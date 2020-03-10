 Госгеокадастр будет транслировать заседания по распоряжению землями сельхозназначения

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Такая инициатива является гарантией открытого и беспристрастного процесса распоряжения сельскохозяйственными землями, поскольку предоставляет гражданам возможность быть в курсе решений территориальных органов службы", - говорится в сообщении.

Накануне эфиров Главные управления Госгеокадастра должны обнародовать анонсы мероприятий с перечнем запланированных к рассмотрению номеров ходатайств. После эфиров все приказы обудут регистрировать и публиковать соответствующие решения.

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Первые прямые эфиры проведут из Херсонской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской и Черкасской областей.