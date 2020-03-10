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 Россия посылает сигнал: террорист Путин может быть пожизненно на российском троне, и теперь всем придется с ним считаться, - Бутусов

Сегодня по решению Госдумы РФ Владимир Путин получил право стать пожизненным президентом. Это значит, что политика России останется неизменной.

Об этом написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Россия продолжит войну в Украине до смерти Путина. Потому что потеря власти Путину даже теоретически не грозит, и он сделает все, чтобы довести до завершения свои главные политические проекты - раскол Украины и оккупацию Донбасса и Крыма.

Сегодня официально Владимир Путин по решению Госдумы получил право стать пожизненным президентом Российской Федерации. Это, в принципе, и так ясно читалось - бывший офицер КГБ демократию презирает. Это значит, что политика России останется неизменной. Политических рисков для Путина быть не может, он на престоле уже несменяемый, ведь оппозиции в РФ нет. А значит, Путин продолжит без всяких рисков свою политику - продолжит войну против Украины, продолжит подрывать изнутри Молдову и Грузию, продолжит другие необъявленные войны", - отмечает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учебник по дезинформации: прокурор в деле МН17 указала на постоянную ложь РФ и путаницу в причинах крушения "Боинга"

По мнению журналиста, такое решение российских властей - ответ на судебный процесс в Нидерландах по делу о сбитом "Боинге" МН-17, "который доказывает, что Путин фактически организатор одного из самых страшных терактов в истории авиации".

Это дело показывает, что Россия - государство-террорист. И вот Россия посылает сигнал - террорист Путин может быть пожизненно на российском троне, и теперь всем придется с ним считаться, какие бы решения не принимали суды и в какие бы сказки ни верили политики. Мол, да, террорист, но он сильный, и вы, слабаки, все равно должны договариваться. Владимир Зеленский надеется, что Путин захочет пойти на компромиссы по Донбассу и Крыму - но сегодня окончательно ясно, что Путин уходить и отступать не собирается", - подчеркивает Бутусов.

Он уверен, что единственный правильный вариант для Украины - оказывать сопротивление. "Договариваться можно будет только с той российской властью, которая придет после Путина. И эта новая власть должна хорошо понимать, что война против Украины - дорогостоящая и больная проблема, которую им обязательно придется решать по международным законам и возвращать краденое", - подытоживает журналист.

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Россия посылает сигнал: террорист Путин может быть пожизненно на российском троне, и теперь всем придется с ним считаться, - Бутусов 01

Напомним, 10 марта президент России Владимир Путин согласился на снятие ограничение на президентство при условии, что это поддержат граждане Российской Федерации и Конституционный суд РФ. После этого Госдума РФ поддержала внесение поправки в Конституцию про обнуление президентских сроков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180545
 
   
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Лаптеногие!
Назад, в будущее!...
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- Мойша, таки шо вы ищете в этой газете?
- Я ищу некролог
- Но таки почему вы ищете его на главной? Ведь некрологи публикуются на последней странице
- Потому что тот некролог, который я ищу, таки будет именно на главной, ребе

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Vιtαuskαs Прапор ЛитвиПрапор України ретвітнув(ла)
Гурьянов Сергей
@Segozavr
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Рубль на новость о том, что Путин согласился пожизненно править Россией не прореагировал ни как. Тот случай, когда симулякры заменяют реальные вещи. Два ходячих трупа - Путин как президент, и рубль как валюта.
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Только теперь нужно Западу разьяснять почаще, что ***** ето один из диктаторов а ********* страна третьего мира. А всех кто будет с *****м общаться и сотрудничать стыдить и клеймить на весь мир. Чтобы ето полудохлое ***** сдохло в изоляции.
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Россию уже от краха ничего не спасёт !
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Надо через интернет запуская в информационное пространство России , что путина давно уже нет , а Россией будут править его двойники
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Кацапо-фашисты понимают только силу!
Нужно вооружаться до зубов.и восстанавливать ядерное.и так и будет.
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Если хутин меняет конституцию то и Украине нужно идти в Союз Речь Постполитая, будет этакое союзное образование относящееся к ЕС
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Rp.: Дихлофос - много!!!
D.S. Выдай, предварительно разделив на 140 млн. равных доз.
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так пусть его уже сейчас забальзамируют на этом троне (стульчаке)! нам пох на каком горшке будеть сидеть ху@ло!
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Путін помер, хай живе Путін! (с).
Оце так аналітика! Оце так сенсація! Дядько Юрко думав, що із заміною Путіна уся расєя замість "Любе" почала б "Кому вниз" слухати? Дядьку, вчіть історію Рашки (почніть з "Лекцій" В.О.Ключевського й поступово переходьте до князя Н.Трубецького, а потім до "Русской идеи" А.Янова.
Блін, але ж дядько Юрко не найтупіший представник нашої четвертої влади. Чому не можна елементарно повчити історію ворога, щоб потім не вирячувати очі?
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Трамп, ти на другий срок не попадаєш, а фуйло пожиттєво собі купив, оце він тебе вставив, срамота на весь білий світ, лупани йому санкцій побільше.
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Задача всего цивилизованного мира- разбить парашу на столько частей, чтобы у Ху*ла не хватило двойников ими всеми править.
Росія посилає сигнал: терорист Путін може бути довічно на російському троні, і тепер всім доведеться з ним рахуватися, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2066
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Надо армию возражать по настоящему а не была бла бла со стороны порохоботов
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