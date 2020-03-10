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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1933) поджог (708) правоохранительные органы (1081) прокурор (971) Белгород-Днестровский (16)

 На Одесчине прокурору сожгли автомобиль. ФОТО

В Белгород-Днестровском (Одесская область) ночью в результате поджога сгорел легковой автомобиль. По данным местных СМИ он принадлежал прокурору.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Одесчине прокурору сожгли автомобиль 01

"Возгорание Mitsubishi Lancer произошло сегодня, 10 марта, около 3:45 в одном из спальных районов города. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции.

Указанное событие квалифицировали по ч.2 ст.347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

На Одесчине прокурору сожгли автомобиль 02

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По данным "Думской", машина принадлежала прокурору местной прокуратуры Артему Евглевскому. В своей декларации он оценил ее в 200 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3180532
 
   
 Топ комментарии
 
На Одесчине прокурору сожгли автомобиль. Теперь спокойно купит Порш Кайен. А что , пострадал, имеет право. Еще и страховку получит.
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эта старая была застрахована.. а прокурору нужна новая!!!.. все одесские прокуроры ездят на 500 тысячах, а этот на 200.. позор какой-то для одесского прокурора
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На Одесчине прокурору сожгли автомобиль. Теперь спокойно купит Порш Кайен. А что , пострадал, имеет право. Еще и страховку получит.
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эта старая была застрахована.. а прокурору нужна новая!!!.. все одесские прокуроры ездят на 500 тысячах, а этот на 200.. позор какой-то для одесского прокурора
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Провокация какая то,что бы прокурор так позорно позорился автомобилем для бедняков - это подозрительно.
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Надо так понимать,что заслужил трудами праведными? Ну ничего,у него за месяц не на одну машину накопится...
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Кроме нового автомобиля получит участника АТо как пострадавший в борьбе с коррупцией.
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Что-то какой-то дешёвый автомобиль, да и район выглядит так себе. Наверное, единственный честный прокурор -- но не оценили. Теперь будет на автобусе ездить.
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наверно прокурор курил в машине и не потушил бычок.. ох уж, эти прокуроры!
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Прокурор оказался нищим голодранцем. Даже на гараж денег не нашлось. Возле дома, на газоне оно поудобнее...
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Прокурор на лансере? Или это было авто доя поездок в налоговую и к начальству?
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машина не винна - тра' палити прокурв
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