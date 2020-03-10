EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  5812  136
Материалы по теме:
Все про:декларация (1138) электронное декларирование (708) НАПК (810) Богдан Андрей (271)

 1,3 млн долларов, 700 тысяч евро, 5 авто, 10 участков, дом, 7 готовых квартир, 10 строящихся и три пары швейцарских часов, - экс-глава ОП Богдан опубликовал декларацию

Экс-руководитель офиса президента Андрей Богдан опубликовал свою декларацию за 2019 год, по которой он имеет значительные материальные ценности.

Как передает Цензор.НЕТ,декларация Богдана размещена на официальном сайте НАПК. 

Богдан имеет наличные сбережения на 722 тыс. долларов и 238 тыс. евро.

На банковских счетах у него еще 676 тыс. долларов (647 тыс. в Креди Агриколь банке, 29 тыс. в Приватбанке), 502 тыс. евро (399 тыс. в словацком Tatra Bank AS, 53,5 тыс. в латвийском Приватбанке, 40 тыс. в Приватбанке) и 10,6 млн гривен (10,4 млн в Приватбанке, 0,2 млн в Креди Агриколь банке).

Из ценного имущества Богдан задекларировал три пары швейцарских наручных часов класса "люкс" (Breitling SA и Ulysse Nardin), точная стоимость которых не указана, но по условиям декларирования превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на данный момент – 210,2 тыс. гривен).

В 2019 году Богдан приобрел три автомобиля: за 2,9 млн – Mercedes-Benz GLS-350 (2019 год выпуска), за 750 тыс. гривен – Tesla Model X (2016 год выпуска) и за 250 тыс. гривен – Mercedes-Benz GL500 (2014 год выпуска).

Также он имеет авто Tesla S85 за 0,7 млн гривен и Mercedes-Benz Vito 116 CDI (обе 2015 год выпуска) за 0,5 млн гривен.

Богдан задекларировал право пользования на основании инвестиционного договора 10 объектами незавершенного строительства: квартирами в Киеве площадью от 45 кв. м до 120 кв. м, которые полностью или частично строятся за его деньги.

В 2017 году Богдан приобрел за 2,2 млн гривен квартиру в Словакии на 82 кв. м.

Также он имеет квартиры в Киеве на 132 кв. м (стоимостью 0,7 млн гривен) и на 82 кв. м (0,2 млн гривен).

Кроме того, в Киеве он арендует нежилое помещение площадью 656 кв. м (стоимостью 5,5 млн гривен) и имеет в бесплатном пользовании квартиру, площадь и стоимость которой не указаны в декларации.

Кроме квартир у Богдана есть земельный участок в Киеве на 0,8 тыс. кв.м., четыре участка в Забуянье Киевской области общей площадью 154,6 тыс. кв. м, участок в Малой Волосянке Львовской области площадью 1 тыс. кв. м и участок в Гвоздове Львовской области площадью 1,7 тыс. кв. м (стоимость всего этого имущества не указана).

Также в собственности Богдана есть три участка в Козине Киевской области общей площадью 5,5 тыс. кв. м и стоимостью 4,1 млн гривен.

У четырех дочерей Богдана есть право пользования его домом в Козине площадью 561 кв. м, стоимость которого в декларации не указана.

Также дочки Богдана имеют право бесплатного пользования квартирой в Киеве на 185 кв. м и владеют еще одной квартирой в Киеве (метраж и стоимость не указаны) и домом в Софиевской Борщаговке на 320 кв. м за 0,7 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Источник: https://censor.net.ua/n3180536
 
 
 Топ комментарии
 
Zебилы чувак явно из народа
 показать весь комментарий
 
Зебіли, здається він з вас вкотре знущається! 1,3 млн долларов, 700 тысяч евро, 5 авто, 10 участков, дом, 7 готовых квартир, 10 строящихся и три пары швейцарских часов, - экс-глава ОП Богдан опубликовал декларацию - Цензор.НЕТ 1392
 показать весь комментарий
 
Все нажито непосильным трудом, да Зеледолбики?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
У него оказывается дети (четыре дочери) есть.........😬почему-то думала, что у этого «субчика» детей вообще не может быть........
Ну а так ДА - заработал «честным трудом».Ага........
 показать весь комментарий
 
 
Може і не чотири, а більше. Зюзіна донька на нього дуже схожа.
 показать весь комментарий
 
 
А вы говорите, нормально всё, живём богато.
 показать весь комментарий
 
 
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой... 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 3803.
1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 9546 .Ци рукы ничого нэ кралы .Всьо заработано честным трудом ,, Вова зуб даст . 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 4324 .
 показать весь комментарий
 
 
Вышли мы все из народа, б..дь,
Дети семьи трудовой , мать вашу....
Слуги народа)))
 показать весь комментарий
 
 
С такими новостями нынешняя власть утонет в сопственом г...
 показать весь комментарий
 
 
Це повний абзац. Пора вже перейменувати це шобло "Слуга народу" на "Хазяїн народу".
 показать весь комментарий
 
 
але ж доларовим мільйонером він став ще за каденції Януковича. Не зараз.
 показать весь комментарий
 
 
так шо там було у Омані, а ну, пукни зебіл??
 показать весь комментарий
 
Ну и шо, вождь мирового пролетариата ленин тоже на Ролсе ездил, пока пролетариат в окопах гнил.
 показать весь комментарий
 
 
А поддержка в илича вон какая была, до сих пор многие из штопора выйти не могут от любви к нему.
 показать весь комментарий
 
 
Ждём новых рейтингов Зе и партии "Слуга народа", думаю будут интересные цифры.
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно щоб подавав декларацію не тільки що в нього є , а в першу чергу скільки він податків заплатив.
 показать весь комментарий
 
 
посмотрим на декларации других... если подадут!
 показать весь комментарий
 
В Зеленского нет соей команды он в полной ж, как с таким рейтингом всё просрать.
 показать весь комментарий
 
может привлечь швейцарский опыт в вопросе референдумов, нормально депутатам обьясните, а то они поняли что смысл в количестве часов.
 показать весь комментарий
 
 
Це не слуга. Служобьє. І все мозолями. Але ж відригувати господь примусить. Не має чого заздрити.
 показать весь комментарий
 
интересно, это честно сворованное у украинского народа, или взятки от оккупантов?
 показать весь комментарий
 
 
чё к паре часов прицепились? часы старые, на одних нет часовой стрелки, на других минутной. приходится парой носить, шоб точное время глянуть. а небыло бы на обеих секундной, пришлось бы и третьи с собой тягать.
 показать весь комментарий
 
 
Что значит "три пары часов"? Т.е., шесть наручных часов?
 показать весь комментарий
 
Вы только посмотрите на того патриота за наш счет, шоб он был здоров.
 показать весь комментарий
 
хорошо его беня и зеля поблагодарили бурята за президентские выборы!! Не хило!!
 показать весь комментарий
 
а чё...глянешь в декларацию и сразу видно - "Слуга богатого народа"...
 показать весь комментарий
 
кто не работает, тот хорошо ест, учитесь студенты 1,3 млн доларів, 700 тисяч євро, 5 авто, 10 ділянок, будинок, 7 готових квартир, 10 споруджуваних і три пари швейцарських годинників, - ексглава ОП Богдан опублікував декларацію - Цензор.НЕТ 1269
 показать весь комментарий
 
 
а вообще это конечно полное жлобство...ьаксы с евриками под матрасом,дюжина самых дорогих часов,авто последнех лет выпуска...
это простительно кинозвездам,но не госдеятелям.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх