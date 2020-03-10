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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2354) СБУ (14429) Баканов Иван (129)

 Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Президент во вторник подал в парламент данный законопроект как безотлагательный.

В настоящее время документ находится на рассмотрении руководства Верховной Рады.

Текста законодательной инициативы и сопроводительных документов на сайте парламента по состоянию на вечер вторника нет.

Помимо этого Зеленский внес в парламент также законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины "О Службе безопасности Украины" (№3197) и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины "О Службе безопасности Украины" (№3198).

На сайте парламента также пока отсутствуют тексты этих законопроектов и сопроводительные документы к ним.

Как сообщалось, 4 марта глава СБУ Иван Баканов заявил, что проект закона о реформе Службы безопасности Украины будет внесен в Верховную Раду в ближайшие дни.

Источник: https://censor.net.ua/n3180546
 
 
 Топ комментарии
 
Все к чему прикасается это зеленое существо идет только во вред Украине
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ой тыбозецька...и сёзь мы там усовершенствовали???? абалдзеть...
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Все к чему прикасается это зеленое существо идет только во вред Украине
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Порозганяв би ти те скрєпне кодло, Володя. Морально зламані люди..
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почему Президент постоянно попадает под влияние то одних, то других групп людей? В результате неудачи и в экономике, и в международных отношениях, причем кокретные.Почему правоохранительные органы (всякие) не уберегают его и страну от таких вредоносных окружений?
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ой тыбозецька...и сёзь мы там усовершенствовали???? абалдзеть...
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плоды долгих раздумий бизсонными ночами утибозимоя )
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Абрамс@huntaukraina 3 ч

У жены на работе сотрудницу вызвали в школу. Ее сыну 8 лет.
Цитирую училку:
Мало того, что на уроках пускает зайчиков металлической линейкой, так еще на парте написал - зеленский х#йло.
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вот объясните мне, когда туповатый торчок и циник Зеленский начал разбирается в правовых основах деятельности спецслужбы?!..
и как относятся кадровые сотрудники СБУ к тому, что их судьбу определяет поганый клоун-малорос?!
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Зеленский внес в Раду -

...о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно ...

..."О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины..
...и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины...

Он, ****, всё умеет и всё понимает. Говорили - Вова дурак, а он тебе и в разведке шарит, и в налогах, и в бюджете..
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Закон...
Стаття 1.
На посаду голови СБУ не може бути призначена особа, яка не мешкала в одному під'їзді з президентом ЗЕ або не приймала участі в діяльності студії "Квартал 95".
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Я думал и этот хочет быть пожизненным, как *****, но нет, пока только СБУ усовершенсвует и доносы строчит, потерпевший.
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наверняка что то во вред Украине как обычно, и на пользу путина...
Криворожское ЧМО...
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Личная охрана мародёра Коломойского.В 2011 году Баканов был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн. 18.01.20 / Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России/ СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело.
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С учетом того, что нынешний преЗедент, кроме как паясничеством на сцене, ничем больше не занимался - интересно КТО пишет преЗеденту все эти «законодательные проекты»..........
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Ну прям як дитина. За шію треба вішати! За шію! Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ - Цензор.НЕТ 9953
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Насправді вбивати можна тільки в разі самозахисту. Будь який злочин суд не може кваліфікувати стратою. Засудження до страти - помилка.
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Неужели Бубочка старлея другу детства Баканову присвоит?
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та ну нафиг, какократы только засирают эту страну. Оно ж ни на что неспособное.
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помните леню космоса (черновецкого)? я, и моя молодая команда, делаем что то важное! история движется по спирали.
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