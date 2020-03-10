 Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании основ деятельности СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Президент во вторник подал в парламент данный законопроект как безотлагательный.
В настоящее время документ находится на рассмотрении руководства Верховной Рады.
Текста законодательной инициативы и сопроводительных документов на сайте парламента по состоянию на вечер вторника нет.
Помимо этого Зеленский внес в парламент также законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины "О Службе безопасности Украины" (№3197) и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины в связи с новой редакцией закона Украины "О Службе безопасности Украины" (№3198).
На сайте парламента также пока отсутствуют тексты этих законопроектов и сопроводительные документы к ним.
Как сообщалось, 4 марта глава СБУ Иван Баканов заявил, что проект закона о реформе Службы безопасности Украины будет внесен в Верховную Раду в ближайшие дни.
Абрамс@huntaukraina 3 ч
У жены на работе сотрудницу вызвали в школу. Ее сыну 8 лет.
Цитирую училку:
Мало того, что на уроках пускает зайчиков металлической линейкой, так еще на парте написал - зеленский х#йло.
и как относятся кадровые сотрудники СБУ к тому, что их судьбу определяет поганый клоун-малорос?!
...о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно ...
..."О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины..
...и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины...
Он, ****, всё умеет и всё понимает. Говорили - Вова дурак, а он тебе и в разведке шарит, и в налогах, и в бюджете..
Стаття 1.
На посаду голови СБУ не може бути призначена особа, яка не мешкала в одному під'їзді з президентом ЗЕ або не приймала участі в діяльності студії "Квартал 95".
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