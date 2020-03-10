EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Коронавирус из Китая Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество, Здоровье
  244  10
Материалы по теме:
Все про:Кличко (2796) тест (16) COVID-19 (619)

 1,2 тыс. экспресс-тестов на коронавирус поступили в Киев, - Кличко

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о том, что в Киев поступили 1,2 тыс. экспресс-тестов на диагностирование коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке киевского градоначальника. 

"Друзья! Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5 тыс. Тест-системы распространят по 7 определенным базовым больницам для приема больных с подозрением на коронавирус", - написал Кличко.

Он добавил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в столицу до конца этой недели. "Мы установим его в аэропорту им. Сикорского и "Борисполе", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49 украинцев на борту закрытого на карантин лайнера "Grand Princess" чувствуют себя нормально, - МИД

1,2 тыс. экспресс-тестов на коронавирус поступили в Киев, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180533
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а я ему 3го марта предлагал 100 тестов, так и не ответил...
 показать весь комментарий
 
у вас по 3 но маленькие ,а у него по 5 но большие 1,2 тыс. экспресс-тестов на коронавирус поступили в Киев, - Кличко - Цензор.НЕТ 773
 показать весь комментарий
 
депутанам та їхнім виводкам вистачить ?
 показать весь комментарий
 
 
В городе 5 млн. жителей (может уже и 6-7)
 показать весь комментарий
 
 
Вообще то этим МОЗ шмаркли заниматься должен, в Украине их нет в Киеве уже 1200 - это лучше чем ничего.
 показать весь комментарий
 
город обеспечен.. ха-ха.. какой же этинзон тупой.. 1 тыс тестов на Киев..
 показать весь комментарий
 
ну,хоть чтото...в как по остальным международным аэропортам Украины?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх