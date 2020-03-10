 Двое погибших, восемь раненых: в штабе уточнили информацию об обстреле из ПТРК грузовика воинов ОС на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" три обстрела зафиксировали у Песков (2 ракеты из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Новоселовки Второй (9 мин из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем) и Авдеевки (5 мин из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

В районе оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи Орехово (10 мин из минометов калибра 120 мм, 5 мин из 82-мм миномета, из станкового противотанкового гранатомета), Новоалександровки (2 мины из миномета калибра 120 мм, 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета) и Хутора Вольного (10 мин из минометов калибра 82 мм, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

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"На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-центре информируют, что 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений ОС вблизи Песков.

"По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

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Всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевую травму