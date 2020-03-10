 Завтра Кабмин примет необходимые решения в связи с дальнейшим распространением коронавируса в мире, - секретарь СНБО Данилов

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В понедельник, 9 марта, состоялось большое селекторное совещание с главами областных государственных администраций, которое проводил премьер-министр, при участии всех специалистов. Завтра на заседании правительства будут приняты все решения", - сказал секретарь СНБО.
Данилов указал, что такие решения должен принимать Кабмин. "Наши предложения мы предоставили, они были приняты", - отметил он.
знюхав!!!
Неисправимый Мизантроп
@gladenkoa
·12 мин
Ясен хер, что до сего момента в Киеве не могло быть коронавируса.
Ukrinform
@UKRINFORM
· 38 минКиїв отримав першу партію експрес-тестів на коронавірус
А ЗЕЛЕНЫЕ ЧМЫРИ ХЕРНЮ ВПАРИВАЮТ!
10.03.2020, 18:18 • 1775 • 0
Три угрозы (возможные катастрофы) для Украины на ближайшие полгода:
1. Экономическая (отказ от работы с МВФ, возврат "Привата", рейдерство и коррупция от Коломойського, рекордные выплаты внешнего долга).
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2. Политическая (договоренность с Россией, как следствие - массовые протесты).
3. Медицинская / гуманитарная / финансовая (коронавирус с паникой и протестами).
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Вместе они сольются в "идеальный шторм", в резонансе усиливая друг друга. Отслеживайте ситуацию, надейтесь на позитив и готовьтесь к худшему.
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Ваче ДАВТЯН