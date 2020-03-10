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Все про:декларация (1139) электронное декларирование (709) НАПК (811) Богдан Андрей (271)

 Декларация Богдана: 10 участков, 16 квартир, 7 машин, 12 миллионов - главой ОП у Зеленского был мультимиллионер

Экс-руководитель офиса президента Андрей Богдан опубликовал свою декларацию за 2019 год, по которой он имеет значительные материальные ценности.

Как передает Цензор.НЕТ,декларация Богдана размещена на официальном сайте НАПК. 

Богдан имеет наличные сбережения на 722 тыс. долларов и 238 тыс. евро.

На банковских счетах у него еще 676 тыс. долларов (647 тыс. в Креди Агриколь банке, 29 тыс. в Приватбанке), 502 тыс. евро (399 тыс. в словацком Tatra Bank AS, 53,5 тыс. в латвийском Приватбанке, 40 тыс. в Приватбанке) и 10,6 млн гривен (10,4 млн в Приватбанке, 0,2 млн в Креди Агриколь банке).

Из ценного имущества Богдан задекларировал три пары швейцарских наручных часов класса "люкс" (Breitling SA и Ulysse Nardin), точная стоимость которых не указана, но по условиям декларирования превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на данный момент – 210,2 тыс. гривен).

В 2019 году Богдан приобрел три автомобиля: за 2,9 млн – Mercedes-Benz GLS-350 (2019 год выпуска), за 750 тыс. гривен – Tesla Model X (2016 год выпуска) и за 250 тыс. гривен – Mercedes-Benz GL500 (2014 год выпуска).

Также он имеет авто Tesla S85 за 0,7 млн гривен и Mercedes-Benz Vito 116 CDI (обе 2015 год выпуска) за 0,5 млн гривен.

Богдан задекларировал право пользования на основании инвестиционного договора 10 объектами незавершенного строительства: квартирами в Киеве площадью от 45 кв. м до 120 кв. м, которые полностью или частично строятся за его деньги.

В 2017 году Богдан приобрел за 2,2 млн гривен квартиру в Словакии на 82 кв. м.

Также он имеет квартиры в Киеве на 132 кв. м (стоимостью 0,7 млн гривен) и на 82 кв. м (0,2 млн гривен).

Кроме того, в Киеве он арендует нежилое помещение площадью 656 кв. м (стоимостью 5,5 млн гривен) и имеет в бесплатном пользовании квартиру, площадь и стоимость которой не указаны в декларации.

Кроме квартир у Богдана есть земельный участок в Киеве на 0,8 тыс. кв.м., четыре участка в Забуянье Киевской области общей площадью 154,6 тыс. кв. м, участок в Малой Волосянке Львовской области площадью 1 тыс. кв. м и участок в Гвоздове Львовской области площадью 1,7 тыс. кв. м (стоимость всего этого имущества не указана).

Также в собственности Богдана есть три участка в Козине Киевской области общей площадью 5,5 тыс. кв. м и стоимостью 4,1 млн гривен.

У четырех дочерей Богдана есть право пользования его домом в Козине площадью 561 кв. м, стоимость которого в декларации не указана.

Также дочки Богдана имеют право бесплатного пользования квартирой в Киеве на 185 кв. м и владеют еще одной квартирой в Киеве (метраж и стоимость не указаны) и домом в Софиевской Борщаговке на 320 кв. м за 0,7 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Источник: https://censor.net.ua/n3180536
 
   
 Топ комментарии
 
Zебилы чувак явно из народа
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Зебіли, здається він з вас вкотре знущається! 1,3 млн долларов, 700 тысяч евро, 5 авто, 10 участков, дом, 7 готовых квартир, 10 строящихся и три пары швейцарских часов, - экс-глава ОП Богдан опубликовал декларацию - Цензор.НЕТ 1392
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Ну ось!
А ви не вірили, що "епоха бідності закінчилась"!
1,3 млн долларов, 700 тысяч евро, 5 авто, 10 участков, дом, 7 готовых квартир, 10 строящихся и три пары швейцарских часов, - экс-глава ОП Богдан опубликовал декларацию - Цензор.НЕТ 6037
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Украину может спасти только внешнее управление Запада, все остальное бессмысленно. Устрой здесь самую кровавую революции - все равно к кормушке попрут новые богданы. Да, Богдан - жулик, вор, решала, подонок. По нему плачут киевские каштаны. Об этом и так все знали. Но в высших эшелонах украинской власти почти все такие. Честных в этой клоаке нет и быть не может. Честных Система уничтожает ещё на дальних подступах.
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"Украину может спасти только внешнее управление Запада"
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Украину может спасти только индивидуальный террор.

Направленный ЛИЧНО против каждой мрази.
Проверить имущество КАЖДОГО судьи и сопоставить с официальной зарплатой.
При расхождении в 2 раза - отстрел на%уй!
То же - с прокурорами.
То же - с **********.
Каждая тварь должна понимать, что отвечает за свои преступления СВОЕЙ ШКУРОЙ.
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Это просто сюрреализм какой-то!! Слуги народа живут лучше чем сам народ!!
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На вид провинциальный Богдан с его сковородной мордой вроде бы кугут кугутом, рогуль рогулём, однако же, состояние сколотил такое, что никаким яйцеголовым столичным интеллектуалам даже и не снилось...
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Ну так пеньковый галстук на шею - и на гилляку!
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Хорошая наука для пролов. В Украине уже было 3 революции - на граните, оранжевая и евромайдан. К четвертой условно можно отнести электоральный Майдан (т.е. голосование за клоуна). Но в результате власть почему-то переходит к перекрасившемуся отребью, жуликам, подонкам и ворам. А мудрый нарид остаётся в лохах. Значит что-то не так.
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Значит "мудрый нарид" есть ЛОХИ и ему нельзя доверять выборы властных структур.
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Пане Богдан, ми всі вам дуже заздримо.

Усе це майно - відібране, відчужене, награбоване - додає вам шарму, посилює вашу вроджену красу і мудрість. А коли ви, як і всі ми, будете здихати і вити від нудьги, 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 участків, дім, 7+10 квартир і три пари швейцарських годинників дуже прикрасять ваші останні хвилини життя, особливо усвідомлення подальшої долі усього цього барахла...
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е ні, ви не праві! усе це майно було придбане чесним і легальним шляхом - інакше не було б задеклароване. а от гроші, за які це майно було придбане, - ??? але це зовсім інша історія )))
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Прибавьте к своему посланию ещё одну фразу :

В ГРОБУ КАРМАНОВ НЕТ.
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А шо, швейцарские часы уже по парам считают?
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Так на каждую руку по часам. Вы прям, как маленький)))
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вот набрал это все урод, под завязку, а потом хлоп - подхватил короновирус, и умер. Даже до феофании не успели довезти. И родственники между собой все растянули, а на могиле, и не всплакнет никто, и слова доброго не скажет. Сдох бурят, да и хрен с ним. Вот мораль этой истории.

"Не собирайте себе сокровища на земле, где воры подкапываются и крадут".
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Стопудово прав ув.Женя-Женя:

на гробе не предусмотрен объёмный багажник, как у автомобиля "Мерседес":

поэтому с собой туда ничего из дорогого барахла не возьмёшь...
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то ж не його все , правда, зебіли... то Петро все підкинув ..прямо в декларацію.... 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 1463
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Да боже упаси такое даже подумать. Как Петро ему что то мог подкинуть когда у самого Петра кроме козы и дедовского мопеда который дед с Германии в качестве трофея притащил больше ничего нету Декларація Богдана: 10 ділянок, 16 квартир, 7 машин, 12 мільйонів - главою ОП у Зеленського був мультимільйонер - Цензор.НЕТ 8605
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Упасет, упасет. Петро фабрики- заводы приобретает и восстанавливает, обеспечивая работой и заработком тысячи человек. Поэтому он и тебе в башку дряни напихать сумел. Палец о палец не ударив причем. Разродись чем поумнее.
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ЧТо ты несешь. Поедь в винницкую область по селах людей спроси сколько та соевая тварь заводов порезала на метал и людей на улицу выбросила. Про Кузню на рыбальском спроси соевого упыря который подарил сепару Тигипку. Полная страна дегенератов даже очевидного не видит. Декларація Богдана: 10 ділянок, 16 квартир, 7 машин, 12 мільйонів - главою ОП у Зеленського був мультимільйонер - Цензор.НЕТ 9202
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Та не нужно мне чесать всякую херь, зебил. Все фабрики, что давали прибыль все работают. А то, что не пользуется спросом, стране и не нужно. Петя тебя содержать не обязан, как и 73% упырей.
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" по селах людей спроси сколько та соевая тварь заводов порезала на метал"
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Какие, расскажи, заводы ПО СЕЛАХ ?
Сгинь, тварь ЗЕлеботная !
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в другой стране бы его растреляли..наотжимал и не шифруется..
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Речи не раз уже слышали модные - Мол, перемены грядут, Только по-прежнему слуги народные. Лучше хозяев живут!
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А, що, барига бідніший? Та Богдан на його фоні, просто "ніщеброд". Скільки мільйонерів було в попередній Раді?
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Нє, нє. До чого тут барига? У бариги заводи, підприємства, які платять купу податків. Скільки податків бурят заплатив? Та й ви бігли за зелених голосувати, бо у вас все мало бути по іншому. Так чому так само виходить?
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Не скрывает,значит есть чем доказать законность приобретенного имущества...А в Писании еще сказано,не завидуйте.«Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это - суета и томление духа!» (Еккл. 4:4)
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А спросит его о законности кто? Главмусор #Чорт? Или может 100% генпрокурор, которого уже сняли? Или может судья Вовк будет его судить?
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О це команда зе?)).. хтось замітив, що Богдан вкладає свої гроші в українську економіку?)).. ні .. тримае в банках ...
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Ржу нимагу, завхоз при президенте ))))) это реально кинэць эпохи бидности, молодец Зеленский!!!!
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а ви що - думали, що юрист самого Бєні буде якимось ніщебродом?
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)) що занадто, то не для здоров`я .., навіть для юриста ...налічними міліон $...?це діагноз
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О це команда зе?)).. хтось замітив, що Богдан вкладає свої гроші в українську економіку?)).. ні .. тримае в банках ...
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Це ті хто хотів боротися з корупцією,... ну народ їх вибрав ...,бо тих попередників назвали свинарчуками .., то хто Свинарчук?
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Андрей и Богдан - лжец, рейдер, мошенник и вымогатель. В общем, типичный представитель ЗЕ-команды. Пипол хавает!
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Всякие буряты землю скупают в турборежиме. Украину спасут только националисты
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Украину спасут только националисты

+500 !
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Украину спасёт только индивидуальный террор.
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Доки такi падлюки не вдавляться свинцевою галушкою - добра не буде
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Так вот кто самый богатый чиновник в Украине. Ато видите ли у Пети из имущества только мопед и раскладушка, у Жульки гараж и коляска от мотоцикла, остальные вообще бомжи у тещи живут на балконе
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Ай, ну как же Петю приплести хочется... Ну ручонки же свербят, зебилу хоть как то, хоть чем то свое нутро гнилое прикрыть нужно...
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Срочно нужно проводить чистку.

У нас в Украине тотальная коррупция даже на самом низком уровне, очень много таких должностей которые не надо, там люди тупо сидят роками и просиживают штаны и создают видимость работы и всё подряд воруют что плохо лежит, там везде семейные подвязки от верха до низу.
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