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Все про:День Победы (1027) Россия (75141) Трамп (2803)

 Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы.

Белый дом подтвердил, что Трамп отклонил приглашение Кремля на празднование 75-й годовщины победы во Второй мировой войне, которое состоится 9 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В прошлом году Трамп говорил, что благодарен за приглашение, однако не уверен, что сможет приехать, поскольку празднование состоится в разгар предвыборной кампании в США.

Ранее о том, что Трамп отклонил приглашение, сообщила пресс-служба Кремля. "По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", – сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, добавив, что пока неясно, кто будет представлять США на предстоящих торжествах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД не получал приглашение от России для участия Зеленского в параде 9 мая в Москве, - Пристайко

Президент РФ Владимир Путин назвал "ошибкой" решение мировых лидеров не принимать участие в праздновании Дня Победы в Москве.

Источник: https://censor.net.ua/n3180548
 
   
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Andrey Kofanov@Andrey_Kofanov_2 ч

"Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились."- Аль Капоне

Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы - Цензор.НЕТ 9531
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Та хто он такой!
Он шо, рейхстаг чи паулюса брал, как путин?!
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МО РФ официально обвинило президента Турции во вранье, по их словам об уничтожении 8 Панцирей не может быть и речи так как в районе Идлиба находилось только 4 установки. 2 установки действительно получили по их словам небольшие повреждения и их ремонт подходит к концу.
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кацапа неподмытая, нам интересней шо там с распятым русскочелюстным младенцем? Выжил малец? Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы - Цензор.НЕТ 5556
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При чем здесь кацап, подобные официальнве обвинения только ухудшит их отношения, а это и нужно.
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)) осталось отремонтировать концы у обох двох.
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Небольшие повреждения?
Панцирь в Сирии до встречи с турецким БПЛА ...

Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы - Цензор.НЕТ 2846
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Ага...небольшие...есть видео где лапти одного из панцирей в радиусе ста метров разлетелись...и это были самые большие куски...
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Это официальная позиция и думаю обвинение во вранье очень не понравится Эндогану.
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Да Эрдоган плевал с высокого минарета...на то что там в паРаше о нем говорят...
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Ну не скажи, если бы просто статейка в газете а тут официальное заявление МО, в политике это очень важно.
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Те панцири, что воздухом надувались, они заклеют, но что делать с настоящими?
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Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы

Белый дом подтвердил, что Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы - Цензор.НЕТ 3703
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"Силу Сибири", которую подписал лично Хло и которую запустили в декабре 2019-го закрыли...Пишут шо "на профилактику"...От лаптеногих имеют...Ржу...
https://lenta.ru/news/2020/03/10/siberia/
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Газогін старенький, треба час від часу ремонтувати, 2 місяці пропрацював і добре, правда нічого не качнув.
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Трамп не поедет в Москву праздновать с Путиным День Победы. Слабак, за#цал. А наш собирается к миротворцу в гости.
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С увжением от Трампа, адресовано рашке и лично пуйлу
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Трамп побоялся ехать, а то Валентина Тарешкова выйдет на трибуну и призовёт арестовать Трампа за санкции (и путин согласится арестовать так же как и согласился с своим пожизненным избранием в президенты с оглашённым первой космонавткой) против России.
Интересно, - сколько этой нищей, забытой как и прочие герои россии, старухе отвалили деревянных за чтение с бумажки возвания про бессрочность путенского президентства??
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Нихрена, просто обычная зарплата Дурдумы, вроде неплохая 450 тыщ в месяц.
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Интересно, западные политики типо Макарона которые хотят приехать к диктатору праздновать, знают что день победы не 9 а 8 мая?
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В Украине тоже многие не знают когда Рождество праздновать до Нового Года или после , а вообще Вторая мировая война заканчивалась не в Рейхстаге,можете у японцев спросить
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Їхати до ху@ла себе не поважати... Туди їдуть зазвичай лідери третьосортних країн типу Білорусії та Сирії.
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Это мы узнаем 20 апреля в день рождения Адольфа Алоизовича Гитлера - ученика Ленина и тайного кумира Путина.
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и не поедет трамп ,небось в страхе от коронавируса)) ничего, наш голобородько молод,туп ,миролюбив и посему на 75 летие побэды поедет иплом своим торгануть,надо еще пушилина туда,чтоб вместе стояли.Для полного пробития дна.
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