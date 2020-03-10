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 Политика Украины
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 Принятие законопроекта о референдуме теоретически возможно за месяц, - Разумков

Принятие законопроекта об общенациональном референдуме возможно в течение месяца, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "112-Украина".

"Если он будет зарегистрирован, это один из приоритетных законопроектов, то сначала он будет рассмотрен в первом чтении, после этого во втором чтении. Теоретически это возможно сделать за месяц работы парламента", - отметил Разумков 

Председатель Верховной Рады также сказал, что всего в пакете законопроектов о народовластии будет 5-6 документов: об общенациональном и местном референдумах, отзыве депутатов и народном вето. Еще две законодательные инициативы Разумовым названы не были.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков: Украина может привлечь швейцарский опыт в вопросе референдумов

Источник: https://censor.net.ua/n3180541
 
 
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Написано все давно , согласовано вечновластым *******, а Разумков малыш последыш Дваждыневоровавшего проведет в турборежиме- время ПРишло ...
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SergTranscarpathian
Брехливі, зелені гниди.
Швейцарія, це відповідальне суспільство, а Україна - неадекватне.
В Швейцарії, люди на референдумі відмовились від отримання з бюджету держави 2 тис.євро, а в Україні - злодії, які ухиляються від сплати податків, а потім на джипах за субсидією за газ приїжджають.
Уся ця афера із референдумом, потрібна Зеленському, щоби зняти із себе відповідальність. Розрахунок на те, що через телевізор опрацюють тупу і повністю дегенеровану більшість і та дозволить знищити Україну - відновити воду та залізницю до Криму, офіційно розвернути України від ЄС і НАТО до Митного Союзу і т.п...
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вот это подучился в Швейцарии как с ЗЕбаранами швейцарить да плюс голоса опозажопистов ...
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Все страны спасают людей от вируса, а жти цуки все землю продать спешат
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У нас сейчас по телевизору только о вирусе и говорят и отчитываются что в какой больнице делают .
Сегодня закрыли все соборы и церкви , вчера школы садики театры
Министры с экрана не сходят - отчитываются
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так це якесь божевілля - кругом про цей вірус.
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А они будут нас спасать референдумом от земли, от НАТО от ЕС...
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Да кто бы сомневался - жто их бизнес воровать чужое
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Да вы с Зелей продержитесь этот месяц. Оптимисты вы наши))))
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Теоретически можно и сахар через стекло лизать, но практически сладко не будет.
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Зовсім охрініли. Країна воює! Які зараз референдуми? 73% - олігофрени. Шо ви від них хочете видурити? У кацапів он теж "референдум" намічається - царя будуть на довічне влаштовувати. Дограєтеся, слуги довбані. Зрозуміли, що в придуркуватого "наріду" сьогодні можна золото міняти на скляні бусіки і давай "оформляти". Вже після совка розвели людей на "приватизацію".
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Государственное управление делами запланировало повысить расходы на зарубежные візіти президента Владимира Зеленского и его делегации с 41,2 млн гривен до 79,1 млн.
Кроме того, содержание государственных резиденций вырастет с 108,9 млн гривен до 120,1 млн.
.Индексация пенсий не произошла. Медреформа отложена на неопределённое время. Созданы комиссии для проверки правильного начисления пенсий, субсидий и льгот, есть уже первый опыт уменьшения пенсий и требование возврата излишков в бюджет.
Кабмин урезал финансирование жизненно необходимых лекарств для украинцев.
Например выплаты на покупку инсулина в новом бюджете сокращены в 4 раза. Покращення уже наступило? Только для кого? Наталі Бідюк

ТАК ДЛЯ ЗЕбилов уже да.
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теоретически / а на практике барыга кодлана Коломойского на ......т украинцев приняв закон о превращении украинцев в безземельных батраков в еврейско-российских латифундиях на следующей неделе. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард
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война, экономический кризис, коронавирус- а эти, как настоящие мародеры в войну свое решают
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Самолеты из Италии не могут запретить , хотя все страны запретили
А ТУТ ЖЕ МАУ БЕНИ !!!
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Во в что им подгорает!
Вопросы декоммунизации должны решаться на местных референдумах, - Разумков

https://censor.net.ua/news/3137446
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Принятие законопроекта о референдуме теоретически возможно за месяц, - Разумков - Цензор.НЕТ 4654 ℳγr
tvorets.center

@myrotvorets_

·1 ч

А тим часом кум путіна Метведчук веде з російським агресором сепаратні переговори у москві.

Принятие законопроекта о референдуме теоретически возможно за месяц, - Разумков - Цензор.НЕТ 7173
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разумный а чего ты не рассказываешь что мертвечук с рабиновичем и литвиновым сегодня находятся в мацкве в госдуме и встречаются там с рашистскими депутатами по повуду вопроса как нам урегулировать лугандон..... это ты им разрешил или сам отправил их по вашим долбаным парламентским связям? и это в честь их прибытия в мацкву погибло 2 наших парней аиеще 8 покалечено? ты хоть как то на это реагируешь? зельц спрятался от народа, ты в швейцарии свои банковские справы утрясаешь аикто работать будет?
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Нужен срочно новый президент, но у меня нет кандидатуры, может стоит присмотреться к Сергею Кривоносу.
Я ищу нового человека, не с тех кто были в кандидатах в 2019 г. и не с тех которых нам вновь будут пропихать.
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