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 Двое погибших, восемь раненых: в штабе уточнили информацию об обстреле из ПТРК грузовика воинов ОС на Донбассе

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" три обстрела зафиксировали у Песков (2 ракеты из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Новоселовки Второй (9 мин из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем) и Авдеевки (5 мин из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

В районе оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи Орехово (10 мин из минометов калибра 120 мм, 5 мин из 82-мм миномета, из станкового противотанкового гранатомета), Новоалександровки (2 мины из миномета калибра 120 мм, 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета) и Хутора Вольного (10 мин из минометов калибра 82 мм, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 марта на Донбассе погиб украинский воин 131-го разведывательного батальона Виктор Солтыс

"На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-центре информируют, что 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений ОС вблизи Песков.

"По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

Также читайте: Воин 72-й бригады Богдан Петренко, получивший 4 марта ранение в голову, умер в госпитале

Всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевую травму

Источник: https://censor.net.ua/n3180528
 
 
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Нет слов.......
Погибшим вечная и светлая память...... Пусть покоятся с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным выздоровления и сил........
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Такое впечатление, что новый пророссийский министр обороны Таран специально загнал разведчиков 131 разведбата под обстрел ПТРК и ждал когда их поубивают. не давая разрешения на ответку. Ведь это одно из самых мотивированных подразделений ВСУ. Значит враги Зеленского
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Він в цьому фахівець , свого часу знищив всю розвідку сектору . Ще до висунення звинувачення в державній зраді .
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Це вже "устойчивое перемирие",як заявив зеленський,чи ще ні?Зе-боти,роз'ясніть.
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А осел...тварь..молчит как рыба об лед...
Как сучке с кобельком в Китай звонить..так вот он...на белой лошади...а тут каждый день пацаны гибнут...а оно молчит...
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Може, воно нову фотосесію готує ... зайняте ... вишкірювання перед дзеркалом репетирує ...
Йому весело. Все йде за планом.
Премію з кремля підженуть.
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Дуже болісно. Гинуть найкращі, цвіт нації гине.
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Сегодня российские наемники гасили из крупных калибров по линии Авдеевка...Красногоровка...Верхнеторецкое...целый день...
Ответки от нас не было...
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Твою ж мать....Мы устойчиво движемся к миру(ц) Главнокомандующий Украины Моника Зеленски.
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Похорони воїнів майже щоденно . Таке криваве бубоччине "перемир'я" . Прокляті зєбіли .
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Слава Україні! смерть ворогам!
Герої не вмирають! низкий уклін усім захистникам батьківщини від російського фашиста
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Що Зеленський, головне перестати стріляти????????? Росіяни мусять заплати кровю за життя цих хлопців!!!
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The - уже хуже, чем х.уйло №1.
Даже не знаю какого определения оно заслуживает.
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а где же наш миротворец? почему срочное засидання рнбо не созывает ? там сивухе и луганскому секретарю есть шо сказать за мир с рашкой в лугандоне. или опять путлеру дозванивается, со словами здравствуйте дорогой и уважаемый владимир владимирович? блин, может все же стена и ров с крокодилами? ну сколько можно молодых хлопцев хоронить и калек плодить? блин дебилы......
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З цього 42-х річного нєлоха треба спитати по повній за той звіздєц, що коїться на фронті та в тилу. Чекати вже смертельно для держави!
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если сегодня так называемый главнокомандующий не выйдет с заявлением с защитой воинов и не отреагирует на обстрелы

То он не просто предатель и трус а самый гнилой и трусливый (гетьман) простите это слово к нему не подходит на 1000%

Он просто никто и нечто кукла олигархов не имеющая своего мнения
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Скільки наших загинуло за 10 днів березня ? І скільки десятків поранено ?
Орки гатять з усього. Цинічно і безкарно. Вони знають, що їм нічого не буде.

Спочивайте, воїни.
За "вибір" ваших, прости Господи, "співвітчизників" доводиться платити кров*ю.
Але до них все одно не дійде.
Замість ведення війни з ворогом і розбудови армії, теперішній зе-ГШ і зе-МО разом з зе-ООС за наказом опудала воюють з військовими, перевіряють їхню активність в соцмережах і роблять так, щоб її зменшити та карають військових за висловлення думки, та й просто не дозволяють її висловлювати, бо тля =абіжаєцца=. Ось так.

Співчуття рідним.
Одужання пораненим. Рани важкі.
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Тварюка криворіжська! За скільки ти Україну ху#лу продав? Тобі, Лєнкє та твоїм гельмінтам ці гроші не ************. Вас порвуть на шматки!
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Почему за 6 лет войны у нас до сих пор возят солдат на етих гробах на колесах, которыми называли Газ 66 еще в Афгане. Почему на линии фронта ета машина была набита битком нашими солдатами, и только чудо спасло что не погибли все. Ето целенаправленное убийство наших солдат и офицера который ето организовал нужно под трибунал.
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наш главнокомандуючий презерватив только в кино может с 2-х стволов мочить! а по жизни только в штанишки и может мочиться!!!!!!!
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Мне вот интересно во сколько раз реально занижает потери штаб ООС если за январь-февраль 2020г с их слов официальные потери 15 погибших а прокуратура Украины в Луганской области заявляет про 30 погибших только по Луганщине?
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Это животное увидело мир в глазах *****. Земрази тупорылые...
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