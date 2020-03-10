 Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы

Белый дом подтвердил, что Трамп отклонил приглашение Кремля на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, которое состоится 9 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В прошлом году Трамп говорил, что благодарен за приглашение, однако не уверен, что сможет приехать, поскольку празднование состоится в разгар предвыборной кампании в США.
Ранее о том, что Трамп отклонил приглашение, сообщила пресс-служба Кремля. "По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", – сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что пока неясно, кто будет представлять США на предстоящих торжествах.
Президент РФ Владимир Путин назвал "ошибкой" решение мировых лидеров не принимать участие в праздновании Дня Победы в Москве.
Andrey Kofanov@Andrey_Kofanov_2 ч
"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились."- Аль Капоне
Он шо, рейхстаг чи паулюса брал, как путин?!
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https://lenta.ru/news/2020/03/10/siberia/
Интересно, - сколько этой нищей, забытой как и прочие герои россии, старухе отвалили деревянных за чтение с бумажки возвания про бессрочность путенского президентства??
туп,миролюбив и посему на 75 летие побэды поедет иплом своим торгануть,надо еще пушилина туда,чтоб вместе стояли.Для полного пробития дна.