 Принятие законопроекта о референдуме теоретически возможно за месяц, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "112-Украина".
"Если он будет зарегистрирован, это один из приоритетных законопроектов, то сначала он будет рассмотрен в первом чтении, после этого во втором чтении. Теоретически это возможно сделать за месяц работы парламента", - отметил Разумков
Председатель Верховной Рады также сказал, что всего в пакете законопроектов о народовластии будет 5-6 документов: об общенациональном и местном референдумах, отзыве депутатов и народном вето. Еще две законодательные инициативы Разумовым названы не были.
Брехливі, зелені гниди.
Швейцарія, це відповідальне суспільство, а Україна - неадекватне.
В Швейцарії, люди на референдумі відмовились від отримання з бюджету держави 2 тис.євро, а в Україні - злодії, які ухиляються від сплати податків, а потім на джипах за субсидією за газ приїжджають.
Уся ця афера із референдумом, потрібна Зеленському, щоби зняти із себе відповідальність. Розрахунок на те, що через телевізор опрацюють тупу і повністю дегенеровану більшість і та дозволить знищити Україну - відновити воду та залізницю до Криму, офіційно розвернути України від ЄС і НАТО до Митного Союзу і т.п...
Сегодня закрыли все соборы и церкви , вчера школы садики театры
Министры с экрана не сходят - отчитываются
https://youtu.be/02pV-BgW1JE
Віталій Барабаненко
@baraban088
·20 ч
Виявляється Тарас Шевченко протистояв радянській владі - 24 канал
https://twitter.com/i/status/1237141346739269637
Кроме того, содержание государственных резиденций вырастет с 108,9 млн гривен до 120,1 млн.
.Индексация пенсий не произошла. Медреформа отложена на неопределённое время. Созданы комиссии для проверки правильного начисления пенсий, субсидий и льгот, есть уже первый опыт уменьшения пенсий и требование возврата излишков в бюджет.
Кабмин урезал финансирование жизненно необходимых лекарств для украинцев.
Например выплаты на покупку инсулина в новом бюджете сокращены в 4 раза. Покращення уже наступило? Только для кого? Наталі Бідюк
ТАК ДЛЯ ЗЕбилов уже да.
А ТУТ ЖЕ МАУ БЕНИ !!!
Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков
https://censor.net.ua/news/3137446
ℳγr
tvorets.center
@myrotvorets_
·1 ч
А тим часом кум путіна Метведчук веде з російським агресором сепаратні переговори у москві.
кого надо - выбирай...
Я ищу нового человека, не с тех кто были в кандидатах в 2019 г. и не с тех которых нам вновь будут пропихать.