perevode-zavgorodnego-chast-2/

Переклад - максимально точний. З зазначенням відмінностей між офіційним перекладом з ОПУ, та реальним.
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Короче The Guardian неправильное интервью написали, а Мендель правильное. Всё прям как на Рассии)
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"Статья получила много положительных отзывов от международной аудитории."
А в Украине почему то наоборот.
Источник: https://censor.net.ua/n3180549
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_Высеры тли Менделихи не имеют никакого значения, кроме уголовно-процессуального в рамках судебного процесса по измене родине.
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Беда в том, шо чувак, место которому в "Крокодиле" или, в лучшем случае, -"Charlie Hebdo" сидит на фото на столе в уважаемом издании..
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ну да... ну да!
для президента воюющей страны это жизненная необходимость засветить свою итить на обложке журнала... без этого ж никак!!! ну как жеж это мы не поняли то ??? ))))
бл*дский цирк, такая же мандель и объяснения туда же!
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Хайло кодлана Коломойского./Мендель побывала на допросе в ГПУ 1 июля в качестве свидетеля. Она была вызвана для разъяснения своих публичных высказываний о том, что украинские военнослужащие будто бы обстреливают на Донбассе гражданские объекты."Во время допроса Мендель отказалась давать показания, хотя заданные следователем вопросы не касались личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства", - сообщили в ГПУ
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Гордишься сцыкуном Ослом Оманским, капитулянтом?
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Да, постановочные фото сам не люблю, вот когда спонтанно сделанные фото заправленного пинджака в матню, вот это да.
А вот режессура на ахмет ТВ физкультурнице, это фиерично))
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Исходя из сказанного этой халатницей можно сделать предположение, что если бы ее т.н. "патрон" промочил памперс в людном месте, он попал бы на обложку журнала гораздо раньше. И, кстати, не только на обложку The Guardian, но всех изданий мира! На мой взгляд тезис горе-секретарши неверен в корне, т.к. встречают по одежке, а провожают по уму. А здесь имеются большие проблемы, ведь чего маловато или совсем нет, того не купишь. Это не продаётся!
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