 Декларация Богдана: 10 участков, 16 квартир, 7 машин, 12 миллионов - главой ОП у Зеленского был мультимиллионер

Как передает Цензор.НЕТ,декларация Богдана размещена на официальном сайте НАПК.
Богдан имеет наличные сбережения на 722 тыс. долларов и 238 тыс. евро.
На банковских счетах у него еще 676 тыс. долларов (647 тыс. в Креди Агриколь банке, 29 тыс. в Приватбанке), 502 тыс. евро (399 тыс. в словацком Tatra Bank AS, 53,5 тыс. в латвийском Приватбанке, 40 тыс. в Приватбанке) и 10,6 млн гривен (10,4 млн в Приватбанке, 0,2 млн в Креди Агриколь банке).
Из ценного имущества Богдан задекларировал три пары швейцарских наручных часов класса "люкс" (Breitling SA и Ulysse Nardin), точная стоимость которых не указана, но по условиям декларирования превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на данный момент – 210,2 тыс. гривен).
В 2019 году Богдан приобрел три автомобиля: за 2,9 млн – Mercedes-Benz GLS-350 (2019 год выпуска), за 750 тыс. гривен – Tesla Model X (2016 год выпуска) и за 250 тыс. гривен – Mercedes-Benz GL500 (2014 год выпуска).
Также он имеет авто Tesla S85 за 0,7 млн гривен и Mercedes-Benz Vito 116 CDI (обе 2015 год выпуска) за 0,5 млн гривен.
Богдан задекларировал право пользования на основании инвестиционного договора 10 объектами незавершенного строительства: квартирами в Киеве площадью от 45 кв. м до 120 кв. м, которые полностью или частично строятся за его деньги.
В 2017 году Богдан приобрел за 2,2 млн гривен квартиру в Словакии на 82 кв. м.
Также он имеет квартиры в Киеве на 132 кв. м (стоимостью 0,7 млн гривен) и на 82 кв. м (0,2 млн гривен).
Кроме того, в Киеве он арендует нежилое помещение площадью 656 кв. м (стоимостью 5,5 млн гривен) и имеет в бесплатном пользовании квартиру, площадь и стоимость которой не указаны в декларации.
Кроме квартир у Богдана есть земельный участок в Киеве на 0,8 тыс. кв.м., четыре участка в Забуянье Киевской области общей площадью 154,6 тыс. кв. м, участок в Малой Волосянке Львовской области площадью 1 тыс. кв. м и участок в Гвоздове Львовской области площадью 1,7 тыс. кв. м (стоимость всего этого имущества не указана).
Также в собственности Богдана есть три участка в Козине Киевской области общей площадью 5,5 тыс. кв. м и стоимостью 4,1 млн гривен.
У четырех дочерей Богдана есть право пользования его домом в Козине площадью 561 кв. м, стоимость которого в декларации не указана.
Также дочки Богдана имеют право бесплатного пользования квартирой в Киеве на 185 кв. м и владеют еще одной квартирой в Киеве (метраж и стоимость не указаны) и домом в Софиевской Борщаговке на 320 кв. м за 0,7 млн гривен.
Декларация Богдана: 10 участков, 16 квартир, 7 машин, 12 миллионов - главой ОП у Зеленского был мультимиллионер
Экс-руководитель офиса президента Андрей Богдан опубликовал свою декларацию за 2019 год, по которой он имеет значительные материальные ценности.
Как передает Цензор.НЕТ,декларация Богдана размещена на официальном сайте НАПК.
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Украину может спасти только индивидуальный террор.
Направленный ЛИЧНО против каждой мрази.
Проверить имущество КАЖДОГО судьи и сопоставить с официальной зарплатой.
При расхождении в 2 раза - отстрел на%уй!
То же - с прокурорами.
То же - с **********.
Каждая тварь должна понимать, что отвечает за свои преступления СВОЕЙ ШКУРОЙ.
Усе це майно - відібране, відчужене, награбоване - додає вам шарму, посилює вашу вроджену красу і мудрість. А коли ви, як і всі ми, будете здихати і вити від нудьги, 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 участків, дім, 7+10 квартир і три пари швейцарських годинників дуже прикрасять ваші останні хвилини життя, особливо усвідомлення подальшої долі усього цього барахла...
В ГРОБУ КАРМАНОВ НЕТ.
"Не собирайте себе сокровища на земле, где воры подкапываются и крадут".
на гробе не предусмотрен объёмный багажник, как у автомобиля "Мерседес":
поэтому с собой туда ничего из дорогого барахла не возьмёшь...
В гробу карманов нет .
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Какие, расскажи, заводы ПО СЕЛАХ ?
Сгинь, тварь ЗЕлеботная !
+500 !
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Украину спасёт только индивидуальный террор.
У нас в Украине тотальная коррупция даже на самом низком уровне, очень много таких должностей которые не надо, там люди тупо сидят роками и просиживают штаны и создают видимость работы и всё подряд воруют что плохо лежит, там везде семейные подвязки от верха до низу.