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Все про:земля (1685) Госгеокадастр (112)

 Госгеокадастр будет транслировать заседания по распоряжению землями сельхозназначения

Госгеокадастр с 11 марта запускает онлайн-трансляции распоряжения землями сельскохозяйственного назначения. Их можно будет смотреть на официальном сайте и официальном канале Госгеокадастра в YouTube.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Такая инициатива является гарантией открытого и беспристрастного процесса распоряжения сельскохозяйственными землями, поскольку предоставляет гражданам возможность быть в курсе решений территориальных органов службы", - говорится в сообщении.

Накануне эфиров Главные управления Госгеокадастра должны обнародовать анонсы мероприятий с перечнем запланированных к рассмотрению номеров ходатайств. После эфиров все приказы обудут регистрировать и публиковать соответствующие решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госгеокадастру поставлена задача снизить с 30% до 4% количество отказов при регистрации земельных участков, - Гончарук

Первые прямые эфиры проведут из Херсонской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской и Черкасской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3180544
 
 
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А нам то что? Государство распродает нашу землю и вернуть мы ее не сможем и купить.
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Молчи в тапок твой президент делает деньги для своей команды
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....знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд Людський і Божий........ГЕТЬ з влади ЗЛОДІЇВ Світової мафії що захопила БІЛЬШІСТЬ ВР і Уряду...ГЕТЬ соросят і лобістів транс-націоналів .. до-поки пропонуємо МИРНО ...
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И когда там геокадастр вернет землю фермерам, которую рейдернул зелескотина богдан
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тепер крадіжка ЗЕМЛІ у КАЗЛІВ у прямій трансляції ...
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А как же право каждого гражданина на бесплатный гектар земли отменяется??
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