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 В тюрьмах Италии находятся 158 украинских моряков, задержанных за перевозку мигрантов, - МИД

По состоянию на начало марта 2020 года, в пенитенциарных центрах юга Италии как осужденные или задержанные находятся 158 граждан Украины. Из них - 131 человек осужден и отбывает наказание, а 27 содержатся под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во вторник, 10 марта, сообщили в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины на запрос DW.

Согласно сообщению, в 2015-2018 годах на юге Италии был арестован 161 гражданин Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. В 2019 году там задержали 32 украинцев, 18 - освободили. С начала 2020 года в Италии задержали одного украинского моряка.

"Тенденцию к уменьшению задержанных в Италии в течение прошлого года в департаменте консульской службе МИД Украины объясняют "эффективностью информационной составляющей противодействия, работой МИД и правоохранительных органов Украины, неправительственных организаций". В МИД отметили, что существует необходимость в продолжении осуществления предупредительных мероприятий, в том числе через СМИ и общественные организации. Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что вопрос защиты прав украинских моряков, задержанных и осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, находится на особом и постоянном контроле МИД Украины", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180543
 
 
 Топ комментарии
 
Ви, за Марківа турбуйтесь, а не за цих "довбозаробітчан"
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Власти Италии ввели в город Фоджа армию и бронетехнику после побега из тюрьмы более 50 зключенных в ходе бунта из-за короновируса.
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Те, у кого отсутствует мораль (все равно на чем зарабатывать!) не заслуживают не только на соболезнование из-за их "теперешнего комфорта", но достойны всяческого порицания (и более), т.к. натеперь они работают на отрицательный иммидж Украины, как иммитента индивидов, работающих на расейские разглагольствования по поводу "недоУкраины", которую они так жаждут проглотить..
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Ви, за Марківа турбуйтесь, а не за цих "довбозаробітчан"
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Власти Италии ввели в город Фоджа армию и бронетехнику после побега из тюрьмы более 50 зключенных в ходе бунта из-за короновируса.
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Срочно эваукировать, берите пример с Ирана он выпустил всех заключённых да грядёт хаос
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их кто то принуждал нарушать закон ?хотели по легкому срубить бабла ? У них получилось ...
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Те, у кого отсутствует мораль (все равно на чем зарабатывать!) не заслуживают не только на соболезнование из-за их "теперешнего комфорта", но достойны всяческого порицания (и более), т.к. натеперь они работают на отрицательный иммидж Украины, как иммитента индивидов, работающих на расейские разглагольствования по поводу "недоУкраины", которую они так жаждут проглотить..
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что-то я не слышал о моряках-немцах-шведах-датчан, арестованных за перевозку мигрантов....зато есть украинцы-русские-черножепые африканцы, сидящие за это в тюрьмах...
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Они явно это делают не от хорошей жизни некоторым лучше в европейской тюрьме чем каком-нибудь забитом селе...
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В самый раз - наших украинцев ослободить, отпустить да помиловать. А то себе же худшЕЕ будет, сеньеры.
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нет сомнения, что в ихней тюрьме гораздо комфортней чем в нашей...
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А де відповідальність судновласників, які й приймали управлінські рішення?...
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