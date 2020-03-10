 1,2 тыс. экспресс-тестов на коронавирус поступили в Киев, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке киевского градоначальника.

"Друзья! Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5 тыс. Тест-системы распространят по 7 определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус", - написал Кличко.

Он добавил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели. "Мы установим его в аэропорту им. Сикорского и "Борисполе", - сказано в сообщении.

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