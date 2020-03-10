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 Политика Украины
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 Завтра Кабмин примет необходимые решения в связи с дальнейшим распространением коронавируса в мире, - секретарь СНБО Данилов

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду будут приняты все необходимые решения по реагированию на ситуацию с дальнейшим распространением в мире коронавируса.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В понедельник, 9 марта, состоялось большое селекторное совещание с главами областных государственных администраций, которое проводил премьер-министр, при участии всех специалистов. Завтра на заседании правительства будут приняты все решения", - сказал секретарь СНБО.

Данилов указал, что такие решения должен принимать Кабмин. "Наши предложения мы предоставили, они были приняты", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180537
 
 
 Топ комментарии
 
А по поводу того что пацаны гибнут каждый день...чего нить примут? Или на вирусе бюджет пилить сподручнее?
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світова спільнота - в очікуванні подальших рекомендацій Данілова Завтра Кабмин примет необходимые решения в связи с дальнейшим распространением коронавируса в мире, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 6155
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А що там з Сівохою, весь короновірус з піццою зжер? Завтра Кабмин примет необходимые решения в связи с дальнейшим распространением коронавируса в мире, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 2076
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А по поводу того что пацаны гибнут каждый день...чего нить примут? Или на вирусе бюджет пилить сподручнее?
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не до Вас сейчас, хлопці потерпіть вірус часником поборемо, і вся нечисть з Донбасу сама згинє.
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а он хотя бы когда нибудь, как Вовка, говорил, что у него есть хоть бы один мизок?
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Да знаем мы все. Руки мыть , маски не носить .
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А що там з Сівохою, весь короновірус з піццою зжер?
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світова спільнота - в очікуванні подальших рекомендацій Данілова
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А ШО МИР ТЕБЯ НЕ ПОСЛУШАЛ, И НЕ ЖРЕТ ЧЕСНОК И НЕ ЗАПИВАЕТ ПРИВИВКОЙ ОТ КОРИ?
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Глибоко не шановний 73-відсотковий нарід! Не переймайтесь... Життя як зебра, але всі білі полоси ваш прєз
знюхав!!!
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А в Ватостане,те,которые раньше закупили было,трехзначные табло для обменников начинают потирать руки... Завтра Кабмин примет необходимые решения в связи с дальнейшим распространением коронавируса в мире, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 5902
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Пора прекращать реформу от Супрун, внедрять нормальную медицину и страховки.
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Зеленку пей...зебилам она заменяет все..и страховку...и реформу..
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Введіть для початку дистанційне навчання в школах.
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Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
·12 мин
Ясен хер, что до сего момента в Киеве не могло быть коронавируса.
Ukrinform

@UKRINFORM
· 38 минКиїв отримав першу партію експрес-тестів на коронавірусЗавтра Кабмін ухвалить необхідні рішення у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу у світі, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 4710
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Це місто окремо отримало, в Україні було всього 900.
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и что это будет - данилов раздаст всем сало и чеснок?
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скоко этому жлобу заплатили за вфсер о кори из денег налогоплательщиков ?
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какой нах короновирус! У НАС ВОЙНА!КАЦПНЯ ОБСТРЕЛИВАЕТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
А ЗЕЛЕНЫЕ ЧМЫРИ ХЕРНЮ ВПАРИВАЮТ!
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В ближайшие полгода Украине грозят три возможные катастрофы
10.03.2020, 18:18 • 1775 • 0

Завтра Кабмін ухвалить необхідні рішення у зв'язку з подальшим поширенням коронавірусу у світі, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 1692
Три угрозы (возможные катастрофы) для Украины на ближайшие полгода:
1. Экономическая (отказ от работы с МВФ, возврат "Привата", рейдерство и коррупция от Коломойського, рекордные выплаты внешнего долга).
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2. Политическая (договоренность с Россией, как следствие - массовые протесты).
3. Медицинская / гуманитарная / финансовая (коронавирус с паникой и протестами).
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Вместе они сольются в "идеальный шторм", в резонансе усиливая друг друга. Отслеживайте ситуацию, надейтесь на позитив и готовьтесь к худшему.
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Ваче ДАВТЯН
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