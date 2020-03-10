 Двое погибших, восемь раненых: в штабе уточнили информацию об обстреле из ПТРК грузовика воинов ОС на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" три обстрела зафиксировали у Песков (2 ракеты из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Новоселовки Второй (9 мин из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем) и Авдеевки (5 мин из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).
В районе оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи Орехово (10 мин из минометов калибра 120 мм, 5 мин из 82-мм миномета, из станкового противотанкового гранатомета), Новоалександровки (2 мины из миномета калибра 120 мм, 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета) и Хутора Вольного (10 мин из минометов калибра 82 мм, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).
"На все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ", - отмечается в сообщении.
Также в пресс-центре информируют, что 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений ОС вблизи Песков.
"По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализированы с боевым травмированием.
Кроме этого, в результате вражеского обстрела наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.
Всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевую травму
Погибшим вечная и светлая память...... Пусть покоятся с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным выздоровления и сил........
Как сучке с кобельком в Китай звонить..так вот он...на белой лошади...а тут каждый день пацаны гибнут...а оно молчит...
Йому весело. Все йде за планом.
Премію з кремля підженуть.
Ответки от нас не было...
Герої не вмирають! низкий уклін усім захистникам батьківщини від російського фашиста
Даже не знаю какого определения оно заслуживает.
Вот, ведь можно, если захотеть.
То он не просто предатель и трус а самый гнилой и трусливый (гетьман) простите это слово к нему не подходит на 1000%
Он просто никто и нечто кукла олигархов не имеющая своего мнения
Орки гатять з усього. Цинічно і безкарно. Вони знають, що їм нічого не буде.
Спочивайте, воїни.
За "вибір" ваших, прости Господи, "співвітчизників" доводиться платити кров*ю.
Але до них все одно не дійде.
Замість ведення війни з ворогом і розбудови армії, теперішній зе-ГШ і зе-МО разом з зе-ООС за наказом опудала воюють з військовими, перевіряють їхню активність в соцмережах і роблять так, щоб її зменшити та карають військових за висловлення думки, та й просто не дозволяють її висловлювати, бо тля =абіжаєцца=. Ось так.
Співчуття рідним.
Одужання пораненим. Рани важкі.